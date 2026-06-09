El Pentágono incluye a BYD, Unitree, Alibaba y otros gigantes chinos en su lista negra. Es quitarse competencia a cañonazos

El río ya sonaba a finales de 2025: el Pentágono acordó que gigantes chinos como Alibaba, BYD y Baidu estaban vinculadas con el Ejército chino. En aquel momento no estaba claro si las compañías se iban a incluir en la lista 1260H del Pentágono, pero estaba claro que era una advertencia y se produjo apenas tres semanas antes de que Donald Trump y Xi Jinping acordaran una tregua comercial.

Parecía que las cosas se habían calmado, sobre todo con movimientos más recientes como la apertura del mercado para que Nvidia pueda vender sus GPU H200 para la IA o la visita de Donald Trump a China (acompañado por varios CEOs de empresas estadounidenses) para aliviar las tensiones y mantener un fino equilibrio en esa tregua comercial.

Pero resulta que no y, como apuntan en Reuters, Alibaba, BYD y Baidu son las nuevas empresas chinas metidas en la lista del Pentágono. Y no son las únicas.

Muchas más empresas chinas a la lista negra del Pentágono

La actualización de la conocida lista 1260H se esperaba desde hacía tiempo. Lo de noviembre era un aviso, pero no una actualización real. Es ahora, cuando se cumple un mes de esa visita diplomática de Donald Trump a Pekín, cuando el Pentágono ha lanzado la nueva versión que refleja cambios interesantes.

Porque hemos mencionado a Alibaba, BYD y Baidu como empresas que se unen a ese selector 'club' de empresas para las que aún no hay sanciones directas, pero sí una consecuencia clara: a partir de finales de este mes, el Departamento de Defensa de Estados Unidos tendrá prohibido contratar directamente a cualquiera de estas empresas.

Y... ¿cuáles son? Pues resulta que hay un montón, y de todos los sectores. Alibaba y Baidu son dos gigantes de Internet (como meter en la lista a Amazon y Google respectivamente, vaya), pero también están la mencionada BYD -coches y baterías-, CXMT y YMTC -semiconductores y memoria RAM-, Unitree y RoboSense -robótica- o WuXi AppTec -biotecnología-.

Es una lista muy curiosa porque son empresas que están compitiendo, directamente, contra las estadounidenses o taiwanesas. Por ejemplo, reciemtemente hemos contado cómo la industria tecnológica está mirando tanto a CXMT como a YMTC para conseguir una memoria RAM a la que no pueden acceder por las vías tradicionales debido a la crisis de los componentes.

Estados Unidos y China están inmersos en la guerra por la robótica y Unitree es una de las más punteras tanto en robotrs humanoides como cuadrúpedos (algo que China está explorando para su uso militar). Precisamente, Nvidia anunció que iba a trabajar estrechamente con Unitree para el desarrollo de robots.

Y luego también está China BlueChemical Limited, una filial de la petroleta estatal CNOOC, y Baicells, que fabrica equipos de telecomunicaciones.

Como decimos, no hay consecuencias en forma de sanciones directas a estas empresas o con presión como lo que ocurre con Huawei, pero según la ley estadounidense, el Departamento de Defensa no podrá hacer tratos con estas empresas a partir de este mes y, a partir de 2027, tampoco podrá comprar sus productos o servicios a través de terceros.

¿Qué dicen las empresas chinas? Como leemos tanto en Reuters como en The Guardian, Alibaba considera que es algo que no tiene base porque "Alibaba no es una compañía militar china ni parte de ninguna estrategia de fusión militar-civil", asegurando que tomarán "todas las acciones legales disponibles contra los intentos de manchar la compañía".

Baidu, por su parte, también rechazó la medida, asegurando que "la sugerencia de que Baidu es una compañía militar es completamente infundada", apuntando que no dudarán en "utilizar todas las medidas inmediatas para ser eliminados de la lista". Esto es algo que también han respondido desde WuXi AppTec y es posible salir de esa lista, pero sólo si se retiran de Estados Unidos o si cambian el nombre de la entidad.

"Estas empresas chinas están trabajando con los militares chinos en contra de nuestros intereses nacionales" - John Moolenaar

Desde el Pentágono se afirma que las empresas que cotizan en bolsa tienen papeletas para ser clasificadas como "empresas militares chinas", aunque pueden solicitar su eliminación de la lista, según representantes del Pentágono.

El presidente del Comité Selecto de la Cámara de Representantes, Joihn Moolenaar fue algo más directo, apuntando que la actualización de la lista "es una advertencia para las empresas estadounidenses, todos los niveles de gobierno y para el propio pueblo estadounidense", asegurando que "estas empresas chinas están trabajando con los militares chinos en contra de nuestros intereses nacionales".

En Reuters, Craig Singleton, experto en relaciones con China, apunta que Washington ya no trata a las empresas chinas como entes aislados, sino como un conglomerado estratégico que es parte brazo del Gobierno chino.

En Xataka | Una empresa china lleva años construyendo una IA para predecir quién va a criticar al gobierno antes de que lo haga







