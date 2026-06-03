"Seguramente no sea tu madre." Google se ha propuesto acabar con los deepfakes en llamadas de una vez por todas

Google acaba darle una vuelta de tuerca a su sistema de detección de posibles llamadas fraudulentas, centrándose en uno de los problemas más actuales relacionados con las mismas: la suplantación de identidad mediante deepfakes. Mediante una actualización en la app Teléfono, todos los dispositivos con Android 12 y superior serán más seguros que nunca a partir de este mes.

El problema. A pesar de los esfuerzos tanto de operadoras, como del propio Gobierno, en España se bloquearon más de 135 millones de llamadas y cinco millones de SMS con intenciones fraudulentas. A nivel global, cerca del 30% de estas llamadas con intención fraudulenta eran deepfakes.

Según datos de la Evaluación Global de Amenazas de Fraude Financiero de marzo de 2026 de Interpol, el fraude de suplantación conllevó más de 400 mil millones de pérdidas.

Cómo lo logran. Los estafadores, como explica Google en su blog, son capaces de falsificar el número de teléfono enrutando las llamadas a través de software. En otras palabras, es relativamente sencillo hacerse pasar por el teléfono de otra persona y que, cuando nos llaman, aparezca como un remitente que tenemos guardado.

Si mediante inteligencia artificial logran clonar la voz, el resultado puede ser desastroso, ya que es prácticamente indistinguible de la realidad.

Lo nuevo. A partir de este mes, la aplicación de Teléfono de Google se actualizará con detección automática de suplantación. Es un añadido a la detección de SPAM con la que ya contábamos, capaz de detectar deepfakes de forma avanzada.

Cuando un contacto nos llama y se está utilizando la app Teléfono, el móvil emisor envía una señal a nuestro teléfono mediante RCS. ¿Para qué? Para verificar que la llamada está saliendo del dispositivo legítimo de ese contacto, y no de un estafador que ha falsificado el número de teléfono. Es decir: aunque alguien consiga copiar un número y hacerse pasar por él, no podrá replicarse la autenticación adicional que exige Google al realizar la llamada.

Cómo lo sabremos. La función llegará a nivel global en la app Teléfono de Google y, en el caso de que se detecte una llamada fraudulenta, veremos un aviso de "podría no ser X persona". Si decidimos cogerlo, será nuestra responsabilidad. Lo curioso es que, en la pantalla de llamada, seguirá apareciendo el contacto suplantado.

La principal limitación de esta función es que depende de que usemos, sí o sí, la app Teléfono de Google. En otras palabras, si nos llaman desde iOS o utilizando otra aplicación, no se requiere este sistema de verificación adicional.

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