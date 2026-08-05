Los expertos coinciden: "Las personas que no miran el cronómetro en el móvil y sí en el reloj no están anticuadas, quieren controlar las distracciones"

En un ecosistema tecnológico dominado por la hiperconectividad, encender la pantalla del smartphone para realizar una tarea de tres segundos (como poner un temporizador o consultar la hora) se ha convertido en una trampa de atención. Lo que para muchos parece un gesto antiguo o analógico (usar un reloj, por ejemplo), la ciencia y la psicología lo definen hoy como un mecanismo de defensa consciente contra la sobrestimulación digital.

Un estudio de la Universidad de Toronto que analizó los hábitos de uso de dispositivos portátiles demostró que las interacciones cortas de consulta (glance interactions) en smartphones suelen durar un 30% más de tiempo de lo previsto originalmente.

El motivo es evidente: el teléfono no es una herramienta monopropósito. Al desbloquear el panel para ver el cronómetro, el cerebro recibe una ráfaga inmediata de estímulos que hacen que en una tarea simple se tarde más de la cuenta.

Si quieres acabar con la práctica de llevar el teléfono a tus entrenamientos deportivos, para solo consultar el cronómetro, te mostramos cinco relojes o smartbands que te pueden interesar (eso sí, lo ideal es que los pongas en modo avión para evitar que las notificaciones te lleguen a la muñeca o que dejes el móvil bien lejos).

Amazfit Active 3 por 149,90 euros: con más de 170 modos deportivos.

por 149,90 euros: con más de 170 modos deportivos. Xiaomi Smartband 10 por 39,99 euros: con batería que dura 21 días.

por 39,99 euros: con batería que dura 21 días. Vivo Watch GT2 por 122 euros: con 128 GB de almacenamiento.

por 122 euros: con 128 GB de almacenamiento. Huawei Band 11 por 49 euros: muy ligera y con 14 días de autonomía.

por 49 euros: muy ligera y con 14 días de autonomía. Garmin Forerunner 55 por 149 euros: ideal para running y con autonomía de hasta dos semanas.

Amazfit Active 3

Este reloj Amazfit Active 3 está ahora rebajado a 149,90 euros en Amazon. Está fabricado en acero inoxidable y tiene una pantalla AMOLED de 1,32 pulgadas. Cuenta con GPS para un seguimiento preciso y ofrece más de 170 modos de entrenamiento. Su batería dura hasta 12 días y es resistente al agua a 5 ATM.

Xiaomi Smartband 10

Esta pulsera de actividad es una auténtica superventas. La Xiaomi Smartband 10 tiene una pantalla AMOLED de 1,72 pulgadas y ofrece más de 150 modos deportivos. Ofrece monitorización de sueño y salud, funciona bajo el sistema operativo HyperOS 2.0, es resistente al agua a 5 ATM y su batería dura hasta 21 días. Está rebajada a 39,99 euros en Amazon.

Vivo Watch GT2

Ahora, puedes conseguir este Vivo Watch GT2 rebajado en Amazon (por 122 euros en vez de los 149 euros de PVP recomendado que tiene). Está disponible en dos colores y viene con una capacidad de almacenamiento de 128 GB, para que puedas incluso guardar canciones. Su batería dura hasta 25 días y ofrece más de 100 modos deportivos.

Vivo Watch GT2 Reloj Inteligente, 25 Días, GPS y Modos Deportivos Hoy en Amazon — 122,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Huawei Band 11

Otra de las smartbands que merece la pena para hacer deporte es esta Huawei Band 11, la cual está rebajada ahora a 49 euros. Su pantalla AMOLED de 1,62 pulgadas alcanza un brillo de 1.500 nits y su batería ofrece una autonomía de hasta 14 días. Es muy ligera (apenas pesa 16 gramos), por lo que no notarás que la llevas puesta.

HUAWEI Band 11 Smartwatch, 1,62″ AMOLED 1500 Nits, para Android iOS, Negro Hoy en Amazon — 49,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Garmin Forerunner 55

Garmin es la firma líder en el sector de los relojes deportivos y este Forerunner 55 es uno de los más accesibles (en cuanto a precio). Ahora puedes llevártelo por 149 euros. Cuenta con sensores GPS, GLONAS y Galileo y su autonomía da para hasta dos semanas en modo smartwatch o 20 horas en modo GPS. Su pantalla es de 1,04 pulgadas y sirve para carreras y otras disciplinas como HIIT, pilates o ciclismo.

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