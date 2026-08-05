Shakil Barkat, vicepresidente en Google: "Nunca se ha visto una subida de precios de la memoria como la que atravesamos ahora mismo"

Los Google Pixel 11 están a puntito de ver la luz: la fecha marcada para el lanzamiento es el próximo 12 de agosto, el mismo día del eclipse. Seguramente no sean móviles que eclipsen (guiño, guiño) al mayor evento astronómico de este año en España, pero sí hay un detalle que puede dejarlos eclipsados a ellos: la crisis de la memoria RAM amenaza con encarecer esos Pixel 11. Y no lo digo yo, sino el vicepresidente de dispositivos y servicios de Google, Shakil Barkat.

Precio multiplicado por 4. Estamos asistiendo a una subida de precios continua dentro del entorno de los dispositivos. Las consolas se encarecen, la gama accesible de teléfonos hace lo propio y qué decir de las tarjetas gráficas: están al nivel del lujo, casi tanto como un depósito lleno de gasolina. Shakil Barkat puso precio a esa subida:

Si 1 GB de RAM costaba 2,80 dólares en 2025 y ahora vale 12, los 16 GB que monta un Pixel 10 Pro han pasado de unos 45 dólares a 192. Solo en memoria, 147 dólares más por teléfono: un 328,6 % de subida

Los datos con los precios de la memoria salen de una entrevista de Barkat a 9to5Google: son cifras que el vicepresidente atribuye a Morgan Stanley. Seguramente no sean los precios oficiales que mantiene Google como cliente para los proveedores de memoria, pero es una cifra que da una idea de lo mucho que se ha encarecido fabricar un teléfono hoy en día.

G>oogle Pixel 10 pro con 16 GB de memoria RAM

Los Pixel 11 más caros. El vicepresidente de Google está preparando el terreno para lo que se nos viene encima con los móviles que la empresa presentará la semana que viene: van a subir de precio. No solo eso, hasta es probable que los modelos Pro caigan desde los 16 GB de memoria hasta los 12 GB. Es la media que actualmente está instalando la gama premium, como todos los Samsung Galaxy S y Fold de este año.

Según Shakil Barkat de citas apuntadas por 9to5Google:

“Nunca se ha visto una subida de los precios de la memoria como la que atraviesa el mundo ahora mismo”.

Y da varias pistas de por dónde va a discurrir la estrategia de precios en los Pixel 11 futuros y en todos los Google Pixel que ya están a la venta:

“Hemos protegido a nuestros consumidores de las fluctuaciones del suministro todo el tiempo que ha sido posible” … “La economía ha cambiado de raíz y no somos inmunes a ello”.

Google planea ajustar los precios futuros y actuales a los vaivenes de la memoria RAM. No solo eso: según apunta Shakil Barkat, los móviles verán reducida su capacidad de memoria para “permitir que los dispositivos lleven menos RAM manteniendo una gran experiencia de usuario”. Traducido: los Pixel 11 van a ser más caros aunque vengan con menos memoria RAM disponible. Es un claro mensaje sobre lo que nos viene en el terreno móvil.

No solo es cosa de Google. El propio análisis de Morgan Stanley en el que se apoya Barkat calcula que en 2027 la industria del móvil se quedará un 12 % corta de memoria: el equivalente, según Morgan Stanley, a 134 millones de teléfonos que no se podrán fabricar. Con ese panorama, subir cien dólares y recortar cuatro gigas no es una decisión de Google sobre el Pixel 11, es lo que terminará haciendo toda la industria. Shakil Barkat solo lo ha dicho en voz alta antes de enseñar el precio de sus nuevos móviles.

Imagen de portada | Iván Linares

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