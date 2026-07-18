Motorola Razr Fold, análisis: vine porque me encantan los móviles plegables, me quedé por la cámara a la altura de un Ultra

Una parte importante de mi trabajo es analizar móviles. Estos últimos años he probado algunos de los mejores como el iPhone 17 Pro Max, el Pixel 10 Pro o el Xiaomi 17 Ultra, están genial, pero lo que me hace siempre feliz es que caiga un Motorola en mis manos. ¿El motivo? Una experiencia Android muy limpita, fluidez máxima y siempre tienen detalles y características que funcionan mejor o peor, pero al menos son algo nuevo.

A continuación, vamos con el análisis de un Motorola Razr Fold que ha sido mi móvil principal durante el último mes y lo que más destaco es lo que menos suele destacar en un plegable: las cámaras. Y eso que no son, ni de lejos, perfectas. Vamos al lío, pero tengo que decir que entra en mis candidatos a mejores móviles de 2026. No de "móviles plegables", sino en general.

Ficha técnica del Motorola Razr Fold



motorola razr fold PANTALLA exterior Panel P-OLED de 6,6 pulgadas LTPO de hasta 165 Hz Brillo pico de 6.000 nits Resolución de 2.520 x 1.080 píxeles Pantalla interior Panel P-OLED LTPO de hasta 120 Hz Brillo pico de 6.200 nits Resolución de 2.232 x 2.484 píxeles Grosor Y PESO Grosor abierto de 4,55 mm Grosor cerrado de 9,89 mm 243 gramos PROCESADOR Snapdragon 8 Gen 5 RAM 16 GB LPDDR5X ALMACENAMIENTO 512 GB UFS 4.1 CÁMARA FRONTAL Interior de 32 Mpx f/2.4 Exterior de 20 Mpx f/2.4 CÁMARA TRASERA Principal de 50 Mpx (Sony LYTIA 828) Teleobjetivo de 50 Mpx, zoom óptico 3x, OIS Ultra gran angular de 50 Mpx (campo de visión 122 grados) BATERÍA 6.000 mAh Carga TurboPower de 80 W Carga inalámbrica de 50 W SISTEMA OPERATIVO Android 16 CONECTIVIDAD 5G Wi-Fi 7 GPS, GLONASS, GALILEO, BDS NFC OTROS Compatible con Moto Pen Ultra Bisagra de acero inoxidable y placa interna de titanio Altavoces estéreo con Dolby Atmos y Sound by Bose IP47/IP48/IP49 PRECIO 1.999 euros

Diseño y pantallas: sin salirse de la línea china

No soy fan de los móviles ultradelgados, pero reconozco que los avances en baterías y componentes que han traído los iPhone Air y Samsung Galaxy S25 Edge son los que han permitido que existan móviles plegables con un grosor ridículo.

La trasera tiene una textura que mejora el agarre (aunque se ensucia fácil) y el módulo de cámara hace una montañita curiosa. Es el precio de tener un telefoto periscópico | Foto: Xataka

Abierto, el Razr Fold mide apenas 4,7 milímetros, pero es cerrado con sus 10 mm donde destaca porque es muy similar a un móvil convencional. Se queda algo lejos de los 9 mm del Honor Magic V6, pero sigue siendo un móvil plegable que, plegado, tiene el tamaño, grosor y casi peso de un móvil convencional.

Entre manos, me ha parecido un móvil normal y corriente durante estos días, pero con la evidente ventaja de tener dos pantallas para elegir en función de la situación.

Antes de hablar de las pantallas, debo mencionar un par de cosas. La primera es que la bisagra hace un 'clac' desde el primer día cuando lo abro. La segunda es que Motorola debería revisar la ubicación de los botones.

Botones pequeñitos, muy juntos y muy arriba, sobre todo los de volumen y el multifunción | Foto: Xataka

Están demasiado arriba y el principal problema es que se juntan. En el lateral derecho tenemos los de volumen y bloqueo (que, además, es lector de huellas) y en el izquierdo tenemos el botón multifunción.

Con el móvil abierto no hay problema más allá de la altura, pero con el móvil cerrado y en el bolsillo, no son pocas las veces que quería subir el volumen y terminaba pulsando repetidamente el botón programable.

Por lo demás, se abre fácil, es cómodo en la mano gracias a una trasera con una textura que mejora el agarre y el grosor tan mínimo permite hacer una vida perfectamente normal sin que en el bolsillo se sienta como un armatoste.

Lo mejor para ver contenido en la pantalla interna es girarlo un poco. De lo contrario, las bandas negras arriba y abajo serán aún más evidentes | Foto: Xataka

Una vez abierto, tenemos una pantalla interna con una densidad de píxeles más que adecuada. La decisión de Motorola de colocar la cámara frontal interna en una esquina es acertada para que moleste lo menos posible y, aunque los marcos están ahí, considero que el espacio está bien aprovechado.

Motorola marca un brillo pico de 6.200 nits, algo que sólo se consigue en un momento puntual y en una parte concreta de la pantalla, pero en el uso cotidiano no he necesitado más brillo.

En interiores es complicado pasar del 50% y en exteriores sí se pone a tope siendo más un problema lo que reflejan las pantallas de plástico de los plegables que el propio brillo máximo.

Foto: Xataka

El elefante en la habitación es la bisagra, que si bien en interiores pasa más desapercibida, en exteriores se nota muchísimo debido a ese brillo característico que comento. Al tacto, realmente, no la he notado porque tampoco es una zona sobre la que el dedo esté pasando constantemente.

La zona de la bisagra es más evidente a la vista que al tacto, aunque en el día a día consigues olvidarte de ella. De lo que no te olvidas es del 'clac' cada vez que lo abres | Foto: Xataka

La pantalla externa, al final, es la más socorrida y la que uso para prácticamente todo lo que no sea ver vídeos en casa o para la multitarea, claro. Buen tamaño con sus 6,6 pulgadas, un refresco más alto que el de la pantalla interna, curiosamente, y buena densidad de píxeles.

La pantalla externa es una gozada para usarlo en el día a día, pero también para ver contenido | Foto: Xataka

El brillo se "queda" en 6.000 nits de pico concentrado en un punto, pero por la calle en pleno verano no he tenido problemas para ver la pantalla y lo cierto es que la experiencia visual me ha gustado.

Foto: Xataka

Decisiones como que la externa vaya a 165 Hz y la interna a 120 Hz parecen no tener sentido, pero realmente por encima de esos 120 Hz las propias aplicaciones no se adaptan y, en general, ofrecen una muy buena experiencia.

Foto: Xataka

El sonido es otro cantar. Tenemos audio estéreo, pero les falta algo de potencia, cuando subimos del 75% los agudos empiezan a distorsionar y, al usarlo abierto, naturalmente la cámara queda arriba a la izquierda, pero recomiendo girarlo un poco para no tapar los altavoces con las palmas.

Tiene un Pen

Hasta aquí, sería un plegable más, pero Motorola ha añadido lo que me parece una genial idea... con una aplicación cuestionable. Si algo me encantaría ver en los Galaxy Z Fold de Samsung es un S-Pen. Es algo que uso mucho cuando analizo un Galaxy S Ultra y que echo de menos con los plegables. Además, esa gran pantalla interior es ideal para un pen.

La microfibra es un imán para los pelos y el polvo | Foto: Xataka

El asunto es que un accesorio así debe ir unido al terminal de algún modo para ser realmente útil, y aquí Motorola lo ha apañado con una funda externa. Es elegante, tiene buenos acabados, el Pen sale suave de la caja y es la que sirve para cargarlo. El problema es que debes llevarla siempre a cuestas y es fácil que se olvide en casa o se pierda.

Foto: Xataka

Resolver el dilema de acompañar un plegable con un pen es complicado porque meterlo dentro sería comprometer mucho la batería y el grosor, pero si es externo la única solución son imanes en un lateral o una caja aparte. En mi caso, tengo claro que la respuesta correcta son los imanes.

Foto: Xataka

Pero bueno, como complemento y más allá de lo comentado, funciona de forma correcta y es muy cómodo, aunque me causa dudas la cuestión de la durabilidad de la pantalla interior como nos pasemos a la hora de apretar.

Rendimiento y software: el mejor procesador con el mejor Android

Aquí hay pocas dudas: en el día a día, para multitarea y para juegos, el Razr Fold es una maravilla y puede con lo que le eches. Monta el Snapdragon 8 Gen 5, la versión no Elite que cuenta con los mismos ocho núcleos, pero a una frecuencia menor, así como una GPU algo más lenta que la contraparte Elite.

Foto: Xataka

Es algo que, a no ser que estés todo el día haciendo test de rendimiento, es complicado que notes, y si lo tuyo es jugar a los títulos más exigentes, la limitación no será la potencia bruta sino el rendimiento sostenido. Porque en los plegables el espacio para disipar el calor es muy limitado y es donde puede venir ese límite.

Dicho esto, está acompañado por 16 GB de memoria y el rendimiento en test queda de la siguiente forma:



Motorola Razr Folde Honor Magic v6 xiaomi 17 ultra oppo find x9 ultra vivo x300 ultra samsung galaxy s26 ultra iPhone 17 pro max PROCESADOR Snapdragon 8 Gen 5 Snapdragon 8 Elite Gen 5 Snapdragon 8 Elite Gen 5 Snapdragon 8 Elite Gen 5 Snapdragon 8 Elite Gen 5 Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy A19 Pro RAM 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 12 GB 12 GB GEEKBENCH 6 (SINGLE/MULTI) 2.617 / 8.568 3.588 / 9.806 3.549 / 10.327 3.620 / 10.863 3.557 / 10.227 3.749 / 11.368 3.750 / 9.731 3D MARK Wild Life Unlimited 21.719 27.753 30.085 29.649 27.410 31.007 25.146 3D MARK Wild Life Stress Unlimited 21.255 / 14.331 26.634 / 13.375 30.124 / 21.174 30.062 / 23.093 26.858 / 19.771 30.681 / 18.862 26.091 / 17.919

Es notable la diferencia en rendimiento sostenido cuando comparamos los dos plegables de la lista con el resto de modelos que tienen soluciones de refrigeración más potentes, pero puedo decirte que no he notado un sobrecalentamiento más allá de un día grabando al sol o tras más de media hora jugando.

No tuve pérdida de rendimiento, pero sí se nota que el Snapdragon 8 Gen 5 coge temperatura cuando hacemos algo fuera de lo normal o usamos el móvil mientras lo cargamos.

La multitarea es tan sencilla como tener una app abierta, deslizar desde la parte inferior y lanzar otra que tengamos desde el menú rápido. Ambas van muy, muy fluidas | Foto: Xataka

En el día a día, el móvil es muy rápido gracias a ese procesador, pero también a una memoria con unas tasas de escritura de casi 900 MB/s, una lectura de 1,40 GB/s y una versión muy limpia de Android. Esto es algo habitual en una Motorola que suele actualizar bien sus teléfonos y cuyo sistema es una capa con una personalización mínima.

Tenemos opciones de IA que no pueden faltar actualmente, así como algunas funciones típicas de Motorola como agitar el terminal para acceder a la linterna y ese botón programable, pero por lo demás, se trata de un móvil que va muy suave en todo momento gracias a esa capa tan ligerita de Android 16.

De hecho, se habla mucho de Android "puro" cuando hablamos de los Pixel, pero es casi más puro el que suelen montar los Motorola, y aquí han hecho un muy buen trabajo. Con la pantalla interior tampoco tenemos un despliegue de opciones, con multitarea muy básica, pero que funciona sin fricción arrastrando los iconos de las apps y poco más.

Foto: Xataka

Lo cierto es que siempre es un gusto poner las manos sobre un Motorola a nivel de software.

Batería: 6.000 mAh que no te estresan

Y tener un software tan limpio, así como un SoC que no es el más tragón del mercado, hace buenas migas con los 6.000 mAh de batería. Estos últimos meses, los móviles chinos nos están acostumbrando a una alta capacidad de la batería en grosores mínimos, y Motorola no rompe la racha.

Desafortunadamente, en el apartado de batería no detallan las horas de pantalla, pero con un uso mixto entre fotografía, YouTube, redes sociales y mucha conexión Bluetooth, me suelo mover alrededor de los dos días completos de uso. Eso incluye uso en exterior y uso en casa con la pantalla interna.

Es delgadísimo, pero afortunadamente fácil de abrir porque los bordes tienen una forma cóncava | Foto: Xataka

Para la carga sí tengo datos. 50 W inalámbrica, carga inalámbrica inversa de 5 W que te saca unos auriculares de un apuro y 80 W por cable. No viene cargador en la caja, pero con un PD de 125 W he conseguido las siguientes marcas:

5 minutos - 16%

10 minutos - 25%

15 minutos - 32%

20 minutos - 40%

25 minutos - 48%

30 minutos - 56%

35 minutos - 64%

40 minutos - 72%

45 minutos - 78%

50 minutos - 87%

55 minutos - 93%

60 minutos - 99%

62 minutos - 100%

Cámaras: cada una va a su bola, pero es superversátil

Y, aparte de buenas baterías, si a algo nos están acostumbrando los plegables chinos es a cámaras que poco tienen que envidiar a las de los móviles convencionales.

Foto: Xataka

Si el enfoque de Samsung, al menos hasta ahora, con sus plegables es el de cámaras que está claramente un escalón por debajo de los Galaxy S, en las marcas chinas la tendencia es a introducir sensores de buen tamaño y un telefoto periscópico.

En el Motorola Razr Fold quedan así:

Principal : sensor LYTIA de 50 Mpx de 1/1,28 pulgadas y píxeles de 1,22 micras; apertura f/1.6 y estabilización óptica.

: sensor LYTIA de 50 Mpx de 1/1,28 pulgadas y píxeles de 1,22 micras; apertura f/1.6 y estabilización óptica. Telefoto : sensor de 50 Mpx de 1/1,95 pulgadas con píxeles de 0,8 micras; apertura f/2.4, estabilización óptica y distancia focal 3x, un equivalente a 71 mm.

: sensor de 50 Mpx de 1/1,95 pulgadas con píxeles de 0,8 micras; apertura f/2.4, estabilización óptica y distancia focal 3x, un equivalente a 71 mm. Gran angular: sensor de 50 Mpx de 1/2,76 pulgadas con píxeles de 0,64 micras; apertura f/2.0.

Foto: Xataka

En el frontal, tenemos:

Frontal externa de 32 Mpx f/2.4.

de 32 Mpx f/2.4. Frontal interna de 20 Mpx f/2.4.

La app de cámaras es sencilla y con todo lo necesario a mano | Foto: Xataka

La aplicación cuenta con todas las opciones básicas en el carrusel y es intuitiva y fácil de usar. Es generosa en la personalización de opciones como sonidos y guías visuales y tenemos tanto modo Pro como disparo en RAW.

Principal y gran angular

En interior o exterior, el sensor principal se porta de maravilla no dando la foto más realista, pero sí con la que cree que queremos | Foto: Xataka

El sensor principal es un conjunto de buenas ideas, con un buen tamaño tanto de sensor como de los píxeles que, agrupados gracias al pixel binning, nos dan un tamaño de 2,44 micras. Junto a un buen trabajo del HDR, esto se traduce en que es un móvil 'divertido' e ideal para sacar del bolsillo y disparar.

Es muy fácil lograr buenos resultados tanto en interiores como en exteriores en situaciones complicadas y, además, no hace falta acercarnos muchísimo a un elemento para obtener un desenfoque de fondo que queda bastante bien y aísla bien lo fotografiado.

A veces le cuesta el balance de blancos, pero mantiene genial las texturas | Foto: Xataka

Tanto en interiores como en exteriores, los colores me parecen adecuados, respeta bien las sombras y, como digo, es una cámara principal muy versátil que, además, permite usar un 2x que es un recorte del sensor y que puedes usar sin miedo como si fuera una focal nativa.

Foto con el 1x | Foto: Xataka

Foto con el gran angular | Foto: Xataka

Ese buen procesado se mantiene con un gran angular que, aquí ya sí, hace lo que puede. Hay una diferencia evidente en nitidez, pero a no ser que tengas que forzar la perspectiva o te fijes en los elementos que quedan más en los extremos, para foto de paisaje no está nada mal.

Eso sí, como suele pasar con los grandes angulares, es una cámara de apoyo. El sensor es pequeño, así que olvida hacer buenas fotos de noche o en interiores, y si puedes alejarte unos pasos para hacer la foto con el principal, mejor que mejor.

1x | Foto: Xataka

Gran angular | Foto: Xataka

Foto: Xataka

Rango y teleobjetivo

Gran angular, 1x, 3x y 6x | Foto: Xataka

Entramos en terreno del teleobjetivo, la cámara más sorprendente de la última hornada de plegables y sobre todo, la que más he usado en este Motorola. Arriba tienes el rango de gran angular, 1x, 3x nativo y el 6x que es un recorte del sensor y que se mantiene genial.

Y abajo tienes la principal diferencia que he visto entre los sensores. La foto de la izquierda está tomada con la cámara principal y la derecha con el 3x. Los colores reales son los de la izquierda. No sé qué hace el procesado con la del telefoto, pero no era tan cálida.

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A la izquierda, 1x. A la derecha, 3x. El balance de blancos es completamente distinto | Foto: Xataka

En los interiores, de hecho, es donde he visto más problemas a la hora de procesar el color, de ahí que diga que cada cámara va a su bola porque no hay una coherencia a la hora de calcular los tonos. Simplemente, parece que se centran en conseguir la foto más espectacular (o la que consideran que es la más espectacular) sin "hablar" entre ellas.

Foto: Xataka

Eso sí, el detalle que conseguimos en interiores con el 3x, así como en las fotos a muy corta distancia, es brutal. Ese 3x, unido a la corta distancia de enfoque, permite acercarnos mucho al objeto para conseguir una especie de macro, pero sobre todo para aislar mucho más lo fotografiado.

Ambas con el 3x | Foto: Xataka

Es algo que se mantiene cuando pasamos al 6x y, aunque he comentado que cada cámara busca el resultado más espectacular, me ha gustado que el procesado no opta por elevar todas las sombras.

Si otros terminales otorgan fotos más planas, en el caso del Motorola son contrastadas y tienen más fuerza. No son las más realistas, repito, ya que la cara del gato de abajo no estaba tan oscura.

6x a la izquierda, 3x a la derecha Foto: Xataka

En el retrato, el recorte es adecuado y no exagerado. Me gusta que parece hacer una detección por distancia, difuminando más los elementos más lejanos y no aplicando un desenfoque uniforme a todo el fondo.

Aunque, eso sí, la situación a continuación es complicada y hay una zona del pelo en la que deja una transparencia que no debería estar. Por lo demás, mantiene texturas y colores de piel, así como el HDR.

Foto: Xataka

Y lo que más me gusta de este 3x/6x es que no tienes que esforzarte mucho para que te queden fotos pintonas. Al respetar el contraste, las zonas de sombra quedan como deben estar y, aunque quizá sube tonos como el azúl algo más de la cuenta, no queda mal. De nuevo, no busques la foto más realista con este modelo.

Foto: Xataka

Foto: Xataka

Ambas con el 6x | Foto: Xataka

Y esa cercanía de enfoque permite el comentado 'macro' que permite tener una enorme cantidad de detalle, así como un brutal desenfoque de fondo para conseguir, ahora sí, fotos muy espectaculares.

Foto: Xataka

3x y 6x | Foto: Xataka

Foto: Xataka

3x y recorte | Foto: Xataka

Saliendo del enfoque cercano, los resultados con el uso más habitual de un telefoto son buenos.

No tenemos un exceso de nitidez artificial que enturbie el resultado, mantiene ese contraste que, más allá del cálculo de colores de Motorola parece una constante entre las tres cámaras, y cuenta con un buen nivel de detalle tanto en el 3x como en el 6x.

Foto: Xataka

Si hacemos zoom en la fotografía ya hecha es donde empezamos a ver qué ocurre entre bambalinas en el procesado, ya que no es tan natural como me gustaría. En todos los modos y con todos los objetivos, Motorola aplica un suavizado para eliminar el posible ruido, lo que termina afectando a las texturas.

En los ejemplos a continuación, la primera foto es una hecha con el tele a 50 megapíxeles y su ampliación, mientras que la segunda es la misma, pero a 24 megapíxeles, también ampliada en la parte derecha.

Arriba son las fotos a 50 Mpx y el recorte. Abajo la de 24 Mpx y el recorte. Lo cierto es que hay una diferencia en nitidez, pero las texturas están muy lavadas en ambas debido al procesado. Lo que me gusta es que en los 50 Mpx el HDR se mantiene a la perfección | Foto: Xataka

Si bien en la imagen a 50 megapíxeles se nota que hay algo más de nitidez, en ambas vemos unas texturas muy lavadas. Si no ampliamos, lo cierto es que me ha sorprendido lo bien que trata el HDR la imagen a 50 megapíxeles, ya que suele ser idéntica a la imagen a 24 megapíxeles, pero el aumento de tamaño del archivo y que las texturas estén más lavadas no compensa el disparar a resolución completa.

Lo que haría sería tirar con el 6x o, incluso, aumentos superiores, ya que en mis pruebas los resultados son mejores a los que obtenemos haciendo la foto en resolución completa y aumentando a posteriori.

Y, dicho esto, otro elemento a destacar es el uso de la IA.

El procesado y la IA

3x y 6x arriba. Abajo, dos aumentos digitales extremos donde interviene la IA para generar | Foto: Xataka

Aquí la IA generativa entra en acción cuando subimos aumentos digitales entre el 30x y el 100x. Sabiendo que vamos a obtener algo que no es realista, con texturas que parecen de plastilina y elementos que es posible que no existan en el objeto fotografiado, es una opción que está ahí para quien la quiera o necesite en un momento puntual.

En un 10x, 20x e, incluso, 30x, el telefoto con esa mezcla de megapíxeles y procesado se defiende de maravilla, pero más allá de eso, la IA toma el control y no es lo más recomendable. De hecho, hay ocasiones complicadas en las que ni siquiera hay que disparar con aumentos digitales para ver que algo raro ha hecho el procesado.

Un ejemplo lo tienes a continuación, con esos artefactos en las hojas inferiores derechas que muestran unos brillos que no deberían estar ahí, pero también en toda la parte inferior de la vegetación de fondo, con un 'halo' que, de nuevo, tampoco debería estar presente.

Foto: Xataka

Y lo de estas flores es raro porque, de un primer vistazo, parece que hay muchísimo detalle en las ramas, pero los colores no sólo están saturadísimos y sobreexpuestos, sino que, como se aprecia en la ampliación, es como si las flores estuvieran hechas de un tejido.

Son flores naturales, por lo que es algo muy extraño y no sé si es que la exposición ha 'clipeado' tanto que ha terminado teniendo ese aspecto en el procesado o si los algoritmos del procesado pensaban que eran flores de mentira y así las ha "dibujado".

Foto: Xataka

Este tipo de errores no son comunes, pero aparecen en algunas de las cientos de fotos que he hecho estas semanas y está claro que algo hay que afinar ahí.

6x a la izquierda, aumentos digitales en la derecha | Foto: Xataka

Luego hay errores más típicos de la IA, como la bandera europea en el ejemplo a 50x en la que se inventa que hay algo rojo porque habrá cruzado el color con la de Austria (y que no está presente en la foto tomada a 6x) o la textura del gotelé de mi pared, que aparece y desaparece cuando debería ser uniforme.

Por lo demás, y comentados estos detalles más finos, estamos ante un telefoto que me ha encantado tanto por la calidad general como, sobre todo, por su versatilidad.

No sabía que quitar el gotelé era tan fácil | Foto: Xataka

Noche

Gran angular, 1x, 3x y 6x | Foto: Xataka

De noche hay luces y sombras, pero las buenas sensaciones se mantienen, con matices. La primera foto a la izquierda está tomada con el gran angular y se ven perfectamente los carteles de la derecha. Móviles con más ambición fotográfica suelen pinchar en esta prueba, y aunque hay una falta de nitidez, ya comenté que el gran angular no es el mejor en condiciones de poca luz.

El principal se porta muy bien, es el más todotereno tanto en 1x como en 2x y el telefoto en 3x y 6x también mantiene el tipo con detalle y manteniendo ese contraste comentado anteriormente. También se ve de forma muy clara la diferencia entre el 3x y el 6x.

Es la misma lente y debería ser el mismo procesado, pero como decía, Motorola busca la foto más espectacular en cada momento, no la más coherente, de ahí que baje un poco las altas luces y mantenga el contraste. Y tengo que decir que me gusta más cómo procesa el 6x que el 3x en ese ejemplo, ya que la textura de la pared se aprecia mejor.

En los siguientes ejemplos tenemos otro rango con el gran angular, principal, 3x y 6x y aquí, sin embargo, vemos algo que no pasa en las de arriba. Si bien el 0,6 y 1x mantienen la exposición, en las dos tomadas con el teleobjetivo le da un puntito más al cielo. Yo no estaba viendo ese cielo a esa hora.

Gran angular, 1x, 3x y 6x | Foto: Xataka

Selfie

Frontal externa en la focal nativa (izquierda) y con un ligero aumento (derecha) | Foto: Xataka

Yendo al frontal, Motorola se suma a ofrecer dos focales en una, dependiendo de las necesidades y de lo largo que tengamos el brazo. El modo retrato mantiene las buenas sensaciones del procesado del retrato con las cámaras traseras, con algún recorte más agresivo de la cuenta o transparencias en algunos elementos, pero que se defiende bien en un entorno complicado.

Anaranja un puntito más de la cuenta la piel queriendo dar un tono más cálido a la foto general, eso sí. Se mantiene con la cámara frontal interior, donde también se aprecia una menor nitidez y es evidente que le cuesta más mantenerse en las sombras debido a un sensor más pequeño y, además, bajo una capa de plástico flexible. No son las condiciones ideales.

Mi recomendación es que, para selfies, uses la cámara frontal externa, pero también puedes usar la cámara principal con el móvil abierto haciendo uso de la función de espejo que podemos activar cuando tenemos el terminal en esa posición.

Foto con la selfie interna | Foto: Xataka

Modo retrato con la selfie interna | Foto: Xataka

Vídeo

En cuanto al vídeo, y como es habitual en Android, tenemos sensaciones encontradas. Por un lado, en la pantalla del móvil las grabaciones se ven espectaculares, pero cuando las pasas a una pantalla grande, ves las costuras.

Llegamos a resolución 8K a 30 fps, pero lo que te recomiendo es quedarte en 4K60 o 4K30. Fuerzas menos el sensor y la estabilización digital lo tiene algo más fácil. Porque aunque tengamos OIS tanto en la cámara principal como en el telefoto, a la hora de grabar aplica un EIS que genera algunos artefactos en la imagen.

En tomas en estático, la cámara principal rinde de maravilla, con un gran nivel de detalle y un muy buen rango dinámico, pero si en foto el que más me ha gustado es el telefoto, en vídeo no cambia y no sólo se mantiene ese muy buen enfoque cercano, sino que conserva una cantidad bestial de detalles.

Sin duda, para grabar, alternar entre el 1x y 3x es la opción correcta. En el 6x se notan más los artefactos y el 2x, si bien para fotos es más que correcto, para vídeo genera algo de ruido digital y la imagen es algo más suave de lo que debería.

Motorola Razr Fold, la opinión y nota de Xataka

Llegados a este punto, ¿es recomendable el Motorola Razr Fold? Si quieres un plegable, desde luego, es una opción de lo más recomendable por la suma de tres factores.

El primero, la batería da tranquilidad con esos 6.000 mAh. Ya digo que lo mínimo eran jornadas de dos días, a veces podía arañar uno extra si no tenía mucho uso en exteriores o no grababa vídeo, y ha sido una tranquilidad viajar con él. La carga, además, está muy optimizada

Foto: Xataka

El segundo es porque el software tan limpio implica que no tienes una curva de aprendizaje empinada. Aunque para un plegable, sobre todo si es tu primero, siempre hay cierto periodo de adaptación, aquí es tan natural como activar la multitarea arrastrando iconos a los laterales de la pantalla. No tiene tantas opciones como otros con capas más pesadas, pero precisamente por eso va tan fluido en el día a día.

Y el tercer pilar es la cámara. Aunque el procesado a veces haga cosas extrañas y los colores no sean ni los más realistas ni los más coherentes entre cámaras, el 1x es versátil en cualquier situación y una cámara ideal para apuntar y disparar, mientras el 3x es ideal tanto para elementos lejanos como para fotos cercanas y ángulos más artísticos.

Foto: Xataka

Dista de ser perfecto debido a una pantalla interior cuya bisagra es notable, ese Pen que debes no olvidar llevar el la mochila y que tampoco debes dejar en la mesa de una cafetería, unos altavoces que desmerecen el apartado multimedia y una menor potencia que los rivales.

Pero, por lo demás, me parece un muy buen plegable para no hacer concesiones en la cámara, la portabilidad y, sobre todo, ganar en versatilidad gracias al punto fuerte de los plegables: un formato totalmente distinto.

9,0 Diseño 8,5 Pantalla 9,2 Rendimiento 9,0 Cámara 9,0 Software 9,5 Batería 9,0 A favor La batería da tranquilidad si pasas un finde fuera de casa.

Android 16 muy limpio que funciona extremadamente fluido.

Cámaras muy versátiles con un telefoto que da gusto usar... para todo. En contra La ubicación de los botones hace que se confundan y sean incómodos.

Potente, pero se calienta en uso intensivo y no tiene el chip más a la última.

El Pen es una buena idea, pero en una ejecución mejorable.

Este dispositivo ha sido cedido para prueba por parte de Motorola. Puedes consultar cómo hacemos las reviews en Xataka y nuestra política de relaciones con empresas.

Imágenes y fotos | Xataka

En Xataka | Los móviles con mejor cámara 2026: fotografía de otro nivel en tu bolsillo