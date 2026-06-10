Unitree está haciendo con los robots lo mismo que DJI hizo con los drones: convertirse en algo inevitable

Hace no mucho nos maravillábamos con lo que eran capaces de hacer los robots cuadrúpedos. Hoy, los robots humanoides acaparan todos los focos y las acrobacias que son capaces de ejecutar dejan por los suelos lo que en su día nos parecía impresionante. Aunque hay varias empresas en la carrera de los robots humanoides, hay una que está liderando esta transformación y está a un paso de hacerse con el dominio global: Unitree Robotics. Su estrategia sigue a pies juntillas lo que otros gigantes como DJI o BYD hicieron anteriormente.

10.000 unidades. Es la cifra clave para entender la ventaja de Unitree en el emergente mercado de los robots humanoides. Tesla y Figure nos han sorprendido al mostrar de lo que son capaces sus robots, pero ninguna ha logrado algo clave: ponerlos a la venta en masa. Según Semianalysis, en las próximas semanas Unitree habrá distribuido 10.000 unidades de sus robots.

Crecimiento imparable. El imperio de Unitree comenzó con robots cuadrúpedos y no fue hasta 2023 cuando introdujeron su primer humanoide, el Unitree H1. El crecimiento financiero de los últimos años refleja perfectamente esta explosión: en 2022 facturaban 122 millones de yuanes (unos 15,5 millones de euros) y en 2025 facturaron 1.167 millones de yuanes sólo en los primeros nueve meses, casi 150 millones de euros. La combinación de soluciones de alto rendimiento a precios competitivos ha hecho que Unitree sea la primera empresa en empezar a democratizar una tecnología que hasta hace poco era terreno de la ciencia ficción.

El camino que DJI inició. Lo está haciendo Unitree con la robótica es lo mismo que hizo en su día DJI con los drones. En 2013, lanzaron el DJI Phantom, un producto muy barato e incompleto, pero en aquel momento las alternativas eran drones de juguete o drones profesionales con un coste muy superior, DJI estaba creando el mercado de los drones de consumo. Con cada nueva generación fueron añadiendo funciones y abriendo más submercados, desde investigación, profesionales de la foto y el vídeo y por supuesto aficionados.

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Integración vertical. Es la estrategia clave de DJI y otros gigantes chinos como BYD. Se trata de controlar al máximo la cadena de suministro, fabricando los componentes críticos de forma que les permite iterar técnicamente mucho más rápido y, a la larga, abaratar los costes drásticamente. Además, DJI se aprovechó del enorme ecosistema de electrónica chino, en el que los precios bajaron muchísimo en poco tiempo. Cuentan en Semianalysis que los GPS pasaron de costar 800 dólares en 2003 a menos de 14 dólares en 2013, los controladores de vuelo costaban 2.000 dólares en 2006 y en 2011 sólo 400 dólares.

DJI empezó fabricando el componente más caso y complejo, el controlador de vuelo, y BYD hizo lo mismo con las baterías. Así se comieron el mercado, controlando los componentes críticos y creando una estructura de costes inalcanzable para cualquier competidor.

La estrategia de Unitree. La empresa, que por cierto fue fundada por un exempleado de DJI, está siguiendo el camino de DJI en cuanto a que fabrican el componente crítico (el actuador, que es lo que se encarga de mover las extremidades del robot) y han abierto nuevos mercados para la robótica. Primero perfeccionaron y abarataron los cuadrúpedos, y después dieron el salto a los humanoides. Su primer modelo, el Unitree H1, costaba unos 90.000 dólares, pero hoy el Unitree G1 se puede conseguir por sólo 13.500 dólares.

Por el camino se han topado con muchos problemas, como el sobrecalentamiento cuando el robot sostenía peso durante unos minutos, pero el hecho de controlar muchas de las piezas clave les ha permitido iterar rápidamente y solventarlo. Dicho de otro modo, puede que no sea el mejor robot, es su capacidad para mejorarlo la que no tiene rival.

El bloqueo del Pentágono. Ayer mismo contábamos que EEUU ha añadido más empresas chinas a su lista negra, entre las que se encuentra Unitree. El motivo que han dado es que consideran que está vinculada directamente con el ejército chino. Estar en esta lista significa que, a partir de ahora, el Pentágono tiene prohibido contratar directamente a estas empresas y a partir del año que viene tampoco podrán hacerlo a través de terceros. Todas las empresas de la lista compiten directamente con otras empresas estadounidenses, por lo que parece haber una intención de frenar sus avances. Quizás lleguen tarde.

Imagen | Xataka con Magnific

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