Las mejores webs para bajar aplicaciones gratis y otro software de forma segura

Te traemos una pequeña lista con las 14 mejores webs para bajar aplicaciones y programas de forma segura, de forma que puedas encontrar las herramientas que necesitas para tu ordenador. Algunas páginas de este tipo pueden acabar jugándote una mala pasada instalando programas que no querías sin tu permiso, por lo que conviene tener a mano esas que sí son seguras y recomendables.

Aquí, la recomendación es descargar los programas siempre desde la web oficial en la medida de lo posible. Pero a veces, cuando quieres instalar más de uno o quieres encontrar diferentes tipos de herramientas, puede ser útil también recurrir a repositorios de terceros, y algunas veces puede que incluso los propios desarrolladores suban sus herramientas allí.

GitHub

Empezamos por GitHub, que sigue siendo uno de los portales de referencia para encontrar y descargar proyectos de código abierto. Su objetivo es ofrecer una plataforma para que los desarrolladores suban a ella sus creaciones, que pueden ser desde herramientas a juegos. En las páginas de Github encontrarás el código fuente de estas creaciones, de forma que todos puedan acceder libremente.

En los perfiles de la mayoría de programas subidos a los repositorios de Github también puedes encontrar secciones de descarga, donde bajarte el código fuente o el instalador de cada aplicación o herramienta. Son instaladores limpios y seguros, controlados directamente por los desarrolladores, que son quienes deciden ofrecer su programa gratis.

SourceForge

Es junto a Github la otra gran plataforma para alojar programas de código abierto. En ella, los desarrolladores van a poder mostrarle al resto de usuario el código de sus herramientas, y también tendrás una sección de descargas para bajarlas en las plataformas para las que sean compatibles.

Tiene un sistema de votaciones y comentarios para que puedas ver la opinión de otros usuarios sobre cada uno de los proyectos, y un buscador para que puedas encontrar el que necesites. Además, en la ficha de cada programa tienes su licencia, la lista de actualizaciones, capturas de pantalla y todo lo que necesites.

AlternativeTo

Esta web lleva años siendo una gran referencia para quienes quieran encontrar aplicaciones parecidas a otras. Vamos, que si quieres una alternativa a determinada aplicación, buscas ese programa y se te mostraráa una lista con todos los que son similares.

Tanto en la app de referencia como en las alternativas tendrás fichas que te hablan sobre ellas, y enlaces para las descargas. Ellos no alojan los programas, te llevan a los enlaces de sus webs oficiales, avisando de paso de si hay algún aviso de que la herramienta haya contenido algún virus recientemente.

European Alternatives

Esta es otra página donde encontrar alternativas a aplicaciones y servicios populares, pero que se centra en ofrecerte alternativas europeas. Así, si por tu privacidad prefieres buscar alternativas europeas a navegadores, servicios ofimáticos o redes sociales, este es el portal a visitar.

Ninite

Ninite lleva unos años siendo una de las webs más recomendadas para descargar aplicaciones, sobre todo cuando necesitas descargar varias a la vez y no quieres tener que lidiar con decenas de descargas. Ninite te ofrece un instalador único para instalar varias aplicaciones a la vez seleccionadas por ti. Esto lo convierte en un portal imprescindible para equipar nuevos ordenadores.

Su repertorio de aplicaciones es pequeño, pero solo con entrar en la web ya puedes ver una lista con todas las herramientas disponibles ordenadas por categorías. Entonces, solo tienes que elegir las aplicaciones que quieres instalar, y luego la web te generará un enlace para descargarlas todas.

MajorGeeks

Se trata de una web especializada en la difusión de freeware, que es como se le llama al software propietario que sin necesidad de tener el código abierto se decide difundir de forma totalmente gratuita. Esto quiere decir que son los propios creadores los que han decidido difundirlo gratis. Todos los programas que se ofrecen son de alta calidad, aunque el catálogo no es muy amplio.

El aspecto de la página es añejo, pero sigue actualizando con una gran frecuencia. Además, ese diseño también hace que puedas acceder a ella desde cualquier dispositivo. Todas las aplicaciones las instalarás de forma sencilla sin un instalador que intente colarte añadidos.

APKMirror

Todas las webs que te hemos dicho hasta ahora están pensadas para aplicaciones de ordenador. Pero esta es la web más importante para bajar apps de Android. Es el mejor repositorio de archivos APK que vas a encontrar, aunque ya te aviso que a veces navegar en ella es un poco confuso por la mucha publicidad que tiene.

La web de este servicio tiene un índice con las últimas actualizaciones de apps, y también un buscador y un sistema de categorías en el que puedes descubrir nuevas aplicaciones o juegos. Además, también podrás encontrar para descargar las distintas versiones que ha tenido una misma aplicación.

F-Droid

Posiblemente esta es la gran alternativa a APKMirror a la hora de ofrecerte archivos instalables para tu móvil Android. Es otra de las páginas donde encontrarás las mismas apps que en las tiendas oficiales de aplicaciones, pero también otras totalmente libres que no están en ellas.

Flathub

Esta es la tienda de aaplicaciones de referencia para quienes buscan apps Flatpak para GNU/Linux. En esta web vas a encontrar las últimas versiones de tus aplicaciones favoritas de Linux, que servirán para cualquier distribución que estés utilizando.

SnapFiles

Un repositorio para descargar todo tipo de aplicaciones, con distintas categorías para diferentes tipos de licencia de aplicación gratuita, como una para freeware y otra para shareware. También te ofrece una lista de últimos lanzamientos y algunas sugerencias de aplicaciones útiles para que puedas descubrir nuevos programas.

También incluye una categoría para aplicaciones portátiles que no requieren instalación, algo útil por si quieres llevar las más útiles en un USB. Además, también tiene una lista de las mejor valoradas. En cada programa podrás ver la nota que le han puesto tanto los editores de la web como los usuarios.

Download Crew

Otra página donde puedes encontrar gran cantidad de programas para descargar, todos ellos visibles en varias listas como las de recomendados, más vistos o más descargados. En cada una de estas listas, puedes especificar el tipo de licencia para esos casos en los que sólo busques código abierto o freeware.

En esta página vas a poder encontrar aplicaciones gratis y de pago para Windows, Mac, Linux, iOS y Android. En cada una de ellas se te dará una calificación, se te dirá el tipo de licencia que tiene y si es un programa gratuito o de pago, indicándote incluso el precio que cuesta la licencia completa.

FileHorse

Otro repositorio de software en el que no se busca la cantidad, ya que no tiene un catálogo tan grande, sino la calidad. Se centra en ofrecer los mejores programas y los más útiles, añadiendo capturas de pantalla para que puedas saber lo que te espera y el aspecto que tiene.

Su página principal tiene un pequeño grupo de categorías en los que están repartidos todos los programas, y en cada uno de ellos vas a saber las compatibilidades que tiene, vas a encontrar las listas de cambio de cada actualización y también podrás bajar versiones anteriores.

FilePuma

Un repositorio que busca la simplicidad por encima de todo, con una página simple pero bien organizada donde de un vistazo puedes ver lo más destacado de cada tipo de programa. Ofrece capturas de pantalla y versiones antiguas para descargar de cada uno de los programas.

Softpedia

Se trata de una de las páginas más grandes para encontrar y descargar casi cualquier tipo de programa y aplicación, con más de un millón de ellos ordenados en diferentes categorías. Puedes encontrar aplicaciones, drivers y juegos para Windows, Mac, Android y Linux. Sin embargo, hay una razón por la que la hemos dejado para el final de la lista, aunque debido a su enorme base de programas es siempre un recurso útil.

Y es que Softpedia no es una página tan segura como otras de la lista, porque cuando lo haces es mediante un instalador que te sugiere instalar adware y aplicaciones que no necesitas. Cuando lo ves, es fácil declinar esa invitación a descargar el contenido añadido, pero es necesario prestar atención para evitar inconvenientes.

FossHub

En el pasado fue una gran plataforma donde poder encontrar casi cualquier aplicación y sus últimas versiones. Sin embargo, actualmente lleva parada desde febrero del 2025, por lo que ha dejado de ser una referencia.

Esto quiere decir que todavía puedes encontrar una gran cantidad de aplicaciones en este portal donde todo está ordenado por categorías. Sin embargo, ya no vas a encontrar sus últimas versiones.

La tienda de apps de tu dispositivo

Tanto Windows como macOS, GNU/Linux, Android e iOS tienen sus propias tiendas nativas de aplicaciones, y en ellas siempre vas a encontrar programas que han pasado ciertos filtros de seguridad proporcionados por los responsables del sistema operativo.

Muchas importantes aplicaciones pueden no estar presentes en la tienda de apps de Windows o en la App Store de Mac, pero siempre es un buen sitio por el que empezar a la hora de buscar programas que quieras instalar. Además, hay apartados de comentarios donde puedes ver las opiniones y quejas de otros usuarios que han instalado el programa.

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