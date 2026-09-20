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Este delfín ha encontrado una forma bastante repugnante de conseguir comida: hacer vomitar a sus presas

Los delfines pueden ser muy adorables, pero su forma de alimentarse puede ser dudosa

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José A. Lizana

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Los delfines han sido vistos por muchos como seres marinos realmente pacíficos y muy adorables, pero la realidad es que cuentan con diferentes técnicas que no cumplen con esta idealización. Y uno de ellos, la verdad, es que ha sorprendido, sobre todo por lo original que es a la hora de cazar una presa para comérsela. 

El método de 'Bubbles'. La investigación que ha acaparado un gran protagonismo ha surgido este mismo mes de septiembre a través de la revista Ecology and Evolution. Aquí los investigadores hicieron un seguimiento de la fauna marina y centraron su atención en un macho de delfín mular apodado como 'Bubbles'. 

El objetivo aquí era ver exactamente cómo vivían y se alimentaban, y aquí observaron que en un gran número de ocasiones el delfín perseguía a un pez conocido como carángido ojón. Pero lo más interesante es que, durante las persecuciones que mantenía, el delfín esperaba a que el pez terminara vomitando todo lo que tenía en su estómago para, posteriormente, tragarse este residuo que había sido expulsado. Y encima seleccionaba a cada uno de los peces que iba a perseguir de entre un gran banco. 

En 2009, un señor se tropezó con unos huesos en una playa de Asturias: descubrió sin saberlo a un reptil marino con forma de delfín
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En 2009, un señor se tropezó con unos huesos en una playa de Asturias: descubrió sin saberlo a un reptil marino con forma de delfín

Y tiene lógica porque este comportamiento es perfectamente compatible con lo que en zoología se denomina 'cleptoparasitismo', es decir, una práctica de obtener alimento que ha sido producido, capturado o ingerido previamente por otro animal. Aunque en este caso no es que el delfín esté robando una presa que el pez lleve en la boca para él, sino que aprovecha el alimento que el pez se ha tomado y digerido para tomárselo él tras obligarle a vomitar en la huida. 

Cómo lo saben. Tiene bastante mérito conocer exactamente cuál es la mejor presa porque tiene que haber tenido algo en el estómago de provecho para posteriormente comer. Y aquí los investigadores creen que la ecolocalización durante la fase de selección de presa es crucial, porque aparte de ser usada para diferenciar entre las especies de los peces, también podría ser interesante para conocer la estructura y la forma de estos. 

Aunque todavía queda mucho por saber por delante, puesto que estamos hablando de que es un comportamiento que se ha visto en un único delfín de la región y es por ello que queda mucha investigación por delante. Pero el problema que vemos aquí es que es sumamente complicado encontrar este tipo de casos y captarlos por parte de los investigadores. Aunque aquí la tecnología podría abrir una puerta fascinante a ver un poco más de cerca cómo el delfín se comporta en su medio natural. 

Imágenes | Magda Ehlers 

Vía | Arstechnica

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