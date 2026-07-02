La nueva realidad de PlayStation: a partir de 2028 no comprarás el juego, solo un permiso para jugarlo mientras Sony quiera

Sony nos dio recientemente una de las peores noticias para la industria del videojuego. Y es que la compañía dejará de fabricar discos físicos para todos los juegos nuevos de PlayStation a partir de enero de 2028. La empresa lo justifica como “una evolución natural hacia las preferencias de consumo actuales”, en las que la demanda del formato digital se ha impuesto sobre el medio físico. A partir de esa fecha, cualquier título que quieras comprar solo existirá en la nube de PlayStation Store o en versiones digitales de tiendas asociadas. Lo que toca ahora es preguntarse qué significa realmente ese cambio para quien paga por un juego.

Por qué importa. Cuando compras un disco, ese objeto es tuyo. Lo puedes prestar, lo revendes, lo guardas en una estantería durante años y sigue funcionando aunque la compañía responsable quiebre. Hay matices sobre esto, ya que cada compañía gestiona las licencias de su contenido de distintas maneras, pero lo importante es que el medio físico tiene ese valor añadido de que, en la mayoría de casos, te permite poseer el contenido.

Cuando compras un juego digital, en cambio, no adquieres el software, sino una licencia de uso sujeta a un contrato que casi nadie lee. Steam lo deja por escrito en su acuerdo de suscriptor, pues el contenido se licencia, no se vende. Esa distinción legal, que suele ser una letra pequeña que muchos ignoramos, se convierte en la norma general del ecosistema PlayStation en cuanto el disco desaparece del todo.

Y sí, podemos hablar de que hoy día, incluso comprando en formato físico, nada te garantiza de que todo el contenido esté en el disco. Además, en términos de preservación, aunque un disco puede durar muchos años si se conserva bien, no es un medio eterno y también puede deteriorarse con el tiempo. Aquí lo que está en juego es el control total de una empresa sobre lo que compras, y eso, aunque sea mínimamente, nos debe importar.

Prácticas anticonsumidor. Las compañías tienen mil motivos para abandonar el formato físico, y a lo largo de estos últimos años hemos conocido ejemplos de prácticas anticonsumidor más allá del abandono de este formato. En 2024, Ubisoft apagó los servidores de The Crew, un juego de conducción que exigía conexión permanente incluso para jugar en solitario.

El título dejó de funcionar por completo para todos sus compradores, sin que existiera ningún parche que permitiera seguir jugando offline. Aquello fue la chispa que encendió el movimiento Stop Killing Games, que reunió más de 1,3 millones de firmas verificadas para pedir a la Unión Europea que obligara a las editoras a dejar sus juegos en un estado jugable cuando retiran el soporte.

Este mismo mes, la Comisión Europea rechazó imponer esa obligación por ley, alegando que los derechos de propiedad intelectual de los estudios pesan más que la continuidad de acceso del jugador, aunque sí se comprometió a impulsar un código de conducta voluntario para finales de año.

La letra pequeña ya es la norma. Ese mismo debate ha obligado a los propios distribuidores a ser más honestos sobre lo que venden. En Estados Unidos, una ley de California (la AB 2426) prohíbe a las tiendas digitales usar palabras como "comprar" si no ofrecen una propiedad real sobre el producto. Como consecuencia, Steam empezó a mostrar un aviso en el proceso de pago que aclara que solo se adquiere una licencia sobre el juego, no su propiedad.

PlayStation Store no está sujeta a esa ley fuera de California, pero el principio es idéntico.

Frente legal. Además del pulso en Europa, Sony afronta en Reino Unido una demanda colectiva valorada en cerca de 2.700 millones de dólares por presunto abuso de posición dominante en la venta de juegos digitales. En paralelo, Ubisoft ya está siendo demandada en Francia y California por el cierre de The Crew, acusada de hacer creer a los consumidores que adquirían un juego de forma permanente cuando, en la práctica, su acceso terminó siendo temporal.

Son litigios distintos, pero apuntan todos a la misma pregunta. ¿Qué protección legal tiene alguien que ha pagado 70, 80 o 90 euros por algo que puede desaparecer por decisión de una empresa?

Impotencia. No hay una solución mágica realmente, pero si valoras la preservación, existen casos como el de GOG, que venden instaladores sin DRM que se pueden descargar y guardar de forma permanente, lo más parecido hoy a una propiedad real sobre un videojuego. Pero claro, eso no soluciona el problema de alguien que compra juegos físicos en el ecosistema de PlayStation.

Puede ser que estemos abocados a abandonar el formato físico. Pero no de esta manera, o al menos no teniendo que ceder nuestra posesión a una empresa. Y el problema es que nos han convencido durante todos estos años que la conveniencia y comodidad del formato digital tenía que pasar estrictamente por el control total de una empresa sobre lo que compras.

Sobre lo de PlayStation, los juegos ya publicados en disco antes de 2028 seguirán existiendo en ese formato, así que quien valore este formato todavía tiene año y medio para seguir comprando. Y conviene recordar que ni siquiera la etiqueta "físico" garantiza ya nada. El ejemplo más claro lo teníamos hace unos días con GTA VI, que su edición física incluirá solo un código de descarga dentro de la caja, sin disco alguno. Son medidas anticonsumidor.

Imagen de portada | Mahtab Mashuq Tonmoy

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