"Hay películas que es mejor no rehacer": Robert Redford no quería nuevas versiones de este clásico de los 70 más actual que nunca

En 2011, en el Festival de Sundance que él mismo había fundado, alguien le preguntó a Robert Redford por los rumores de una secuela de 'El candidato' (que puedes ver en Movistar+). Contestó que la película ya había dado lo que tenía que dar en su momento: "Hay algunas películas que es mejor no rehacer". Y no se quedó ahí: tenía la misma respuesta para dos clásicos más de su filmografía, 'Dos hombres y un destino' y 'Tal como éramos': películas, dijo, que era mejor dejar tranquilas.

'El candidato' es de 1972, la dirigió Michael Ritchie y con ella, Jeremy Larner ganó el Oscar al mejor guion original por retratar a un abogado idealista, Bill McKay, que acepta presentarse al Senado sabiendo que va a perder, lo que le permite hablar sin filtros. Por supuesto, gracias precisamente a eso termina ganando, aunque a costa de que su equipo le vaya limando las aristas, con discursos más breves y respuestas más ensayadas.

Redford, que también la produjo, pensaba en ella como la segunda entrega de una trilogía sobre lo que él mismo llamaba "las historias que hay debajo de las historias", que había arrancado con 'El descenso de la muerte'. La tercera entrega nunca se rodó, pero ésta quedó como su película política más relevante, más incluso que 'Todos los hombres del presidente'.

De hecho, el propio Redford trabajó en una continuación, escrita por él mismo: junto al director Rod Lurie, con quien trabajó en 'La última fortaleza', ya en el siglo XXI, desarrolló una historia de McKay convertido en expresidente, aconsejando a un nuevo candidato que habría interpretado Denzel Washington o George Clooney. El proyecto llegó a un borrador final y no pasó de ahí.

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