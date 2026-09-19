Hace 20 años, alguien pensó en unir Ponferrada y Ourense con la autovía A-76. Hoy tiene un total de cero metros abiertos al tráfico

A Ponferrada y Ourense las separan poco más de 150 kilómetros, más de dos horas de coche por una vieja carretera nacional y una promesa que dura ya 20 años. Porque desde que en el año 2004 se decidiera que ya era hora de unir las dos ciudades, los conductores siguen sin disfrutar de ella.

De nada.

De ningún metro, de hecho.

Y es que al contrario que otras carreteras de las que hemos hablado en Xataka que se han ido abriendo por tramos y, poco a poco, se va ganando tiempo al reloj, en el caso de la A-76 se están empezando a dar los primeros pasos ahora. No ha sido hasta 2026 cuando algunos de los tramos, al fin, han sido adjudicados. Eso quiere decir que los conductores podrán disfrutar de una vez de la autovía.

¿Cuándo?

Bueno, muy difícil saberlo.

20 años sin avances

Estamos en las elecciones de 2004, entre todas las propuestas habituales de las campañas electorales, el PSOE se presenta con una para la carretera N-120 que une Logroño y Vigo: desdoblarla en una autovía. La idea es sacar los coches de esta vieja nacional entre Ponferrada y Monforte de Lemos.

La promesa, incluso, se añade al Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT 2005-2020) tal y como recoge La Voz de Galicia en un artículo de 2007 en el que se recogen las palabras de José Blanco. En el texto podemos leer, de nuevo, su compromiso con la construcción de la carretera que tres años después ha encontrado sus primeros obstáculos.

Y es que la duda es por dónde pasar la nueva autovía. En 2006, los estudios dejan hasta cuatro alternativas. Dos de ellas pasan por, como hemos leído, Monforte de Lemos antes de llegar a Ourense pero una tercera apoya desviarla por la región de El Bierzo, enclave leonés donde ese mismo año, en 2007, se convoca una manifestación a la que acuden 4.000 personas para formar una cadena humana y reclamar que la carretera pase por allí, cansados de circular entre peligrosas nacionales y alentados por los beneficios contra la despoblación de una autovía. La última pretende ofrecer una salida desde Lugo y tomar la Ribeira Sacra hasta Ourense.

En 2008 se decide finalmente que la carretera saldrá de Ponferrada y pasará por Monforte de Lemos hasta llegar a Ourense. Se plantea tener listos los estudios informativos en 2013 y diez años después, ya en 2018 cuando han pasado 14 años desde la primera promesa, tener lista la obra.

Como has podido leer, la obra sigue sin terminarse. De hecho, ni si quiera ha empezado en la mayoría de los tramos. Y es que los periodos de estudios informativos y las consiguientes alegaciones alargan el proceso. La burocracia sigue adelante pese a que llega a sumar hasta 14.000 alegaciones. Algunas de ellas piden que, por motivos medioambientales, la carretera no discurra por la Ribeira Sacra.

Cuando llega 2018, fecha en la que se calculaba que la carretera podía estar lista, todo tipo de informes ambientales y estudios han ido caducando porque los procesos han sido tan largos que muchas adjudicaciones de los tramos a construir han quedado en el aire.

Desde entonces, el proyecto se ha mantenido en un segundo plano. Tanto es así que cuando ha llegado 2026, de los 12 tramos previstos en los que se dividirá la construcción de la carretera sólo uno ha sido adjudicado. Fue el pasado mes de mayo y tiene una longitud de 6,24 kilómetros. Para él se han apartado 133 millones de euros y se extenderá entre las localidades de Villamartín de la Abadía y Requejo.

De fechas, por supuesto, nadie sabe nada. Y es que, a ver quién se la juega, teniendo en cuenta que 22 años después de prometer una autovía para sacar a los coches de una vieja nacional, los conductores no tienen ni un solo metro construido.

Foto | HombreDHojalata

En Xataka | En los años 90, alguien ideó una carretera para cruzar todo Castilla y León. 30 años después, la A-11 sigue siendo una promesa