El choque de un Falcon 9 en la Luna ha sido un aviso. SpaceX y la NASA ya diseñan el protocolo para que no vuelva a ocurrir

La etapa superior de un cohete de SpaceX impactará hoy en la Luna (en el momento de escribir este artículo debería haberlo hecho ya, pero aún no hay informaciones al respecto). No ha sido algo deliberado, pero sí que le ha venido bien a la ciencia para estudiar cómo se distribuyen las partículas liberadas y validar los sistemas de detección de seísmos de la Luna. Sí, es útil, pero solo ahora que no hay astronautas viviendo en nuestro satélite. Cuando se instalen las primeras bases lunares, este tipo de colisiones podrían ser un riesgo. Por eso, SpaceX ya está trabajando con la NASA para estudiar formas de evitar que esto ocurra de nuevo en el futuro.

No es lo mismo que en LEO. SpaceX tiene bastante experiencia desorbitando las etapas superiores de sus cohetes. La mayoría de sus cohetes son reutilizables, por lo que la etapa inicial, el propulsor, aterriza en nuestro planeta para futuros usos. En cambio, la etapa superior se queda vagando en el espacio una vez que se libera la carga útil del cohete. Cuando esto ocurre en la órbita terrestre baja (LEO), es fácil desorbitar las piezas de forma controlada para que vuelvan a Tierra y se quemen al cruzar nuestra atmósfera.

En cambio, el cohete que ahora está dando tanto de lo que hablar se envió con cargas útiles dirigidas a la Luna. Se encontraba en una órbita de más alta energía, por lo que no se puede desorbitar tan fácilmente.

La solución que acabó en colisión. Los cohetes en órbitas Tierra-Sol-Luna de más alta energía pueden convertirse en basura espacial peligrosa cuando se encuentran a la deriva. Por eso, se hacen maniobras para intentar controlar su trayectoria. El problema es que, por lo visto, han sido esas maniobras, junto a la intensa actividad solar y el efecto de la gravedad lunar, las que han llevado al Falcon 9 de cabeza a la Luna. Por eso, SpaceX ha anunciado que está trabajando con la NASA para buscar otras alternativas.

James Webb como precedente. Cuando el telescopio espacial James Webb se lanzó en 2022, se hicieron los cálculos necesarios para enviarlo alrededor del Sol, evitando colisiones con la Tierra en, como mínimo, un siglo, pero posiblemente miles de años. Aunque aún no se ha hablado del protocolo que seguirán SpaceX y la NASA, podría estar basado en algo similar a lo que se hizo con el cohete de James Webb.

Más cohetes. SpaceX se ha convertido en el MRW del espacio. Cada vez más compañías eligen sus cohetes para lanzar sus cargas útiles, ya sea a órbita terrestre baja o a órbitas de más alta energía. Por eso, la compañía espera depositar muchas etapas superiores en el espacio próximamente. Es importante que trabaje en los mejores métodos para desorbitarlas, estén a la altura que estén. Cuando haya bases en la Luna, dejar que impacte sobre ella será una opción peligrosa. Es el momento de empezar a ensayar alternativas.

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