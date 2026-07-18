Las mejores aplicaciones para móvil recomendadas por los editores de Xataka en 2026

Te traemos una colección de las mejores aplicaciones para móvil que recomendamos varios de los editores de Xataka y otros medios tecnológicos de Webedia. Son las aplicaciones que más utilizamos en nuestro día a día, esas sin las que nuestra vida sería un poco peor por lo util que nos son.

En este artículo te vamos a ir dejando la descripción que cada editor ha hecho de cada aplicación que ha querido añadir a la lista. Así, podrás saber el por qué de la elección y en qué sentido nos es útil. Será una combinación de apps nuevas y viejas, porque cada uno tenemos nuestras costumbres.

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Y como decimos siempre en Xataka Basics, esta es nuestra elección, pero no significa que sean las mejores aplicaciones. Por eso, te invitamos a que tú también nos dejes en la sección de comentarios las aplicaciones que son imprescindibles para ti y por qué lo son.

Alarmy

Por José Alberto Lizana

"Uno de los grandes miedos que puedo tener cuando tengo algo importante que hacer a primerísima hora de la mañana es quedarme dormido, y para evitarlo uso esta aplicación. Su uso es bastante sencillo puesto que rompe el hábito de ir posponiendo la alarma para que finalmente nos levantemos de la cama, y para hacerlo te propone resolver problemas matemáticos, registrar pasos o hasta escanear el código de barras del champú en el baño."

BlackMagic Camera

Por Alex Alcolea

"Uso iPhone y la app de cámara está bien para un "aquí te pillo, aquí te mato", pero no para cuando quieres ponerte serio. Se puede bloquear el enfoque, pero poco más. Ahí es donde creo que cualquier usuario entusiasta del vídeo con el iPhone (que es de los mejores móviles para grabar) debería descargar BlackMagic Camera.

Tiene la garantía de ser de una compañía reputadísima como Blackmagic, es totalmente gratuita y es la aplicación más completa para grabar vídeo. Reconozco que puede ser algo árida y no es la más intuitiva para hacer vídeos de tus gatos para compartir en Instagram, pero si te quieres poner serio a crear contenido grabando con tu móvil, es una herramienta imprescindible."

CapCut

Por Alberto De La Torre

"Una de mis aplicaciones de cabecera para editar vídeos cortos en el móvil cuando tengo que publicar algunos stories en el Instagram de Xataka. Es posible que haya algunas más profundas pero pago mi suscripción religiosamente porque tiene ese equilibrio perfecto entre sencillez pero con la variedad suficiente de opciones para no echar nada de menos."

Clue

Por Azucena Martín

"Siempre he sido bastante olvidadiza con el tema del ciclo menstrual, por eso me descargué esta aplicación y llevo ya varios años usándola. Creo que es muy útil por muchísimos motivos. Te ayuda a estar preparada cuando llega el momento de la regla, que es para lo que yo más la uso. Pero también puedes hacer un seguimiento de tus síntomas, para detectar si ha habido cambios que debas consultar con tu médico. En mi caso, por ejemplo, me ha ayudado mucho a acotar las migrañas menstruales que suelo tener al principio de la menstruación.

Por supuesto, también es útil si estás buscando un embarazo, porque puedes saber en qué parte del ciclo estás en cada momento. Tiene muchas funciones que solo son de pago, pero en general con lo que está en abierto ya se puede hacer un buen control del ciclo."

Concert Archives

Por Yúbal Fernández

"Así como hay aplicaciones para llevar el historial de las películas o capítulos de series que ves, de los libros que lees o los discos que escuchas, esta es una aplicación para registrar todos los conciertos a los que vas.

Los conciertos los saca de una combinación de la base de datos de Setlist.fm con la suya propia, y los usuarios pueden añadirlos manualmente para que no les quede ninguno sin registrar. También puedes marcar o crear festivales, donde además de aparecer todas las bandas del cartel puedes especificar cuáles has visto tú. Para mi, es imprescindible."

Discogs

Por Yúbal Fernández

"Soy una de esas extrañas personas que todavía compra música en formato físico, y con una colección de 500 CDs y 120 vinilos a veces es difícil saber si hay uno que tienes o no lo tienes. Para evitar compras duplicadas me registré en Discogs, donde puedes ir guardando todos los discos que compras en cualquier formato.

Pero es que además hay mucho más. Para cada álbum tienes un historial de cada edición, por si ha salido en distintos formatos o ha habido distintos ediciones en distintos años. Además, tienes la tienda de compraventa de álbumes de primera y segunda mano más grande del mundo, con usuarios y tiendas de todo el mundo poniendo a la venta todo tipo de ediciones."

Flush

Por Álvaro García

"Soy de esos que cada vez que sale de casa quiere tener cerca un bar, un centro comercial o cualquier otro establecimiento con baño. En definitiva, un meón. Y como sé que no estoy solo, recomiendo la aplicación Flush para ello. Es, para que me entiendas, "el Google Maps de los baños públicos". En ella aparecen todos aquellos lugares como bibliotecas o centros comerciales que permiten entrar al baño para ahorrarnos el bochorno de tener que ir al servicio de un bar sin consumición."

Focus Timer

Por José Alberto Lizana

"Mantener la concentración es fundamental para trabajar o estudiar y esta aplicación para mi me da las herramientas necesarias para conseguirlo. Cuenta con un cronómetro Pomodoro para ir dividiendo el trabajo en diferentes bloques de tiempo que se compaginan con descansos. Además, se sincroniza bastante bien con el ecosistema de iOS al contar con widgets muy visuales para la pantalla de inicio y de bloqueo y permite ver el temporizador de un vistazo con el objetivo de motivarte un poco más cuando queda poco tiempo para acabar."

Enlace: App Store

GeForce Now

Por Alex Alcolea

"Me encantan los videojuegos, pero no me entusiasman los juegos diseñados para móviles. Estos últimos meses estoy jugando muchísimo en Steam y tengo una suscripción a GeForce Now, así que la estoy quemando y aprovechando para continuar las partida de mi PC en el móvil.

Puedo jugar al 007 First Light o al Forza Horizon 6 con la misma calidad que en mi PC, pero desde la comodidad de hacerlo desde el iPhone conectando un mando Bluetooth. La latencia con el Wi-Fi funciona de maravilla y si tienes tarifa ilimitada de datos, también puedes jugar fuera de casa para, al llegar, continuar la partida en el PC con tus logros y progreso."

Juegos sin Conexión a Internet

Por Noelia Hontoria

"10000 juegos sin conexión a internet para Android. Descubrí esta app durante un vuelo muy largo y desde entonces se ha convertido en un imprescindible para mí. Tiene una colección de juegos sencillos y rápidos muy interesantes, con diferentes niveles de dificultad, ideal para esos días en los que solo tengo cinco minutitos para desconectar."

Enlace: Google Play

Local Send

Por Noelia Hontoria

"Es una de las aplicaciones que más utilizo y que más me facilitan el día a día. Tanto para mover archivos que necesito para el trabajo o como para enviarle las fotos de las vacaciones a mi pareja, es una manera muy sencilla, segura y privada de hacerlo."

Merlin Bird

Por Azucena Martín

"Con esta aplicación puedes grabar el canto de un pájaro o tomarle una fotografía para averiguar de qué especie se trata. Está genial, porque cada vez que sales a buscar aves puedes hacer una nueva grabación o foto y las que vas detectando se te guardan en un catálogo. Además, cada día te propone como reto buscar un pájaro de tu zona. En cierto modo es como buscar Pokémons, pero con animales que existen de verdad (espero no herir sensibilidades con esto).

Además de entretenida e interesante creo que es muy útil, porque es una forma de salir más a caminar o de prestar atención a lo que te rodea cuando vas por la calle, sin poner siempre el piloto automático."

Sofa Time

Por Álvaro García

"Sofa Time es mi nueva mejor amiga para llevar un control de todo lo que veo en streaming, lo que tengo pendiente de ver y hasta de las pelis que echarán pronto en el cine y no quiero que se me pasen. La conocí meses antes del cierre de TV Time, que fue mi app de cabecera, y creo que es la que mejor representa lo que busco: interfaz sencilla para ir marcando contenido visto, crear listas y buscar nuevo contenido. Nació como exclusiva de iOS, pero tienen ya una versión para Android a punto de salir del horno."

Spotify

Por Alberto De La Torre

"Ahora mismo me costaría un mundo salirme de Spotify. No soy un gran amante de la música y no tengo un oído finísimo, seguro que hay compañeros que disfrutan de aplicaciones en las que se comprime menos el sonido. Para mí es una gran aplicación porque he generado una enorme base de podcast que me mantienen al día de los temas que voy siguiendo y es, probablemente, la aplicación que más horas en funcionamiento acumula porque está en marcha mientras corro, voy al gimnasio, limpio la casa, cocino… De hecho, ahora que lo pienso, probablemente le esté demasiado uso."

Stats.fm

Por Yúbal Fernández

"Si eres amante de tener estadísticas de todo lo que escuchas, esta es tu aplicación. Olvídate de solo tener resúmenes mensuales o anuales de lo que oyes, esta aplicación se conecta con Spotify y Apple Music, e incluso puedes subir tus datos históricos para saber todo lo que has escuchado y cómo lo has hecho desde que te registraste a ellas.

Puedes saber cuándo escuchaste por primera vez un artista, cuántas veces los has escuchado, y saber las canciones, artistas o estilos más escuchados del último mes, año, o desde siempre. Todo ello con resúmenes a final de cada mes o temporada para que puedas compartir en redes."

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