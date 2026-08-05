Bern Bornich, CEO de 1X: "Estoy seguro de que estamos a menos de una década del despegue definitivo de los humanoides"

Hay unas cuantas empresas empeñadas en convencernos de que vamos a necesitar un robot humanoide en casa. Una de esas empresas es 1X Technologies, cuyo robot Neo Home Robot ya se vende al público a un precio de 20.000 dólares. El CEO de la empresa, Bernt Bornich, ha dado una entrevista en el podcast All-In y ha dejado unas cuantas declaraciones interesantes sobre el futuro de la industria.

Robots construyendo robots. La visión de Bornich sobre el futuro de la robótica no es la de una evolución lenta, sino que vaticina un "despegue brusco", y además le pone fecha. "Estoy absolutamente seguro de que estamos a menos de una década del despegue definitivo", aunque admite que su "apuesta actual sería de 3 años". Con despegue definitivo no se refiere únicamente a que haya robots más avanzados, sino un escenario en el que tendremos "robots construyendo robots, centros de datos, fábricas de chips, haciendo minería y refinamiento... en realidad una verdadera abundancia de mano de obra, un sistema autosuficiente".

Sobre el futuro del empleo. En el mismo podcast también se entrevistó a otros líderes de la industria de la robótica como Peter Funkhouser, CEO de ANYbotics, Amanda McMaster CEO de Boston Dynamics y Jonathan Hurst, cofundador de Agility Robotics. Su discurso se enfoca en un aumento de la mano de obra humana que permita aumentar la inspección en entornos peligrosos. En palabras de McMaster, el objetivo es eliminar los empleos "sucios, aburridos y peligrosos".

El objetivo de Bernt Bornich es más ambicioso: resolver la AGI física para "crear una abundancia de mano de obra en toda la sociedad". No lo ve como una escasez de oportunidades para los humanos, sino como la liberación de un recurso ilimitado de trabajo que acelerará el desarrollo económico y científico a una escala sin precedentes.

El robot Neo no es autónomo. 1X es una de las primeras empresas (no chinas) que ha puesto a la venta un robot humanoide. Eso sí, con matices. En su día ya vimos que el robot no es autónomo, sino que lo controla una persona con gafas de realidad mixta y unos mandos. El entrevistador compara este hecho con el del establecimiento de Nueva York que contrató a una cajera filipina y atendía a los clientes a través de zoom. Bernt Bornich admite que "Si quieres que todo funcione perfectamente desde el primer día, habrá algo de teleoperación involucrada o guía del sistema. Pero nos emociona ver el camino hacia una experiencia completamente autónoma".

La teleoperación como herramienta de entrenamiento. Para Bornich, la teleoperación de Neo no es un simple parche temporal, sino el pilar fundamental para alcanzar la autonomía total a través de lo que denomina su "pirámide de datos". Si el modelo autónomo falla, un operador humano interviene remotamente y genera un fragmento de datos de altísima calidad que se coloca en la cúspide de la pirámide para reentrenar al robot.

Aunque estos datos son muy valiosos, no son suficientes para alcanzar lo que denomina la "AGI física". Para lograrlo 1X Technologies también entrena su modelo con vídeos de humanos realizando tareas, tanto en primera persona como vídeos generales de internet.

Más allá del entrenamiento. Aunque la meta sea la autonomía total, Bornich cree que la teleoperación es muy útil en algunos escenarios y que "nunca desaparecerá". El propio directivo comparte su caso de uso personal como una especie de avatar de sí mismo. Cuando viaja, puede controlar remotamente a Neo para estar presente físicamente en su empresa y asistir a reuniones. Esta misma idea abre la puerta a aplicaciones industriales, como por ejemplo instalaciones en zonas remotas en las que, si falla algo, se puede controlar un robot humanoide a distancia para solucionarlo en lugar de tener que enviar un operario.

Imagen | Bernt Bornich en X

En Xataka | Una tienda en Hong Kong opera sin descanso las 24 horas del días. Dentro hay un trabajador especial: un robot humanoide