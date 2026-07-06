Tras dar la estocada a los juegos en formato físico, la gran fábrica de discos de Sony se prepara para otro futuro: microlentes ópticas

El pasado 1 de julio, PlayStation dio la estocada de muerte a los juegos en formato físico. A partir de enero de 2028, no habrá nuevos juegos en este formato para consolas PlayStation, marcando la iniciativa más agresiva contra este formato que hemos visto desde los movimientos de Xbox en 2013 y las Game Key Card de Nintendo con Nintendo Switch 2.

Que el formato físico muera es una medida anticonsumidor cuyo anuncio llega justo cuando la propia Sony demostró, retirando más de 500 películas de su tienda digital, que los usuarios no poseemos los productos digitales que compramos. Sólo compramos el permiso de las empresas para poder usarlo durante un tiempo indefinido que termina cuando estas empresas deciden que así debe ser.

Estos días en redes había una gran pregunta: ante una medida tan drástica, ¿Sony daría marcha atrás? Pues todo apunta a que no porque en Austria está la única fábrica de discos de Sony, aquella de la que salen la mayoría de juegos en formato físico para PlayStation y una en la que sus empleados ya estarían recibiendo formación para dedicarse a otras cosas.

Y esas cosas son microlentes ópticas.

La gran fábrica de juegos de PlayStation se recicla

La prueba de que la decisión de PlayStation no afecta sólo a los juegos de la propia PlayStation está en la caja de los juegos. Si miras casi cualquier carátula de un juego de PS3, PS4 o PS5, especificará "hecho en Austria". Eso se debe a que en Austria, concretamente en Thalgau, se encuentra la (ahora única tras las reconversiones y cierres de plantas estadounidenses y japonesas) principal fábrica de discos de Sony.

De ella salen los juegos de la propia Sony, pero también el del resto de compañías que fabrican para PlayStation. Se estima que en Thalgau se producen 600.000 discos cada día, la mitad de ellos para PlayStation, pero como las cosas van a cambiar, los empleados ya se están preparando.

Según informa el medio austriaco ORF Salzburg, los 300 empleados de la planta se enteraron de la decisión el mismo 1 de julio en el que Sony anunció el fin de los juegos físicos para PlayStation, pero al contrario de lo que podríamos pensar, no habrá despidos sino una restructuración.

Apuntan que Sony ha invertido 30 millones de euros en equipos para reconvertir la fábrica en una de microlentes ópticas y los empleados ya están recibiendo formación para ello. Según el informe, la idea es que Sony comience con la producción en masa de estas microlentes el próximo año.

¿Su aplicación? Hay varias, y en la era de la IA, pueden usarse como equipo para conectar racks, pero desde el departamento de Micro Óptica de Sony señalan que una aplicación de la microoptica puede ser para el sector automotriz. "La microóptica es la miniaturización de los sistemas y elementos ópticos que sirve para enfocar y dirigir la luz en el espacio más pequeño posible. Por ejemplo, una señal de giro del coche que se proyecta sobre el asfalto".

Y esto es importante porque, como decimos, desde el pasado miércoles hay voces que apuntan que, quedando año y medio para 2028, Sony puede replantearse las cosas y dar marcha atrás. El problema de ese pensamiento es que esta no es una decisión que se tome a la ligera, y esa inmediata reestructuración de su gran fábrica de discos deja ver que los japoneses llevan tiempo pensando en el cambio.

Por mucha plataforma de firmas que esté en marcha, parece que la decisión es irrevocable. Y también una muestra de lo que pasa cuando no tienes competencia, ya Xbox ni está ni se le espera en esto de las consolas de salón tras el descalabro de sus últimas dos máquinas. Y más ahora con la situación interna que tienen.

Imagen | Sony

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