Ayer fue el iPhone 17 Pro, hoy le toca al iPhone Air: nuevo precio mínimo en su versión de 1 TB

El mes de agosto ha comenzado con ofertas muy buenas en algunos móviles de Apple. Ayer comentamos el nuevo precio mínimo histórico del iPhone 17 Pro, y hoy le ha tocado el turno a otro móvil de gama alta, pero en su mayor configuración de almacenamiento. Hablamos del iPhone Air que ha bajado hasta los 1.099 euros.

Nota: es posible que al acceder al enlace veas un precio inferior con poco stock en el móvil. Se trata del iPhone vendido por una tienda externa en Amazon. Para acceder a la oferta vendida y enviada por Amazon (su precio es de 1.099 euros), tienes que pulsar el botón "otros vendedores en Amazon". Ahí aparece la oferta. No obstante, cabe la posibilidad de que la oferta finalice pronto si se acaba el stock.

Precio mínimo en el iPhone Air de 1 TB

El iPhone Air es el móvil más delgado de Apple con un grosor de 0,56 centímetros, pero no es en lo único que destaca. En esta generación no tenemos un iPhone Plus, ya que el modelo Air lo ha sustituido al contar con una pantalla de 6,5 pulgadas: mayor que la del iPhone 17, pero más pequeña que la del iPhone 17 Pro Max.

También incorpora el chip A19 Pro, que se trata del más potente y más eficiente de Apple. Esto, además, trae consigo la compatibilidad con Apple Intelligence y actualizaciones de software hasta 2033, por lo que todavía quedan muchos años hasta que el móvil quede desactualizado.

Por otro lado, la guinda del pastel la tenemos en su configuración de almacenamiento, ya que en este caso viene con 1 TB. Es una configuración perfecta si quieres guardar muchísima información en local y así evitar los servicios en la nube.

⚡ EN RESUMEN: oferta del iPhone Air hoy ✅ LO MEJOR Su precio : es el mínimo histórico hasta el momento.

: es el mínimo histórico hasta el momento. Su configuración de almacenamiento con 1 TB. ❌ LO PEOR Se calienta con bastante facilidad .

. Únicamente viene con una cámara. 💡 CÓMPRALO SI... Quieres un móvil de Apple que tenga muchísimo almacenamiento interno para guardar fotos, vídeos y archivos. ⛔ NO LO COMPRES SI... Priorizas el apartado fotográfico en los móviles, ya que el iPhone Air no destaca precisamente en ello.

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Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Jose García, Apple

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