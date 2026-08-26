La vuelta al cole ya ha llegado a El Corte Inglés con estos chollos en portátiles

La recta final del verano marca el regreso a la rutina y la búsqueda del equipo perfecto para encarar el nuevo curso escolar o laboral sin resentir el bolsillo. Para facilitar esta transición, El Corte Inglés ha desplegado sus ofertas de 'Vuelta al Cole' con descuentos en ordenadores portátiles de primeras marcas. Tanto si necesitas un modelo para tomar apuntes en clase como si buscas un portátil potente para multitarea avanzada, hemos seleccionado los mejores chollos en relación calidad-precio para estrenar tecnología en este nuevo curso.

HP OmniBook 3 16-bu0002ns por 479 euros: de 16 pulgadas y con 512 GB de almacenamiento.

por 479 euros: de 16 pulgadas y con 512 GB de almacenamiento. ASUS Vivobook 16 F1607CA-MB198W por 479 euros: con Windows 11 y de 16 pulgadas.

por 479 euros: con Windows 11 y de 16 pulgadas. Samsung Galaxy Book4 NP750XGJ-KG4ES por 679 euros: con Intel Core i7 y 16 GB de RAM.

por 679 euros: con Intel Core i7 y 16 GB de RAM. ASUS Vivobook 16 OLED F1605VA-SH179W por 849 euros: con pantalla OLED de 16 pulgadas y 1 TB SSD.

por 849 euros: con pantalla OLED de 16 pulgadas y 1 TB SSD. HP Victus 15-fa2055ns por 899 euros: sin sistema operativo y con NVIDIA GeForce RTX 4050.

HP OmniBook 3 16-bu0002ns

Este portátil de la firma HP es perfecto para los presupuestos más ajustados. Ha pasado de costar 659 a 479 euros (lo que supone un descuento del 27%) y es ideal para quienes buscan un modelo con buena relación calidad-precio.

Cuenta con procesador Intel Core 3 1000U, 8 GB de RAM y un almacenamiento SSD de 512 GB. Su pantalla IPS es grande (de 16 pulgadas) y viene con Windows 11 de serie. Resulta un equipo perfecto para redactar trabajos, navegar por Internet y hacer videollamadas con buena visualización.

Portátil HP OmniBook 3 16-bu0002ns, Intel Core 3 100U, 8GB, 512GB SSD, 16", W11, Sin cargador - Plata PVP en El Corte Inglés — 479,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

ASUS Vivobook 16 F1607CA-MB198W

Rebajado de 749 a 599 euros, este es un portátil equilibrado e ideal para productividad y multitarea avanzada. Está equipado con procesador Intel Core Ultra 5 225H con NPU integrada para tareas de Inteligencia Artificial y va acompañado de 16 GB de RAM y un almacenamiento SSD de 512 GB. El sistema operativo que trae de fábrica es Windows 11.

Destaca también por su amplia pantalla de 16 pulgadas con relación de aspecto 16:10 y panel antirreflejos, la cual resulta perfecta para trabajar cómodamente con varios documentos a la vez. Además, cuenta con gráficos integrados Intel Arc, cámara FHD con reconocimiento facial e inicio de sesión seguro mediante Windows Hello, convirtiéndolo en un equipo versátil tanto para el entorno laboral como para el personal.

Samsung Galaxy Book4 NP750XGJ-KG4ES

Este portátil de la firma coreana es un portátil ultraligero de alto rendimiento, ideal para profesionales y estudiantes que buscan fluidez y gran capacidad de almacenamiento. Su precio habitual es de 899 euros, pero ahora lo puedes comprar con un 24% de descuento, por 679 euros.

Incorpora un potente procesador Intel Core i7-1355U de 13.ª generación, 16 GB de memoria RAM y un ágil disco SSD de 1 TB, todo ello integrado bajo el sistema operativo Windows 11. Su pantalla es Full HD de 15,6 pulgadas y si tienes un smartphone o tablet de la marca, podrás aprovechar al máximo el ecosistema Samsung Galaxy.

Portátil Samsung Galaxy Book4 NP750XGJ-KG4ES, Intel Core i7-1355U, 16GB, 1TB SSD, 15,6", W11 - Gris Grafito PVP en El Corte Inglés — 679,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

ASUS Vivobook 16 OLED F1605VA-SH179W

El Vivobook 16 OLED F1605VA-SH179W de ASUS es un equipo de alto rendimiento diseñado para creadores de contenido y usuarios muy exigentes. En la 'Vuelta al Cole' de El Corte Inglés ha pasado de costar 1.099,99 a 849 euros, convirtiéndose así en una opción muy recomendable para estudiantes de diseño.

Su principal atractivo es su pantalla OLED de 16 pulgadas en formato 16:10 que ofrece buen contraste, un buen nivel de brillo y una buena fidelidad de color. Presenta un elegante chasis color plata fría, combinado con una estética cuidada con resistencia de grado militar y cubierta de privacidad en la webcam.

Portátil ASUS Vivobook 16 OLED F1605VA-SH179W, Intel Core 9 270H, 16GB, 1TB SSD, 16", W11 - Plata PVP en El Corte Inglés — 849,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

HP Victus 15-fa2055ns

Si además buscas un portátil que sirva para gaming, este de HP tiene un descuento de 100 euros en El Corte Inglés y se queda disponible por 899 euros. Es perfecto para jugadores y creadores de contenido que buscan alto rendimiento a un precio competitivo.

En su interior alberga un procesador Intel Core i7-13620H de 10 núcleos, combinado con 16 GB de memoria RAM y un almacenamiento SSD de 512 GB. Además, al venir sin sistema operativo (FreeDOS), te permite instalar libremente la versión que quieras. Su apartado gráfico destaca por su tarjeta NVIDIA GeForce RTX 4050 de 6 GB y su pantalla es de 15,6 pulgadas con 144 Hz de refresco.

Portátil Gaming HP VICTUS 15-fa2055ns, Intel Core i7-13620H, 16GB, 512GB SSD, Nvidia GeForce RTX 4050 6GB, 15,6", Sin Sistema Operativo - Azul PVP en El Corte Inglés — 899,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

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Imágenes | Samsung, HP y ASUS,

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