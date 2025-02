No es un apartamento, pero casi: el ascensor más grande del mundo tiene más espacio que muchos pisos en Tokio

Los rascacielos nos han obsesionado desde hace siglos. Sobran ejemplos como el Manhattan italiano de hace casi 1.000 años, la propia Manhattan, las burradas que se levantaron en China o lo que se está erigiendo en Dubai. Siempre que se anuncia la construcción de un nuevo rascacielos, algo que me viene a la mente es: ¿y los ascensores… qué? Son elementos que pueden pasar desapercibidos, pero eso es algo que no le ocurre a enorme ascensor de la torre Jio World Centre.

No sólo es que sea el ascensor más grande del mundo, sino que tiene el tamaño de un piso pequeño y capacidad para más habitantes que muchos pueblos de la España vaciada. Pero no es el único hiperascensor que llama la atención.

Un autobús sin ruedas. Este ascensor no tiene nombre propio, pero, definitivamente, lo merece. Creado por la empresa finlandesa Kone, el ascensor del Jio World Centre en Mumbai tiene capacidad para albergar hasta 235 personas de forma simultánea. Es una absoluta barbaridad que ha sido diseñado para ofrecer un transporte lo más cómodo posible para quienes lo utilicen.

No sólo la decoración llama la atención, con grandes ventanales y un sofisticado techo con lámparas de diseño, sino que tiene un sistema de ventilación propio para que el trayecto sea lo más placentero posible incluso a máxima carga. El suelo del ascensor también tiene un patrón muy cuidado y sólo echamos en falta algún que otro sofá para reposar. Espacio hay de sobra, desde luego.

Descomunal. Porque las dimensiones son de récord, con su peso de 16 toneladas y su superficie de 25,78 m². Tiene varias puertas de acceso para agilizar el flujo de usuarios y los ventanales sirven para que los pasajeros tengan una panorámica tanto del centro de convenciones en el que se encuentra como de sus jardines.

Sólo opera en cinco plantas, pero eso no hace que este ascensor sea una auténtica monstruosidad. Si te estás preguntando qué tal las medidas de seguridad, sus responsables anunciaron que el sistema está apoyado por 18 poleas y la cabina se mueve sobre rieles fijados en columnas de acero. El objetivo es que el transporte sea lo más cómodo posible, sin acelerones o frenazos. Y todo ello está monitorizado remotamente para evitar disgustos.

Su edificio no se queda atrás. El ascensor es colosal, pero su edificio no lo es menos. El Jio World Centre es un espacio dedicado a las grandes convenciones. Es el mayor de India y su diseño tanto exterior como interior no tiene desperdicio.

No es el único. Ahora bien, hay que matizar una cosa: el del Jio World Centre es el ascensor para personas más grande del mundo tanto por peso como por capacidad de carga, pero hay un conjunto que no tiene nada que envidiarle: el del edificio de oficinas Umeda Jankyu en Osaka, Japón. Instalados en 2010, se trata de cinco ascensores de unos 18 metros cuadrados con capacidad para 80 personas cada uno.

Construido por Mitsubishi, estos ascensores tienen quizá más mérito al tener más trabajo que el del centro de convenciones de India y al transportar a casi 400 personas simultáneas a través de 15 plantas.

El Bailong

China, claro. Pero si sospechabas que China, con sus megaestructuras, no tendría un hiperascensor en alguna de ellas, estás en lo cierto. De hecho, tiene dos. Uno de ellos, el Bailong, un ascensor que recorre una altura de 326 metros al aire libre con capacidad para 50 personas al mismo tiempo y una velocidad de unos apabullantes tres metros por segundo.

Son tres ascensores de doble piso que operan simultáneamente y se inauguraron en 2002. Sus vistas son imponentes, ya que están al costado de un acantilado.

Y si nos vamos a los industriales... Igual de imponente, por su capacidad, es el ascensor de barcos de la Presa de las Tres Gargantas, también en China. Se trata de un ascensor que facilita el tráfico fluvial en el río Yangtsé y tiene una capacidad de carga de hasta 3.000 toneladas. Su plataforma tiene 120 metros de largo, 18 de ancho y 3,5 metros de profundidad.

Es una estructura demencial que eleva los barcos a una altura de 113 metros, una operación que lleva entre 30 y 40 minutos y que, aunque parezca mucho, es bastante más rápido que el sistema tradicional de esclusas para pasar barcos de un lado a otro.

