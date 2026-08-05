Las grandes tecnológicas chinas reclutan investigadores antes de que se gradúen: la carrera de la IA empieza en las aulas

En China, la carrera de la IA es algo más que cómputo y nuevos modelos, también va de talento. China es la mayor cantera de ingenieros e investigadores de IA y esto también ha provocado una guerra entre las tecnológicas para hacerse con ese talento, hasta el punto de que algunos investigadores están recibiendo ofertas años antes de graduarse.

Qué está pasando. Lo cuentan en South China Morning Post. La escasez de talento de primer nivel está haciendo que las grandes tecnológicas chinas (Alibaba, ByteDance y Tencent) recluten investigadores antes de que terminen sus estudios. Narran la historia de Hu Qi, un investigador especializado en seguridad de agentes IA que está realizando el doctorado en la Universidad de Hong Kong. Hu ya está haciendo prácticas en una gran empresa tecnológica y dice que sus jefes le insisten sin parar sobre que firme un contrato a tiempo completo.

Mucha antelación. Hay casos en los que los cazatalentos contactan con posibles candidatos tres y hasta cuatro años antes de que terminen sus estudios. Normalmente son estudiantes universitarios, pero cada vez están yendo más allá y han llegado a buscar candidatos entre estudiantes de secundaria. Vahid Haghzare, director de la agencia de reclutamiento Silicon Valley Associates Recruitment, afirma que “Las empresas que esperan hasta la graduación para descubrir quiénes son los mejores graduados, ya han perdido”.

Salarios altos. Este reclutamiento tan agresivo también está cambiando las condiciones. El sector tecnológico es el que más ha aumentado el presupuesto salarial, con un aumento del 4,6% frente a la media del 4,3% en el resto de sectores. Las empresas están ofreciendo sueldos de en torno a 60.000 yuanes mensuales (unos 7.700 euros), 16 veces más el salario medio nacional.

Más allá del dinero. El sueldo es importante, pero no es la prioridad. Estos investigadores pueden permitirse ser selectivos y elegir trabajar en el sitio que más les motive. Haghzare cuenta que el sueldo es la tercera o cuarta consideración y que valoran más "si tienen suficientes recursos informáticos y si sus compañeros son un equipo de primera categoría”. Los investigadores más jóvenes suelen decantarse por el entorno de las startups, mientras que los más maduros prefieren la infraestructura consolidada de las grandes tecnológicas.

Imagen | Foto de Pang Yuhao en Unsplash

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