"Ha sido desgarrador". Rockstar rompe su silencio tras la filtración de 'GTA VI' a la vez que intenta cazar al culpable

Este jueves a las 21:00 se estrenará en Netflix no una nueva peli o serie: el vistazo extendido a 'GTA VI'. Realmente, el primer vistazo a lo que esperamos que sea gameplay del juego más esperado no sólo de la generación, sino de la década. Porque el primer tráiler supo a poco y el segundo nos dejó con muchas ganas de más, esperando un tercer tráiler del nuevo 'Grand Theft Auto' que no terminaba de llegar.

Lo que sí llegaron fueron las filtraciones. Y qué filtraciones.

Desde Xataka no entramos en un primer momento debido a cuestiones éticas relacionadas con quienes están desarrollando el juego picando código, pero también porque ya desde el principio pintaba mal.

No porque no fueran filtraciones verdaderas (aunque hubo algunas falsas y una supuesta versión del juego que resultó ser código vacío, pero lleno de malware), sino porque esto es algo que nunca beneficia a los trabajadores, porque las críticas a cualquier aspecto podrían provocar un retraso con más crunch para esos trabajadores y por lo que se fue sabiendo poco después.

Porque esas imágenes llevaban una marca de agua del filtrador, una con un QR para participar en una compra de 'memecoins' que no tiene muy buena pinta y todo estaba envuelto en una capa de suciedad interesante.

También resultaba curioso que Rockstar no estaba diciendo nada en público a la vez que se filtraban supuestos movimientos para 'cazar' a los filtradores. Eso... hasta hoy, ya que hace unas horas compartieron el siguiente comunicado:

Queridos todos:

Sabemos que muchos habéis estado esperando noticias nuestras sobre los acontecimientos de la última semana. Decir que la filtración de videos del gameplay de 'Grand Theft Auto VI' de esta manera ha sido desgarrador para nuestro equipo sería quedarse cortos, y es evidente que no era así como pretendíamos que vieran el juego después de todo este tiempo. Lamentamos mucho que todo haya llevado tanto tiempo, desde terminar el desarrollo del juego (¡ya falta muy poco!) hasta compartir más detalles y gameplay oficial, ofreciendo a la comunidad todo lo que desea saber.

Nos entusiasma mucho que mañana todos podáis ver un adelanto extendido. Ha llevado más tiempo del que queríamos pero, como ocurre con todo lo que hacemos, sabemos que debemos superar las expectativas y estamos decididos a cumplir con el nivel que esperáis y merecéis. Aunque es una lástima que la experiencia de juego planeada pueda verse afectada por algunos spoilers, esperamos que todos esperéis un poco más para experimentar el juego por vosotros mismos el 19 de noviembre.

Queremos agradecer a todas las personas de la comunidad que nos han enviado mensajes de apoyo durante la última semana. Vuestras palabras han significado para este equipo más de lo que pueden imaginar. Al fin y al cabo, hacemos este juego para vosotros, y sin vuestro apoyo no tendríamos el privilegio de crear videojuegos.

Lo cierto es que tampoco dicen mucho, pero dejan entrever que, aunque quedan algo más de dos meses para lanzar el videojuego, aún no está acabado del todo y se encuentran puliendo detalles (no necesita una versión gold como es tradicional debido a que la edición física es un simple código impreso y no un disco que mandar a tiendas), y que esto les ha chafado la sorpresa que están preparando (de pago, recordemos, durante las primeras horas).

Más interesante es lo que Take-Two, empresa matriz de Rockstar, está haciendo tras bambalinas.

A la caza del filtrador de 'GTA VI'

Según unos documentos a los que ha accedido Kotaku, Tanto Microsoft como Discord tienen hasta el próximo 4 de septiembre para entregar cierta información a la compañía. Concretamente, cualquier registro relacionado con perfiles online implicados, identificación, correo electrónico, inicios de sesión, número de teléfono, conexiones vinculadas entre servicios y contenidos asociados a 'GTA VI' que se encuentren alojados en OneDrive.

Take-Two se ampara bajo la DMCA para obtener esos datos que se usarán "únicamente con el objetivo de proteger los derechos de Take-Two". Desde Discord ya han dicho que se lo pensarán, pero lo evidente es que Take-Two está furiosa con todo el asunto.

De la manera que sea, parece que la rueda del marketing no se detiene y en unas horas tendremos ese primer vistazo a gameplay de 'GTA VI' (esperemos) en Netflix... y que si atrapan a los responsables se comunicará a bombo y platillo en la plaza pública para que sirva de escarmiento.

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