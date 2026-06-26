En un nuevo capítulo de “nunca compras nada digital, solo lo alquilas”, PlayStation Store eliminará otra tanda de contenido

Cuando compramos algo en una tienda digital, la palabra “comprar” tiene más truco del que parece. Pagamos, recibimos una confirmación, vemos el contenido en nuestra biblioteca y nos acostumbramos a pensar que ya forma parte de lo nuestro. El problema es que, en muchos servicios, esa sensación de propiedad descansa sobre una estructura bastante menos sólida: una cuenta activa, unas condiciones de uso, unos servidores y unos acuerdos de licencia que pueden cambiar con el tiempo.

Ese marco acaba de tener una traducción muy concreta en PlayStation Store España. En una página oficial de su sección legal, PlayStation avisa de que, a partir del 1 de septiembre de 2026, los usuarios ya no podrán acceder al contenido de StudioCanal comprado anteriormente y que ese contenido se eliminará de su videoteca. La compañía atribuye la medida a sus acuerdos de licencia de contenido, una formulación breve pero suficiente para entender el alcance del aviso.

El aviso no se queda en una nota genérica: PlayStation acompaña la comunicación con una lista extensa de títulos afectados. No tiene mucho sentido reproducirla completa aquí, pero sí conviene subrayar que aparecen películas y series reconocibles, desde ‘Paddington’ y ‘Paddington 2’ hasta ‘Moonlight’, ‘Carol’, ‘Source Code’, ‘Train to Busan’, ‘The Imitation Game’ o ‘Terminator 2’. Si quieres comprobar caso por caso qué contenidos están incluidos, puedes consultar el listado completo en la página oficial..

La medida no afecta solo a España. PlayStation también ha publicado un aviso equivalente para Reino Unido, donde se repiten la fecha del 1 de septiembre de 2026 y la retirada de contenidos de StudioCanal comprados anteriormente.

El contexto ayuda a entender por qué hablamos de compras hechas en el pasado. PlayStation Store dejó de ofrecer alquiler y compra de películas y contenidos de TV el 31 de agosto de 2021. En aquel momento, la compañía explicó que los usuarios podrían seguir accediendo al contenido que ya hubieran comprado para su reproducción bajo demanda. El aviso actual cambia el plano de la conversación: no trata de una tienda que deja de vender, sino de una videoteca previa que pierde parte de su contenido.

Cuando comprar no siempre significa poseer

La clave está en una distinción que el usuario no siempre tiene presente cuando pulsa el botón de compra. En muchos servicios digitales, lo que se adquiere no es una copia autónoma, sino una licencia de acceso asociada a una cuenta y sometida a unas condiciones de uso. Eso no convierte cada compra digital en algo inútil, ni significa que todo vaya a desaparecer, pero sí marca el límite real de la propiedad. La obra puede estar en nuestra biblioteca y, aun así, depender de acuerdos que se negocian lejos de nosotros.

PlayStation no es una excepción extraña dentro del mercado digital. Amazon Prime Video advierte en sus condiciones que el contenido comprado puede dejar de estar disponible para descarga o streaming por restricciones de licencia u otros motivos; Apple también contempla que una compra pueda no estar disponible para redescarga o acceso desde sus servicios si pierde derechos sobre ese contenido; y en videojuegos, Steam y Nintendo hablan abiertamente de software licenciado, no vendido. Cambian los nombres, los dispositivos y las tiendas, pero el patrón se repite: pagamos por acceso dentro de un ecosistema que no controlamos del todo.

La comparación con el PC de hace años ayuda a entender el cambio. Comprábamos un juego como ‘Age of Empires’, metíamos el disco, lo instalábamos y podíamos jugar sin que una tienda tuviera que seguir autorizando cada paso. La conexión a Internet podía servir para parches, partidas online o mejoras posteriores, pero el núcleo estaba en nuestras manos.

La frontera entre físico y digital se ha vuelto más borrosa. Todavía hay discos que contienen juegos completos y permiten instalar sin depender de una descarga inicial, pero el formato ya no ofrece siempre esa garantía. El caso de ‘GTA VI’ empuja el debate al centro: Rockstar señala que la versión física anunciada para el lanzamiento llevará un código de descarga dentro de la caja, sin disco, y que se podrá usar para precargar el juego antes de su estreno. Para quien compraba físico buscando distancia frente a la tienda digital, el mensaje es difícil de ignorar.

Lo que ocurre con StudioCanal en PlayStation Store funciona como recordatorio de una realidad que solemos aceptar sin mirarla demasiado. En digital, pagar por una película, una canción o un videojuego no siempre equivale a conservar una copia bajo nuestro control. A veces compramos acceso, y ese acceso vive dentro de un sistema de licencias, cuentas y servicios que puede cambiar.

Imágenes | PlayStation | StudioCanal

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