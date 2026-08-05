El éxito de 'Spider-Man: Brand New Day' y la cancelación de 'Blade' son las dos caras de Marvel, pero su motivo es el mismo

Durante su primera hora, 'Spider-Man: Brand New Day' hace lo que muchos fans querían, y eso es lo que les ha entusiasmado de esta estupenda nueva entrega: un Peter Parker en solitario, sin multiversos ni amenazas cósmicas, lidiando con problemas casi domésticos, haciendo honor a su apelativo de "Amistoso vecino". Pero después llega el resto de la película, donde se pone la capa de los superhéroes Marvel (por mucho que ahora él sea el superhéroe Marvel más fiable en taquilla). Una capa metafórica que, por cierto, también tiene mucho que ver con la defunción definitiva de la nueva versión de 'Blade'.

Lo que ha pasado. 'Spider-Man: Brand New Day' está batiendo records de taquilla (el más llamativo, mayor apertura doméstica de la historia por delante de 'Endgame'). Sin embargo, el éxito viene teñido de cierta amargura. Solo cuatro días después del estreno, Mahershala Ali confirmaba en una entrevista con GQ que su 'Blade' no se va a rodar. "Me tenían bajo contrato, tienen miles de millones de dólares. Si hubieran querido hacer la película, la habríamos hecho". Dos fenómenos que tienen la misma raíz.

Un pequeño Spidey. 'Brand New Day' arranca donde lo dejó la anterior entrega de Tom Holland, y en ese sentido es pura continuidad Marvel: un hechizo de Doctor Strange en 'No Way Home' borró a Peter Parker de la memoria de todo el mundo, así que al principio de la nueva película lleva cuatro años protegiendo Nueva York en solitario, distanciado de MJ y de Ned. Tenemos aquí al mejor Spider-Man, sobre todo si el espectador es también lector de los cómics originales: un héroe pegado al asfalto, con problemas relativamente mundanos, sin conflictos cósmicos.

Sin embargo, pronto empiezan los cameos de The Punisher, la irrupción de Hulk y la necesidad de encajar el argumento y los nuevos personajes en próximos estrenos de Marvel. Unos elementos funcionan mejor que otros: la química con el Castigador es excelente (con sorpresa: la del Castigador con MJ es aún más divertida) y la pelea con Hulk recuerda al mejor espíritiu de los 'Team-Ups' de los cómics. Más floja es, sin embargo, la presencia de Sadie Sink y su identidad como un personaje quizás muy relevante en el futuro de Marvel: aunque funciona a nivel narrativo, de nuevo nos encontramos con una película-teaser de futuras atracciones, y la molesta sensación de que no vemos el capítulo final de algo.

Podría ser peor. Concretamente, podría ser 'No Way Home', un espeluznante desfile de villanos y héroes de multiversos anteriores de Spider-Man que delataba el cansancio no solo del Spider-Man inmerso en el MCU, sino de la propia idea de los multiversos, que hasta la fecha solo nos ha dado una película en condiciones: 'Doctor Strange en el multiverso de la locura'. Cuando Scorsese llamaba a las películas de Marvel "parques temáticos", es decir, un producto diseñado para encajar piezas procedentes de múltiples sitios antes que para sostener una historia propia, estaba pensando en dislates como 'No Way Home' o, como nos tememos, será la próxima 'Vengadores: Doomsday'.

Un cazavampiros maldito. El problema de 'Blade' partía de la misma raíz. Mahershala Ali fue anunciado como el nuevo Eric Brooks en la Comic-Con de San Diego de 2019. El director original, Bassam Tariq, abandonó el proyecto en 2022, su sucesor Yann Demange también acabó saliendo, el guion pasó por al menos seis manos distintas y la huelga de guionistas de 2023 añadió otro año de parón. Kevin Feige explicó el supuesto motivo: querían que Blade fuera "insanamente genial", y nunca sintieron que el guion alcanzara ese nivel. Marvel, una vez más, acababa devorada por esa necesidad de buscar siempre el más difícil todavía, cuando lo único que necesitaban era macarrismo, kung fu y vampiros.

La dependencia de la nostalgia y de los cruces entre franquicias es la gran maldición de Marvel, y su perniciosa influencia se demuestra perfectamente tanto en lo bien que funciona esa primera hora de 'Brand New Day' libre de presiones como en la cancelación de 'Blade'. Ya no caben historias pequeñas en el MCU, pero sí una curiosa anécdota irónica, también referente a la muerte del cazavampiros afroamericano.

Mahershala Ali ha acabado rodando con el director original de 'Blade' 'Your Mother Your Mother Your Mother', un thriller para el que ha aprovechado el año de entrenamiento con espada que había invertido en Marvel. Es decir: la película sencilla y con carácter propio que Marvel no conseguía que viera la luz ha acabado viendo la luz sin superhéroes de por medio. Marvel, mientras tanto, recupera a un puñado de actores ya olvidados para que los fans aplaudan a sus viejos X-Men.

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