Los soldados de la Antigua Grecia eran auténticos portentos: 11 horas con una armadura de bronce de 3.500 años encima lo confirman

Antes de nada, permitidnos la imprecisión histórica: la imagen que veis sobre estas líneas pertenece a la película '300', representa a los soldados de Esparta en la batalla de las Termópilas y su atuendo es más bien minimalista. Pero sí que tienen algo en común con sus primos de Dendra: ambos estaban fuertes como el vinagre. ¿Cómo lo sabemos? Porque no cualquiera se pone su armadura y se pega varias horas luchando. Ahora lo sabemos porque un equipo de arqueología ha probado una armadura auténtica de la Antigua Grecia.

Esa armadura es un armatoste. En realidad, el hallazgo no es nuevo en absoluto: en 1960 un equipo de profesionales de la arqueología encontró una armadura cerca de Dendra, en la Argólida, cerca de Argos y Micenas y el epicentro de la civilización micénica, que dominó Grecia entre el 1.600 y el 1.100 a.C. Esa armadura de bronce, de 3.500 años de edad, estaba increíblemente completa y bien conservada.

Estamos hablando de láminas de aleación de cobre unidas con cuero cubriendo el cuerpo del soldado de cuello a rodillas. Desde entonces, la comunidad arqueológica se hacía una pregunta: ¿era de adorno (quizás para ceremonias o para contextos funerarios) o realmente se usó para la batalla?

Poniendo a prueba las armaduras griegas. Me explico: estamos hablando de un traje demasiado rígido y pesado para moverse en una batalla donde tienes que pelearte y además sobrevivir. Como tomar esa armadura real para someterla a pruebas era casi un sacrilegio (3.500 años bajo tierra no es el mejor estado de conservación), un grupo de investigación de la Universidad de Tesalia recurrió a una réplica exacta ya existente (fabricada en Birmingham en 1984) para someterla a pruebas de esfuerzo.

Para saber a qué se enfrentaban en una batalla original, tomaron la Ilíada de Homero, donde obtuvieron datos de horarios, dietas y, esencial, las tácticas de guerra de los micénicos, como explica la Universidad de Birmingham. ¿De qué se alimentaban? En su dieta había alimentos como pan, carne, queso de cabra, miel, aceitunas verdes, cebollas o vino tinto.

Réplica de la armadura. Andreas D. Flouris et Al

Las pruebas. Para reproducir la experiencia no eligieron a cualquiera: reclutaron a trece infantes de marina de las Fuerzas Armadas de Grecia porque no hay nada mejor como un soldado actual para replicar las condiciones de por aquel entonces en cuanto a condiciones físicas. Después, los vistieron con esa réplica de algo más de 23 kilogramos, hecha con una aleación de cobre y zinc similar al latón, la más parecida al bronce original disponible en su momento. Y con las indicaciones de la obra de Homero, siguieron un protocolo de combate de 11 horas, desde las siete de la mañana hasta casi las seis de la tarde.

Para una experiencia más fiel a la realidad, su aporte calórico era como el de los micénicos, esto es, 4.400 kcal al día. Durante esa dura jornada de batalla el equipo midió la temperatura, su frecuencia cardíaca, la fuerza con la que golpeaban y la glucosa. También pusieron a prueba con un modelo matemático cómo era el intercambio de calor en siete escenarios climáticos diferentes porque, bueno, ahora tenemos tejidos técnicos para el esfuerzo, pero estamos hablando de una réplica en un metal parecido al latón.

Qué descubrieron. La buena noticia es que los trece voluntarios completaron el protocolo. Ahora, tremendo desempeño: su ritmo cardíaco llegó al 80% de la frecuencia máxima, alcanzaron hasta 166 pulsaciones por minuto y los golpes con espada y lanza generaron una fuerza media de 3,5 kilonewtons, lo que en la práctica provocaría fracturas graves en un eventual combate real.

Pese al esfuerzo, su organismo aguantó razonablemente bien: la glucosa en sangre bajó de forma moderada y no hubo indicadores clínicos graves. En cuanto a la gestión del calor, en seis de los siete escenarios climáticos el soldado podía completar esa jornada sin llegar al umbral de riesgo.

Por qué importa. El resultado demuestra que, pese a ser un armatoste desde el punto de vista de los materiales y tecnología militar actual, la armadura de Dendra no era una pieza de gala, sino que era funcional ante campañas de combate largas y exigentes. Pero como ya hemos visto, no era apta para cualquiera: confirma el poderío militar micénico en términos de capital humano que Homero escribía y que, desde luego, no eran una invención.

En Xataka | Hace 2.500 años, Esparta creó una casta de eficientes guerreros: sus hábitos se han convertido en un tesoro para la productividad

En Xataka | Cuando los romanos asediaron la ciudad griega de Ambracia, no esperaban el arma letal que se encontraron: gases tóxicos

Portada | 300 y Gemini







