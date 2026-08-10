Una VPN es una de esas cosas que nunca sobra cuando nos vamos de vacaciones: esta es una de las mejores y tiene descuentazo

Estás de viaje, no tienes buena cobertura y tienes una red WiFi pública a mano (como la de un aeropuerto o la de una cafetería). Puedes conectarte sin más, pero lo ideal es no hacerlo así, puesto que no sabes la seguridad de esta red o si hay alguien intentando interceptar tus datos mientras usas esta red. Lo mejor para ello es usarlo a través de una VPN y Surfshark, que es una de las mejores, sigue de oferta: está disponible desde 2,49 euros al mes.

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Una VPN que podrás usar en todos tus dispositivos

Con una VPN activa, lo que estaremos haciendo es pasar todo nuestro tráfico en Internet por un túnel cifrado. De esta forma, nadie puede ver lo que estamos haciendo o interceptar nuestros datos, incluso si usamos una red WiFi pública. Esto es ideal para si, por ejemplo, utilizas tu tarjeta de crédito en una transacción.

En casa, además, también te puede venir muy bien para proteger tu dirección IP. A través de esta, un ciberdelincuente puede llegar a suplantar nuestra identidad y cometer un delito con ella. Sin embargo, si activamos nuestra VPN antes de navegar por Internet, ese riesgo desaparece.

Ahora sí, hablemos de la oferta. Tenemos disponible Surfshark Starter (su plan más básico) por 2,49 euros al mes si elegimos su plan de dos años. Haciendo números, eso quiere decir que pagaríamos un total de 67,23 euros, pero la compañía está ofreciendo tres meses extra con todas sus suscripciones, así que tendremos 27 meses de VPN.

Si quieres un poco más, entonces tienes Surfshark One. Este plan incluye VPN, pero también varias herramientas de seguridad que son bastante interesantes. Y, además, cuesta solo un poco más: concretamente, 2,79 euros al mes si elegimos el plan de dos años. Esto es todo lo que trae:

VPN.

Antivirus.

Alertas en tiempo real sobre brechas en el correo electrónico, robos de datos de tarjetas de crédito e identificación.

Herramientas de búsqueda privada.

Informes de seguridad de datos personales.

Protección de cámaras web.

Antiespías y protección contra malware.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Engin Akyurt, Surfshark

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