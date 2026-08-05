María Cristina Clemente, notaria: "Hacienda entiende que hay donación si compras solo y tus padres firman como deudores"

Para los jóvenes ya es suficiente complicado comprar su primera vivienda debido a su disparatado precio. El problema es que, además, deben ir con pies de plomo si no quieren que Hacienda interprete como donaciones determinados movimientos financieros de unos padres que solo quieren ayudar a sus hijos.

La notaría alicantina María Cristina Clemente lo advierte en una de sus publicaciones en redes sociales: "Si tus padres firman la hipoteca de tu casa como deudores solidarios", Hacienda puede interpretar que se está produciendo una donación encubierta, incluso cuando tus padres no te han dado ni un euro.

Padres como deudores, hijo como propietario. Tal y como detallaba la notaria en su vídeo, en la mayoría de estos casos, la imposición nace de la entidad bancaria que concede la hipoteca que establece que los padres aparezcan como deudores solidarios del capital que se presta y no como avales en caso de impago, aunque la vivienda esté solo a nombre del hijo.

Esto que, sobre el papel parece un simple formalismo financiero, en realidad puede llevar a la Agencia Tributaria a leer esa ayuda como una donación encubierta y reclamar el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, más una sanción por no haber declarado la donación.

El matiz del cambio. Ese cambio de rol de los padres en la hipoteca, de avalista a deudor, implica que ellos pasan a responder directamente por toda la deuda, y no solo en caso de insolvencia del titular. Sin embargo, en contraprestación por esa responsabilidad, los deudores no obtienen ninguna cuota de propiedad sobre el inmueble.

Tal y como la propia Clemente explica en este caso, lo que la Agencia Tributaria interepreta es que los padres "están adelantando" parte del capital para la compra de ese inmueble del que no van a ser propietarios, por lo que "de facto" asumen la deuda de su hijo como propia.

Están obligados a pagar por algo que no es suyo. La Dirección General de Tributos ya se ha pronunciado en este tipo de recursos estableciendo que si alguien asume la obligación de devolver un dinero sin recibir nada a cambio, puede estar haciendo una donación a quien sí se queda finalmente con el bien.

En el caso de la vivienda, entiende que los padres que firman como deudores solidarios están soportando una deuda ajena sin contraprestación, lo que encaja en la "asunción liberatoria de la deuda de otro sin contraprestación" que menciona el artículo 12 del Reglamento del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. A ojos de Hacienda, esa supuesta donación se produciría en cada pago de la hipoteca, porque cada cuota sería una parte de esa donación dado que la deuda también la asumen los no propietarios.

La advertencia de María Cristina Clemente. Clemente lleva tiempo avisando de que este esquema hipotecario puede salir caro a las familias si no se planifica bien. "¿Cómo podremos evitar esa indeseable consecuencia fiscal? Formalizando un préstamo privado entre esos padres y su hijo", señala la notaria alicantina.

El préstamo privado entre padres e hijos "debe hacerse por el mismo tipo de interés y plazo que el del préstamo hipotecario. Puedes hacerlo por escritura pública o por documento privado. En ambos casos, el coste fiscal es cero", subraya Clemente.

Desde el bufete Salcedo Abogados confirman que con esta medida no solo estaremos evitando la actual liquidación complementaria a Hacienda como donación porque el capital no se dona, sino que se presta con compromiso de devolución. Además, también se evitan problemas en el futuro, cuando los padres quieran salir de ese préstamo y el banco así lo consienta.

En Xataka | Hacienda ha confirmado lo que ya era una realidad: vivir gratis en casa de tus padres no implica una donación de vivienda

Imagen | Unsplash (Sollange Brenis), María Cristina Clemente Buendía