'GTA VI': a dos meses de su salida, el juego de Rockstar ya muestra una de sus mayores limitaciones

'GTA VI' promete un mundo inmenso en el que Jason y Lucia podrán sembrar el caos juntos o por separado, al menos en teoría. Y es que a solo dos meses de su lanzamiento, Rockstar ha confirmado que esa libertad tendrá ciertos límites muy concretos, sobre todo cuando la historia decida retomar el mando y decirnos cómo jugar y actuar.

Dos personajes, pero no siempre a voluntad. Desde 'GTA V', el cambio de protagonista es una de las mecánicas emblemáticas de la saga. Con solo dos personajes principales en 'GTA VI', Rockstar parecía tener la ocasión de llevar la idea todavía más lejos. Y sin embargo, Jason y Lucia no serán siempre intercambiables: el estudio quiere controlar con precisión cuándo el jugador puede pasar de uno a otro.

Tres situaciones distintas. Rob Nelson, codirector de Rockstar North y responsable del desarrollo, ha detallado el funcionamiento del sistema a Famitsu, tal y como recogen en GamesRadar+. Están previstos tres casos: algunas misiones impondrán a Jason o a Lucia, otras obligarán al jugador a pasar de uno a otro en un momento determinado, y otras secuencias dejarán una libertad total. Tal y como resumen el desarrollador, "a veces, el cambio de personaje está limitado por la progresión de la historia".

El ejemplo del bloque de apartamentos. Rockstar da ya un ejemplo muy concreto. En una misión situada al principio del juego, dentro de un complejo de apartamentos, al principio era posible alternar entre Lucia y Jason, pero los desarrolladores acabaron eliminando esa posibilidad: el pasado militar de Jason hacía, según ellos, más natural que fuera él quien tomara el mando. En esa etapa de su relación, ver a Lucia dirigir las operaciones se habría juzgado "poco natural" de cara a la progresión narrativa.

Una libertad sacrificada por la historia. Esta filosofía aparece también en la escena de atraco mostrada por Rockstar. Jason dispara a los policías desde el coche mientras Lucia conduce, antes de que el control pase a ella para ponerse al volante. Aquí el cambio no lo decide el jugador: acompaña directamente a la puesta en escena. En cambio, otra misión vista al final de la presentación sí permitirá a los jugadores alternar libremente entre los dos protagonistas mientras sufren un ataque.

Menos técnica que filosófica. La limitación, por tanto, es menos técnica que filosófica. Rockstar parece querer evitar que una libertad total permita al jugador romper el ritmo o la lógica de una escena. Fuera de las misiones, eso sí, las restricciones deberían estar mucho menos presentes y los jugadores podrán pasar libremente de Jason a Lucia. 'GTA VI' traza así una frontera bastante nítida: Vice City sigue siendo un terreno de juego abierto, pero en cuanto el guion lo exige, Rockstar recupera el control.

Una decisión que ya divide. El movimiento relanza sobre todo una vieja crítica dirigida a los juegos de Rockstar: la distancia entre la libertad inmensa que ofrece su mundo abierto y unas misiones principales mucho más "dirigistas". En Reddit, algunos jugadores acogen sin embargo la noticia sin inquietud y recuerdan que 'GTA V' ya impedía a menudo cambiar de protagonista cuando la historia imponía un punto de vista concreto. Otros esperaban que el dúo Jason-Lucia permitiera precisamente a 'GTA VI' ir más lejos y multiplicar las maneras de afrontar una misma situación.

Uno de los equilibrios más interesantes a vigilar. Al hacer de Jason y Lucia el corazón emocional de 'GTA VI', Rockstar está priorizando claramente la coherencia de su historia frente a una libertad permanente. Una elección que puede reforzar la puesta en escena y el apego a los personajes, pero que también demuestra que, incluso en el mundo abierto más ambicioso del estudio, el jugador no siempre podrá hacer exactamente lo que quiera, al menos en lo que a completar la historia se refiere.

Vía | Jeuxvideo

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Imágenes | Rockstar