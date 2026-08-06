Lidl vende este pack de dos enchufes Parkside con mando a distancia por menos de 13 euros y que también sirven para el exterior

Si estás pensando en crear tu propio hogar conectado, lo primero que se te viene a la cabeza son gadgets que necesitan conectarse al WiFi de casa. Eso sí, para los que no quieren depender tanto de la tecnología, Lidl tiene en su catálogo una solución muy interesante: este pack de enchufes inalámbricos Parkside que puedes comprar por solo 12,99 euros.

Juego de enchufes inalámbricos Parkside PVP en Lidl — 12,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Si el pack de dos se te queda corto, en Amazon tienes este pack de Ultenic con tres enchufes con mando a distancia por un precio muy competitivo: 15,04 euros. Presentan un diseño en color blanco y el mando a distancia también tiene un alcance de hasta 40 metros.

Unitec Kit de interruptor remoto inalámbrico 48110 con función de autoaprendizaje Hoy en Amazon — 15,04 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Un juego de dos enchufes que podrás controlar cómodamente

A diferencia de los enchufes inteligentes, estos de Lidl no dependen de la red WiFi de tu hogar. Esto hace que sean muy sencillos de utilizar, ya que funcionan mediante infrarrojos/radiofrecuencia y los puedes controlar con un mando a distancia (que viene incluido en el pack) que ofrece un alcance de 40 metros.

Como no tiene dependencia de la conexión a Internet de casa, su latencia es inexistente. Una de las cosas más llamativas es que son aptos tanto para interior como para exterior, así que te permitirán tener enchufados dispositivos en la terraza o el porche sin problema. Además, al venir con una tapa protectora, los podrás dejar colocados siempre en la zona exterior de tu hogar.

En el mando a distancia, cada enchufe tiene su propio botón de encendido y apagado, por lo que puedes usarlos de forma independiente. Aunque si quieres, también hay un botón dedicado a gestionarlos a la vez.

⚡ EN RESUMEN: juego de enchufes inalámbricos parkside de lidl ✅ LO MEJOR Cero complicaciones de red: funcionan mediante radiofrecuencia (433 MHz aprox.), lo que elimina dependencias de redes WiFi de 2,4 GHz, configuraciones de routers, crear cuentas o fallos de la nube.

funcionan mediante radiofrecuencia (433 MHz aprox.), lo que elimina dependencias de redes WiFi de 2,4 GHz, configuraciones de routers, crear cuentas o fallos de la nube. Resistencia de exterior (IP44): cuentan con tapa abatible de protección, lo que permite utilizarlos en terraza, jardín o zonas húmedas cubiertas sin riesgo. ❌ LO PEOR Sin automatización programada ni control por voz... Al no tener conectividad inteligente ni app, no se pueden crear rutinas horarias, temporizadores dinámicos ni usar asistentes como Alexa o Google Assistant.

Al no tener conectividad inteligente ni app, no se pueden crear rutinas horarias, temporizadores dinámicos ni usar asistentes como Alexa o Google Assistant. Formato voluminoso... El cuerpo del enchufe es relativamente ancho, por lo que en regletas de tomas múltiples muy juntas puede tapar la toma adyacente. 💡 CÓMPRALO SI... Huyes de la tecnología completa y quieres apagar la lámpara del salón, el termo o algún pequeño electrodoméstico desde el sofá sin pelearte con apps ni vinculaciones de red. ⛔ NO LO COMPRES SI... Tu objetivo es medir el consumo eléctrico en tiempo real, crear escenas automáticas al salir de casa o encender la calefacción remotamente antes de llegar, necesitas dar el salto a enchufes inteligentes.

Y si quieres dar el salto a la domótica, te pueden interesar estos enchufes inteligentes

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Webedia y Parkside (Lidl)

En Xataka | Los mejores regalos tech para tu casa: convierte tu hogar en inteligente con estos gadgets

En Xataka | Monta tu hogar inteligente con IKEA: guía de compra del ecosistema "TRÅDFRI" con dispositivos y compatibilidades