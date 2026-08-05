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Nothing lanza sus primeros auriculares abiertos (y económicos): se llaman CMF Clip Pro y llegarán en unas semanas

Son unos auriculares ideales para no aislarte del exterior con buena autonomía, certificación IP54 y conexión multipunto

Auriculares Nothing Cmf Clip Pro
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Juan Lorente

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Los auriculares con diseño abierto están cada vez más de moda. Los FreeClips de Huawei (que ya tienen hasta sucesor) fueron los que abrieron el camino, aunque otros fabricantes están lanzando propuestas similares. Hace poco os contamos cómo eran los nuevos auriculares de TCL y hoy es turno de los CMF Clip Pro, los nuevos auriculares de Nothing: llegarán muy pronto al precio de 79,95 euros.

CMF Clip Pro

CMF Clip Pro

PVP en Nothing — 79,95
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Unos auriculares cómodos para no aislarte del exterior

Cmf Clip Pro

Estos auriculares, como el resto de propuestas similares, buscan ofrecer una experiencia abierta que no aisle al usuario del exterior. Esto choca directamente con los auriculares inalámbricos que tienen cancelación activa de ruido y que buscan lo contrario. Tienen un puente en forma de C y se apoyan en tres puntos para ofrecer una experiencia cómoda, incluso en sesiones largas. De hecho, apenas pesan 5,9 gramos cada auricular.

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Pese a ese carácter abierto, Nothing promete que el sonido de estos auriculares tiene unos agudos nítidos, graves potentes y voces detalladas. Además de esto, también es compatible con códecs LDAC, AAC y SBC, utilizando también una tecnología que la marca llama 'Ultra Bass'. La misma sirve para, en esencia, mejorar las frecuencias bajas mientras reduce la distorsión de los agudos.

Para contestar llamadas, los auriculares cuentan con un sistema de cuatro micrófonos, capaces de separar la voz del usuario del ruido ambiental. Y no van nada mal de autonomía: pese a su tamaño compacto, llegan hasta las 10 horas de reproducción continua (hasta 32,5 horas contando la batería del estuche). 

⚡ EN RESUMEN: auriculares nothing cmf clip pro

 LO MEJOR

  • Diseño abierto y cómodo: Son unos auriculares con un diseño pensado para no aislarse del exterior y llevarlos puestos durante horas.
  • Buena autonomía: Ofrecen hasta 10 horas de autonomía por carga y tienen carga rápida (4 horas de uso por 10 minutos de carga).
  • Precio asequible de salida: Pese a no haber salido con promo de lanzamiento, llegar por menos de 80 euros es una buena noticia para nuestro bolsillo.

❌ LO PEOR

  • Sin cancelación activa de ruido: Su carácter abierto hace que no tengan ningún tipo de cancelación activa de ruido. Si esto es tu prioridad, no son para ti.

💡 CÓMPRALO SI... Buscas unos auriculares cómodos de usar durante horas, con buena autonomía y que además no sean demasiado caros.

⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres un diseño más convencional o quieres que tus nuevos auriculares tengan cancelación activa de ruido.
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