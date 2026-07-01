Entre Sony y GTA VI, los próximos meses tienen una víctima garantizada en la industria: las tiendas tradicionales de formato físico

Porque por aquí no somos muy de ponernos tremendistas, pero lo cierto es que llevamos un mes de movimientos dramáticos en la industria cuyo alcance real, francamente, resulta imposible de calibrar por ahora. Las noticias de 'GTA VI' sobre su precio y formato, los nada halagüeños movimientos empresariales de Xbox y, ahora, un anuncio inesperado de Sony. Bueno, mentimos. Hay una consecuencia de todo esto que sí es fácil de calibrar: a las tiendas tradicionales de videojuegos les va a costar salir de esta crisis, si es que lo consiguen.

Qué ha anunciado Sony. La producción de discos físicos en Blu-Ray de todos los juegos nuevos que salgan en sus consolas se interrumpirá a partir de enero de 2028. Sony habla de una "dirección natural" para adaptarse a las tendencias de los consumidores, y que "la preferencia general por los medios digitales supera significativamente a los discos físicos" añadiendo que esta decisión "permitirá alinearnos más estrechamente con la forma en la que la mayoría de nuestra comunidad prefiere acceder y jugar a juegos hoy".

Hay analistas que leen el anuncio en clave de garantía de que PS6 no llegará antes de 2028, y que cuando lo haga, su versión base prescindirá de lector de disco. En cualquier caso, es obvio que Sony ha hecho números y ha tomado la decisión más beneficiosa para sus cuentas, pero... ¿lo es para la industria en su conjunto? ¿Y para los negocios que viven del software?

Qué se cuenta Rockstar. Un empleado de GameStop resumió en Reddit la jornada de reservas de 'GTA VI' con una sola cifra: habían conseguido cinco reservas. Y esperaban quinientas. Porque el anuncio de Sony llega solo unos días después de que Rockstar confirmara que la edición física de 'GTA VI' no incluirá disco, solo consistirá en una caja con un código de descarga. Ni siquiera el título que va a vender más unidades (figuradamente) en años lleva un disco físico: prólogo perfecto para lo que ha anunciado Sony, que podemos definir sin miedo a exagerar como la muerte del formato físico en los videojuegos.

Se veía venir. Capcom y PlayStation llevan un lustro adelantando esta decisión de Sony con sus balances financieros. El 93% de las ventas de videojuegos de Capcom durante su último ejercicio fiscal fueron digitales, frente al 90% del año anterior y el 75% de 2022. PlayStation pasó del 19% de ventas digitales en el año fiscal 2015 al 78% de media en 2025, con un récord trimestral del 85%. En España el mercado físico cerró 2024 con una facturación un 18,11% menor que la del año anterior, mientras que los juegos digitales subieron un 19,75%.

No son los únicos. En su informe financiero del cierre del año fiscal 2026, Nintendo habló de que las ventas digitales de juegos en sus plataformas sumaron un 25% más que el año anterior, alcanzando un 54,6% de las ventas totales de software. En el caso de Xbox, también hay datos: el 66% de las Xbox Series X|S vendidas en Estados Unidos durante 2025 fueron unidades sin lector de disco

El problema con las tiendas físicas. GameStop cerró 590 locales en Estados Unidos durante el ejercicio fiscal 2024 y ha sumado más de 400 cierres adicionales a principios de 2026. En España y otros países europeos, GAME desmontó gradualmente su negocio de intercambio y venta de consolas de segunda mano ya en 2024, mientras GameStop reforzaba la venta de coleccionables y merchandising.

De hecho, en su informe anual del año fiscal 2025, Gamestop contaba que los ingresos por software habían caído un 27,5% y los de hardware y accesorios un 12,3%, mientras que la venta de coleccionables había crecido un 47,7%. Es decir, la tienda ya no vive de vender y revender juegos, sino de todo lo que ha encontrado como buenamente ha podido para sustituirlos. Las tiendas de videojuegos van a convertirse (las que aguanten) en tiendas de objetos relacionados con los videojuegos... con la excepción de los propios juegos.

Adiós a la segunda mano. La producción de discos que terminará en enero de 2028 fulmina la segunda mano, un mercado secundario que indirectamente beneficiaba a los fabricantes de consolas y cuyo alcance real es imposible calibrar de momento (la pregunta es: ¿venderán tanto las consolas si no podemos pagar precios más asequibles por juegos usados?) Pasamos, en cualquier caso, con lo digital, a pagar por una licencia renovable, no por un juego. La auténtica validez de lo que poseemos está más en duda que nunca: que le pregunten a los usuarios de 'The Crew' cuando Ubisoft cerró sus servidores, y más recientemente (¡hace apenas un par de días, con Sony de nuevo como protagonista!) a los compradores de contenido de StudioCanal que PlayStation Store retirará de las bibliotecas de sus usuarios a partir de septiembre.

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