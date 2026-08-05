EEUU tiene menos ascensores que España pese a tener una población siete veces mayor. La explicación está en una camilla médica

En Europa subir cuatro o cinco plantas en ascensor es algo casi rutinario. En Estados Unidos, en cambio, miles de edificios residenciales de pequeña altura siguen dependiendo exclusivamente de las escaleras. La paradoja es llamativa: España, con una población unas siete veces menor, cuenta con más ascensores que Estados Unidos. Detrás de esa diferencia no hay una cuestión tecnológica, sino una normativa que durante décadas apostó por cabinas mucho más grandes y costosas, condicionando la forma de construir viviendas.

Un país con menos ascensores que España. Pese a ser uno de los países más ricos y extensos del mundo, Estados Unidos tiene menos ascensores por habitante que cualquier otra gran economía desarrollada. El contraste con España resulta especialmente llamativo: aunque la población estadounidense multiplica aproximadamente por siete a la española, el parque de ascensores es menor.

Para muchos expertos, esa anomalía explica por qué tantos edificios de tres, cuatro o cinco plantas carecen de un elemento que en Europa se considera casi imprescindible.

El origen está en el tamaño. Contaba el pasado fin de semana el Washington Post que, una parte del problema nace de un estándar técnico que convirtió el ascensor estadounidense en una instalación mucho más grande y cara que sus equivalentes europeos o asiáticos.

Las cabinas suelen diseñarse para permitir el acceso de una camilla durante una emergencia y ofrecer espacio suficiente para determinadas maniobras de accesibilidad. El resultado es que requieren más obra, ocupan más superficie y cuestan varias veces más que muchos modelos utilizados en otros países.

La norma que cambia la arquitectura. Ese sobrecoste ha acabado influyendo en la forma de construir ciudades. En parcelas donde en Europa sería habitual levantar pequeños bloques de viviendas con ascensor, en Estados Unidos muchas promociones optan por edificios sin ascensor o directamente por viviendas unifamiliares.

Según diversos especialistas, el precio de estas instalaciones ha terminado desincentivando el desarrollo de pequeños edificios residenciales, precisamente el tipo de construcción que abunda en muchas ciudades europeas.

La batalla por cambiar las reglas. No es un tema baladí en la nación. De hecho, el debate ha llegado ya a varios estados. Maine ha flexibilizado algunos requisitos técnicos, Washington permite instalar ascensores más pequeños en determinados edificios y Nueva York estudia facilitar su incorporación en inmuebles antiguos.

Los defensores de la reforma sostienen que utilizar modelos similares a los europeos permitiría reducir costes y aumentar el número de edificios accesibles. La industria del ascensor, sin embargo, teme que modificar los estándares genere problemas de seguridad y rompa la coherencia del resto de la normativa constructiva estadounidense.

Accesibilidad frente a seguridad. La discusión no enfrenta únicamente a empresas y administraciones. También divide al propio colectivo de personas con discapacidad. Algunos usuarios consideran que disponer de más ascensores, aunque sean más pequeños, mejoraría enormemente el acceso a la vivienda.

Otros recuerdan que determinadas sillas de ruedas, acompañantes o situaciones de emergencia requieren cabinas amplias, y temen que reducir el tamaño suponga perder funcionalidad precisamente para quienes más dependen de ellas.

Un ascensor puede cambiar mucho más que un edificio. Los impulsores de la reforma insisten en que nadie pretende sustituir los grandes ascensores existentes, sino facilitar la instalación de otros más compactos allí donde hoy no hay ninguno.

Su argumento es que un ascensor más pequeño siempre resulta mejor que no tener ascensor. Si logran convencer a legisladores y reguladores, el cambio podría afectar no solo a la accesibilidad, sino también al mercado de la vivienda estadounidense, favoreciendo la construcción de pequeños edificios que hoy, simplemente, no salen rentables.

Imagen | Picryl

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