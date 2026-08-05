Lin Tao, CFO de Sony: "No creemos que el disco sea el factor diferenciador de PlayStation con respecto a PC"

Si hay una cosa que todo el mundo gaming tiene clara es que la PlayStation 6 va a venir sin lector de discos y que el formato físico está condenado. Lo sabemos, no hay marcha atrás y es una discusión que, se escriban los ríos de tinta que se escriban, solo llega a un sitio. Los discos se van a ir para no volver, acercando peligrosamente a la consola de Sony a los PCs. Eso la pone en un terreno pantanoso, aunque desde Sony no parecen estar muy preocupados y su motivo, aunque polémico, tiene sentido.

Vayamos por partes.

La pregunta. En la teleconferencia de resultados del 31 de julio, la analista de Goldman Sachs Minami Hase preguntó algo interesante: si quitarle el disco a la consola no la acerca demasiado al PC. Lin Tao respondió que no y, de paso, dejó por escrito la postura de Sony: "No creemos que el disco sea el factor diferenciador de PlayStation con respecto a PC", dijo, antes de citar la biblioteca seleccionada, la estabilidad del ecosistema y el precio, tal y como recogen en 3DJuegos. Con el mercado del PC, añadió, la compañía japonesa puede "coexistir pacíficamente". Aquí hay tela que cortar.

El catálogo de exclusivos. Sony tiene un punto. En mayo, el responsable de los estudios de PlayStation, Hermen Hulst, comunicó internamente que los grandes juegos para un jugador desarrollados en casa se quedarían en consola, tal y como adelantó Jason Schreier en Bloomberg. El PC solo recibirá los juegos multijugador como servicio, es decir, títulos en los a mayor población, mayor probabilidad de generar ingresos mediante microtransacciones. Sony sabe que su catálogo de exclusivos funciona y cerrarlo a la consola es, a nivel comercial, una buena idea.

La estabilidad. Aunque el mundo del PC ha cambiado mucho, lo cierto es que hay cierta comodidad en una consola. Sabes que te compras el juego, lo instalas y te funciona igual que a tu amigo. En PC, sin embargo, la cosa es mucho más compleja. Depende de configuraciones, componentes, launchers, drivers... Jugar en consola es eso, cómodo, fácil y potencialmente más caro, sí, pero le quita al jugador casual algunos dolores de cabeza.

Lo del precio. Todo está en el aire porque la crisis de componentes no parece cerca de terminar, pero el argumento de Sony tiene sentido: juegan con la baza de que la consola es más barata, y que sigue siéndolo a pesar de las múltiple subidas que ha habido. El 2 de abril de este año, las consolas de Sony subieron 100 euros en Europa. La PS5 con lector se quedó en 649,99 euros, la digital en 599,99 y la PS5 Pro en 899,99, tal y como contamos en Xataka. No fue la primera subida de la generación y, por el camino, la comparación con el PC ha ido perdiendo margen porque los componentes están por las nubes.

En ese sentido... Montar hoy un equipo con la potencia de una PS5 Pro sale mucho más caro que una que una consola. Solo una gráfica como la RTX 5060 vale más de 500 euros, un procesador como el Ryzen 7 5700X se queda en 150 euros y 16 GB de RAM son 240 euros tranquilamente. Y faltaría el resto. Con esos números en la mano, Lin Tao tiene razón. La consola es más barata, y por bastante.

Lo que se viene es otra historia. Otra cosa será cuando la PlayStation 6 vea la luz. No sabemos su precio, pero sea el que sea, cuesta creer que en el contexto actual vaya a ser inferior a 650 euros de base. Hideaki Nishino, presidente de PlayStation, aseguró el 29 de junio que "por principio, no tenemos intención de vender hardware con pérdidas significativas", tal y como recogen en VGChartz. Sony sabe que ahora mismo tiene la carta del precio, pero no si podrá mantenerlo a largo plazo. Los precios no parecen que vayan a bajar a corto plazo y ante un ticket de 1.000 euros, el proceso de compra entre una consola o un PC puede ser muy distinto.

Vía | Gry Online

Imagen | Xataka

En Xataka | Playstation 6: toda la información que sabemos (o creemos saber) hasta el momento