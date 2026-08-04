Qué es la fusión nuclear: el mecanismo físico para imitar al Sol y la carrera tecnológica por la energía definitiva

La fusión nuclear promete revolucionar el panorama energético mundial, ofreciendo una fuente de energía limpia, intrínsecamente segura y prácticamente inagotable. Replicar el motor que rige al Sol en la Tierra supone, sin embargo, uno de los mayores desafíos científicos, termomecánicos y tecnológicos de la historia humana. Desde sus diferencias fundamentales con la actual fisión atómica hasta los titánicos proyectos internacionales y los recientes avances del capital privado que buscan encender el primer reactor comercial, analizamos los cimientos físicos de la fusión y en qué punto exacto se encuentra la ineludible carrera por dominar la energía definitiva.

¿Qué es la fusión nuclear?

De manera resumida, la fusión nuclear es el proceso físico en el cual dos núcleos atómicos ligeros se fusionan para formar un núcleo que es más pesado, liberando grandes cantidades de energía. Es la reacción que alimenta al Sol, siendo intrínsecamente segura y libre de emisiones de carbono.

Pero más allá de esta definición fundamental, la fusión nuclear representa la cúspide de la física cuántica y la validación práctica de la equivalencia entre masa y energía que formuló Albert Einstein con su famosa ecuación en la que decía que energía es igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado.

En el contexto de la investigación terrestre para la producción comercial de energía, la comunidad científica ha centrado sus esfuerzos en una reacción específica: la fusión de dos isótopos pesados del hidrógeno. Estos son el deuterio, cuyo núcleo contiene un protón y un neutrón, y el tritio, compuesto por un protón y dos neutrones. Cuando el deuterio y el tritio colisionan con la energía cinética adecuada, superan sus fuerzas de repulsión y se fusionan para crear un núcleo de helio-4, que cuenta con una partícula alfa, formada por dos protones y dos neutrones, y expulsan un neutrón libre.

El balance energético de esta reacción entre el deuterio y el tritio es colosal, puesto que genera un total de 17,6 megaelectronvoltios (MeV) por cada evento de fusión. Algo importante aquí es que el núcleo de helio retiene 3,5 MeV de esa energía, la cual es crucial en el interior de un reactor, ya que interactúa con el gas circundante transfiriendo su calor y manteniendo la reacción autosostenida. Por otro lado, el neutrón libre escapa del plasma llevándose consigo la inmensa mayoría de la energía generada, unos 14,1 MeV de energía cinética.

Al carecer de carga eléctrica, este neutrón rápido no se ve afectado por los campos magnéticos que confinan el plasma y viaja en línea recta hasta impactar contra las paredes de la cámara del reactor. Allí, su enorme energía cinética se transforma en calor, el cual será absorbido por un sistema de refrigeración para calentar agua, generar vapor y mover turbinas, produciendo electricidad de forma análoga a cualquier central térmica convencional.

La densidad energética de este proceso es difícil de magnificar, puesto que la fusión de todos los átomos presentes en un solo litro de una mezcla de deuterio y tritio generaría la energía equivalente al consumo de una vivienda media durante todo un año. Si extrapolamos estas métricas, el deuterio contenido en apenas 50 tazas de agua de mar podría producir la misma cantidad de energía que la quema de dos toneladas métricas de carbón. Es esta asombrosa eficiencia la que justifica los masivos esfuerzos científicos y financieros desplegados desde la década de 1950 para poder desarrollar esta forma de producir energía.

No obstante, replicar el motor estelar en nuestro planeta supone uno de los mayores retos de la ingeniería humana. En el interior del Sol, la gigantesca fuerza de gravedad de la estrella comprime el plasma hasta alcanzar densidades inimaginables, lo que permite que la fusión ocurra a temperaturas de unos 15 millones de grados Celsius. En la Tierra, carecemos de esa presión gravitatoria aplastante y, para compensar la menor densidad del gas, los físicos deben forzar las colisiones elevando la temperatura del plasma a valores que superan los 100 millones e incluso 150 millones de grados Celsius, haciéndolo unas diez veces más caliente que el mismísimo centro del Sol. A estas temperaturas extremas, la materia abandona los estados sólido, líquido o gaseoso para convertirse en plasma, que no es más que una "sopa" turbulenta y cargada eléctricamente de iones positivos y electrones libres, cuyas propiedades únicas dictan las reglas del diseño de los futuros reactores.

Fusión vs. Fisión nuclear: en qué se diferencian exactamente

A menudo, la opinión pública y el discurso político confunden ambas formas de energía nuclear debido a su raíz etimológica y al legado histórico de la era atómica. No obstante, la fusión y la fisión operan en extremos opuestos de la curva de energía de enlace por nucleón y presentan características radicalmente distintas en términos de seguridad intrínseca, gestión de residuos y viabilidad a largo plazo.

La fisión nuclear

Esta es la tecnología que emplean los cientos de centrales nucleares comerciales que hay operativas hoy en el mundo, y consiste en bombardear el núcleo de un átomo muy pesado e inestable, típicamente isótopos de Uranio-235 o Plutonio-239, con un neutrón.

Al absorber el neutrón, el núcleo pesado se vuelve críticamente inestable y se divide (se fisiona) en dos núcleos más ligeros, emitiendo el proceso dos o tres neutrones adicionales y una gran cantidad de energía. Estos nuevos neutrones son los que van a ir impactando contra otros átomos de uranio que estén en la cercanía, desencadenando una reacción en cadena.

En una central de fisión, esta reacción debe ser cuidadosamente modulada mediante barras de control y moderadores, puesto que si el equilibrio se rompe y los sistemas de refrigeración fallan, el calor de desintegración residual puede llevar a la fusión física del núcleo del reactor, que es el causando de catástrofes como la de Fukushima.

La fusión nuclear

Este es el otro extremo, puesto que la fusión nuclear implica la síntesis o la unión de núcleos muy ligeros. Esto es muy relevante, puesto que en la fusión no existe ninguna reacción en cadena, lo que aumenta su seguridad. Pero además el plasma en un reactor de fusión es un entorno extremadamente frágil, y la cantidad de combustible presente en la cámara de vacío en un instante dado es microscópica, del orden de unos pocos gramos o incluso fracciones de miligramo.

Esto quiere decir que, si ocurre cualquier perturbación operativa, el plasma colapsa y se enfría en cuestión de milisegundos, perdiendo inmediatamente la energía cinética necesaria para superar la barrera electrostática y la reacción, simplemente, se detiene de forma natural. Físicamente, un escenario de reacción desbocada es imposible en la fusión.

En cuanto al impacto ambiental, la fisión produce actínidos y productos de fisión altamente radiactivos que requieren confinamiento geológico profundo durante decenas de miles de años. La fusión, en cambio, tiene como residuo directo el helio, un gas noble inerte que ni es tóxico, ni es radiactivo, ni contribuye al efecto invernadero. El único desafío radioactivo en un reactor de fusión proviene de la "activación" de los materiales estructurales del reactor, puesto que al estar sometidas al bombardeo constante de neutrones de 14.1 MeV, las paredes metálicas de la cámara adquieren radiactividad inducida. Sin embargo, mediante la formulación de aceros avanzados de activación reducida, esta radiactividad decae a niveles seguros para su manipulación y reciclaje en menos de cien años, un marco temporal completamente gestionable a escala industrial y humana.

Comparativa

Para que quede más claro, en la siguiente tabla se pueden ver las principales diferencias que existen entre ambas tecnologías energéticas.

característica fisión nuclear fusión nuclear Mecanismo físico Ruptura de núcleos atómicos pesados inducida por neutrones. Combinación de núcleos atómicos ligeros, como deuterio y tritio, a millones de grados. combustible Uranio o plutonio, lo que requiere de una minería invasiva y complejos procesos de enriquecimiento. Deuterio, que se extrae del agua del mar, y tritio, generado in situ a partir del litio. Rendimiento energético Es alto, puesto que 1 kg de uranio genera la energía de miles de toneladas de carbón. Es extraordinario, puesto que produce cuatro veces más energía por kg de combustible que la fisión. riesgo de accidente Posibilidad de fusión del núcleo si fallan los sistemas activos de refrigeración. Intrínsecamente segura, puesto que no hay reacción en cada. Además, si el confinamiento falla el plasma se 'apaga' al instante. residuos radioactivos Residuos de alta actividad y vida larga que requieren almacenaje geológico. Helio, que es un gas inocuo, y la estructura del reactor sufre activación neutrónica, pero es reciclable en <100 años. control de la reacción Requiere la moderación y absorción activa de neutrones (barras de control). Requiere calentamiento externo continuo y confinamiento magnético o láser de altísima precisión.

Cómo funciona la fusión nuclear

Para comprender cómo la ciencia logra recrear las condiciones estelares, es fundamental entender el principal obstáculo subatómico, que es la barrera de Coulomb. Dado que tanto el deuterio como el tritio son isótopos del hidrógeno, sus núcleos albergan carga eléctrica positiva y, cuando se acercan, experimentan una fuerza de repulsión electrostática mutua que crece exponencialmente a medida que la distancia entre ellos disminuye. Entonces, para que la fusión se lleve a cabo, los núcleos deben acercarse a distancias subatómicas, punto en el cual la interacción nuclear fuerte supera a la repulsión electromagnética y une los nucleones.

El problema es que para dotar a los núcleos de la energía cinética necesaria para franquear esta barrera, deben ser acelerados a velocidades extremas, lo que termodinámicamente se traduce en calentar el gas a más de 100 millones de grados. A estas temperaturas es cuando los electrones se separan de sus núcleos y el gas transiciona al estado de plasma.

¿Por qué la fusión nuclear aspira a ser la energía definitiva?

La transición ecológica mundial demanda una fuente de generación de carga base masiva, desplegable y limpia. La fusión atómica no solo cumple estos requisitos, sino que promete cambiar las lógicas de escasez material y disputas geopolíticas extractivas que han gobernado la energía desde la Revolución Industrial. Sin embargo, detrás de la panacea de un "Sol en la Tierra", se esconden gigantescos cuellos de botella tecnológicos que tratamos de solventar con la investigación.

Combustible inagotable

El suministro de energía de una planta de fusión D-T requiere deuterio y tritio. El deuterio asegura la democratización del recurso, puesto que uno de cada 6.500 átomos de hidrógeno en el agua marina es deuterio, de fácil extracción y prácticamente inagotable. El verdadero laberinto logístico y termonuclear es el tritio, ya que al ser inestable y de desintegración rápida, el inventario global de tritio útil en la Tierra ronda apenas los 30 kilogramos. Una sola central de fusión comercial de 2.5 GW de potencia consumirá unos 400 gramos de tritio diarios y si las centrales de fusión no pueden autoabastecerse de combustible, la tecnología nace muerta.

La solución arquitectónica se denomina 'Manto Reproductor'. La pared interior del reactor no solo debe absorber el calor y frenar la radiación, sino que actuará como una fábrica de combustible nuclear. El manto estará revestido con compuestos de litio y cuando los neutrones de 14.1 MeV, producto de las reacciones del núcleo, cruzan el vacío y se estrellan contra el manto, son absorbidos por átomos de litio. Esta transmutación exocérmica fractura el litio produciendo helio y creando un nuevo átomo de tritio. Este gas es entonces capturado, separado mediante plantas químicas de extracción y reinyectado al plasma.

La ingeniería del proyecto europeo DEMO pivota en gran medida en optimizar este manto para asegurar regenerar todo el tritio consumido más un superávit que supla las retenciones e ineficiencias del ciclo y provea inventario inicial para futuras centrales.

¿Cuándo será una realidad?: la carrera tecnológica de España y Europa por el "primer encendido" comercial

Al aunar la precisión criogénica con el infierno plasmático, no es sorpresa que las predicciones históricas sobre la fusión hayan pecado de un optimismo naïf. Sin embargo, en el ecuador de la década de 2020 nos aproximamos, por primera vez, a una verdadera fase de transición industrial con infraestructuras construidas y prototipadas a escala 1:1, impulsadas tanto por titánicos compromisos gubernamentales como por disrupciones vertiginosas del capital privado.

El mastodonte ITER

El pulso global se centraliza indudablemente en el proyecto ITER (Reactor Termonuclear Experimental Internacional) erigido en Cadarache, sur de Francia. Con participación de China, Europa, India, Japón, Corea del Sur, Rusia y los Estados Unidos, su meta definitiva no es inyectar electricidad a la red, sino certificar incuestionablemente la madurez tecnológica de la fusión. Su fin último es erigir una planta que logre un plasma candente autosostenido que genere 500 MW de potencia térmica de fusión al consumir solamente 50 MW de calentamiento auxiliar, logrando una ganancia energética continuada.

La inmensidad manufacturera de esta obra civil intimida, puesto que el "corazón" del sistema magnético del ITER lo conforma el Solenoide Central, enviado modularmente por la corporación General Atomics desde California. Con unos 18 metros de altura y casi 1.000 toneladas, este electroimán fabricado con 500 toneladas de cable superconductor de niobio-estaño acumulará una energía de 6.4 gigajulios. Al descargarse operativamente, propinará un latigazo inductivo al plasma generando corrientes de 15 megaamperios, sosteniendo el gas caliente durante pulsos que durarán de 300 a 500 segundos bajo campos magnéticos centrales de 13 teslas. Acompañándolo, un enjambre de 18 bobinas toroidales D-Shape conformará la gigantesca jaula toroidal exterior, todas refrigeradas con helio a 4 grados Kelvin.

El plan original auguraba el encendido oficial de ITER para 2025, sin embargo, en 2024 se anunció que se debía retrasar para poder descartar los recubrimientos de berilio en la primera pared de la cámara para emplear un blindaje completo de wolframio. Con esta nueva hoja de ruta se espera que finalmente las operaciones científicas comiencen en el año 2034.

IFMIF-DONES

Si ITER probará que podemos domesticar el plasma, DEMO probará que podemos verter electricidad a la red en estado continuo. Sin embargo, no se puede construir el DEMO sin verificar previamente que las arquitecturas de EUROFER97 no se harán añicos por desgaste radiactivo. Y es aquí, en la criba inexorable de la física de materiales de daños extremos, donde España protagoniza el rol central en la escena internacional.

Bajo la coordinación del consorcio europeo Fusion for Energy (F4E), Japón y Croacia, el gobierno de España está implementando la infraestructura de IFMIF-DONES (International Fusion Materials Irradiation Facility - DEMO Oriented Neutron Source). Aprobado firmemente y dotado de colosales inyecciones de presupuesto, el centro ya levanta sus primeros cimientos en el parque tecnológico de Escúzar, Granada.

El IFMIF-DONES será una instalación única en la que operará el acelerador lineal de partículas de onda continua más poderoso del planeta. El mecanismo físico de esta maravilla técnica roza la ciencia ficción, puesto que un cañón disparará un haz descomunal y constante de deuterones a 125 miliamperios y 40 MeV hacia una región objetivo llamada Target Assembly. Ningún blanco material sólido podría resistir ese rayo sin derretirse y desintegrarse al instante. Para soportar el impacto, el sistema disparará el rayo directo hacia el vacío contra una "cascada" líquida asombrosa: un chorro a altísima presión de litio líquido puro confinado hidráulicamente a una velocidad extrema de 15 metros por segundo, conteniendo de frente el haz acelerado.

La interacción nuclear entre el litio fluyendo en vacío y la tormenta de deuterones provocará un torrente ultraintenso de neutrones rápidos, modelados minuciosamente con algoritmos termohidráulicos y simulaciones estocásticas MCNP para mimetizar el espectro exacto (14 MeV) de un reactor de fusión de vanguardia. A tan solo unos milímetros detrás del chorro de litio líquido repicarán módulos cargados con probetas de acero EUROFER97, permitiendo por fin analizar, probar, irradiar e iterar combinaciones de aleaciones. Ningún reactor comercial masivo a finales de siglo cruzará la frontera del encendido sin que sus vigas estructurales posean la validación empírica y el marchamo de calidad irradiado en el valle de Granada.

Imágenes | Oak Ridge National Laboratory,

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