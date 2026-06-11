Que Hong Kong abra una tienda 24 horas no tiene nada de extraordinario, excepto porque la lleva un robot humanoide

China tiene una particular forma de entender e integrar la IA en la vida diaria. Mientras que en EEUU apuesta por liderar los grandes modelos de lenguaje, en China la estrategia pasa por crear lo que llaman 'embodied AI', que podemos traducir como 'IA personificada'. China quiere exportar su estrategia y quiere empezar por Hong Kong, donde abrirán una tienda regentada por un robot.

Qué está pasando. Lo ha anunciado el secretario de finanzas chino, Paul Chan Mo-po, en su blog semanal. En la publicación, habla de la estratagia de Hong Kong para impulsar la IA y convertirla en un beneficio cotidiano para sus ciudadanos. Como parte de este plan, se va a abrir una tienda de conveniencia en el paseo marítimo de Hung Hom, la cual abrirá las 24 horas y estará regentada por un robot humanoide que será capaz de ofrecer servicio en múltiples idiomas.

El texto no aclara qué empresa está detrás de esta iniciativa y simplemente se limita a decir que es una empresa de la China continental; entre las empresas más destacadas de robótica en China están Unitree y Deep Robotics, aunque hay muchas más. Según el anuncio, la apertura de esta tienda será la primera que montan fuera de China continental y han elegido Hong Kong como "primera parada en la expansión global de su concepto de tienda minorista".

Robots trabajando cara al público. Aunque no está claro qué empresa es, tenemos sospechas de que pueda ser Galbot. ¿Por qué? Porque a finales del año pasado mi compañero Alex estuvo en Pekín y ya se encontró con un robot de esta empresa al frente de una pequeña tienda de bebidas en un centro comercial. Alex se compró una botella de agua y cuenta que la experiencia fue similar a la de una máquina expendedora, pero mucho más cara y lenta.

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Drones y coches autónomos. Durante mi último viaje a China también me encontré con una tienda similar regentada por un robot, pero en ese momento no pude pararme a ponerlo a prueba. Lo que sí pude experimentar es cómo es montar en un taxi autónomo de la marca Pony.ai y después pedir un bubble tea para que me lo trajera un dron. Ambas experiencias están disponibles en Shenzhen, cómo no. Los taxis están mucho más integrados en la vida diaria, mientras que el delivery con drones aún es una rareza reservada a unos pocos puntos de la ciudad.

El objetivo detrás de la IA personificada. Todos estos ejemplos forman parte del impulso a lo que el gobierno chino llama 'embodied AI'. Se trata de una IA que tiene una presencia física, es decir, que interactúa con el entorno a través de sensores y accionadores y puede tener forma de robot, de coche autónomo o dron. El gobierno la menciona en su informe de trabajo de 2025 y la ha hecho una prioridad nacional por un motivo: es la siguiente fase para impulsar su industria de robótica.

En este sentido, que cada vez se vean más robots en las calles de las ciudades chinas no es una simple extravagancia tecnológica, sino que forman parte de un plan más ambicioso. Los robots son la vía para sostener el crecimiento industrial a pesar de factores como el aumento de los sueldos o el envejecimiento poblacional.

Imagen | Blog de la secretaría financiera, China

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