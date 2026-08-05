Ya es oficial el nuevo Honor 600 Lite: un gama media con chasis de aluminio, batería colosal de 6.520 mAh y botón físico para IA

Honor acaba de mover ficha en el disputado segmento de la gama media con el lanzamiento del Honor 600 Lite. El fabricante busca desmarcarse de la competencia directa alejándose del plástico habitual en este rango de precio, apostando por un chasis metálico unibody y una batería de una capacidad muy superior a la media del mercado.

Un móvil con buena cámara y botón dedicado a la IA

Lo más llamativo del hermano pequeño del Honor 600 en un primer vistazo es la construcción. Honor ha empleado un proceso de forjado al vacío para dar forma a un cuerpo unibody de aluminio, logrando un grosor ajustado de 7,34 mm y un peso de 180 gramos. A pesar de esta delgadez, incorpora la certificación SGS Premium Performance frente a caídas de hasta 1,8 metros, un detalle poco común en paneles con marcos tan reducidos.

En el apartado de autonomía, la marca ha integrado una batería de 6.520 mAh. Esta cifra supera ampliamente el estándar habitual de los 5.000 mAh que vemos en la mayoría de sus rivales directos, prometiendo hasta 48 horas de uso según la certificación de TÜV Rheinland. Para la carga cuenta con tecnología SuperCharge de 45 W por cable.

En el lateral, el terminal añade un botón físico dedicado a la cámara y a las funciones de IA. Una pulsación directa abre la cámara o toma una captura rápida, mientras que dejarlo presionado activa herramientas del sistema operativo MagicOS 10 como Circle to Search (rodea para buscar), resúmenes de texto o detección de clonación de voz por IA.

A nivel fotográfico, este móvil cuenta con un sensor principal de 108 MP respaldado por un procesado mediante algoritmos RAW nativos. El conjunto de rendimiento se complementa con el chip MediaTek Dimensity 7100 Elite, 12 GB de RAM (ampliables virtualmente con RAM Turbo) y 256 GB de almacenamiento interno.

Disponibilidad y precio

Este dispositivo llega formalmente a España por 379 euros (aunque en algunas tiendas está en oferta) en tres acabados: Verde Brote, Velvet Gray y Negro Terciopelo. Además, como promoción de lanzamiento, te llevas el reloj Honor CHOICE Watch 2i de regalo (valorado en 59,90 euros).

⚡ EN RESUMEN: smartphone honor 600 lite ✅ LO MEJOR Batería de 6.520 mAh: una capacidad sorprendente en un grosor contenido de solo 7,34 mm que garantiza autonomía de sobra para dos días de uso exigente.

una capacidad sorprendente en un grosor contenido de solo 7,34 mm que garantiza autonomía de sobra para dos días de uso exigente. Acceso directo mediante botón físico: útil para lanzar la cámara sin desbloquear o invocar herramientas rápidas de productividad. ❌ LO PEOR Velocidad de carga contenida para la batería que lleva... Los 45 W de carga rápida se quedan algo ajustados si tenemos que llenar una celda tan grande desde el 0%. 💡 CÓMPRALO SI... Priorizas la autonomía por encima de todo y necesitas un móvil que aguante jornadas maratonianas sin depender del cargador ni llevar una power bank encima. ⛔ NO LO COMPRES SI... Eres un amante de la fotografía nocturna o avanzada. Aunque el sensor de 108 MP rinde bien con buena luz, el procesador MediaTek Dimensity 7100 Elite y el conjunto de lentes están orientados a la gama media.

Algunos accesorios que pueden interesarte para este móvil

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Imágenes | Honor

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