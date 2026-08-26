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La última campaña de AliExpress es la mejor forma de cambiar de móvil o de PC con descuentos

Gracias a las ofertas y los cupones de descuento, podemos encontrar dispositivos mucho más baratos

Dos Telefonos De Realme En Mano
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Fran San Nicolás

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111 publicaciones de Fran San Nicolás

Con el mes de agosto a punto de terminar y la depresión postvacacional, es posible que alguno de nosotros quiera darse un capricho. Cambiar el teléfono que llevamos años usando o actualizar el PC que ya no es capaz ni de abrir el Word. Sea cual sea el caso, AliExpress es la solución perfecta, gracias a su campaña de "Ahorro en Aranceles", donde podemos encontrar de todo, incluso un Realme GT 7 Pro por menos de 450 euros. Y todo gracias a sus cupones de descuento

Realme GT 7 Pro

Realme GT 7 Pro

PVP en AliExpress — 436,89
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

La campaña de "Ahorro en Aranceles" ofrece grandes descuentos

@xataka.seleccion

Publicidad. Aliexpress va a tirar la casa por la ventana con su nueva Promo ahorros en aranceles Códigos exclusivos de Xataka: 💸XATAKAES03 -3€ en compras de 15€ 💸XATAKAES06 -6€ en compras de 39€ 💸XATAKAES10 -10€ en compras de 69€ 💸XATAKAES20 -20€ en compras de 139€ 💸XATAKAES33 -33€ en compras de 229€ 💸XATAKAES50 -50€ en compras de 349€ 💸XATAKAES70 -70€ en compras de 489€ 💸XATAKAES110 -110€ en compras de 650€ #aliexpress #ahorro #ofertas #tecnologia #techtips

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Como comentábamos, los cupones de descuento son la clave para poder aprovechar y hacerse con cualquier dispositivo a precios fantásticos. Como este tipo de cupones se va agotando, os hemos dejado la selección de los que todavía siguen activos en estos momentos. Son los siguientes:

Descuento

compra mínima

cupón 1

cupón 2

3 euros

15 euros

XATAKAES03

DSES03

6 euros

39 euros

XATAKAES06

DSES06

10 euros

69 euros

XATAKAES10

DSES10

20 euros

139 euros

XATAKAES20

DSES20

33 euros

229 euros

XATAKAES33

DSES33

50 euros

349 euros

XATAKAES50

DSES50

70 euros

489 euros

XATAKAES70

DSES70

110 euros

650 euros

XATAKAES110

DSES110

La única limitación que tienen estos cupones es que no podemos utilizarlos entre sí, además de que tampoco se pueden aplicar a productos digitales. Con respecto a todo lo demás, podremos aplicarlos siempre que se trate de productos que formen parte de la campaña, lo que nos permitirá ahorrarnos un buen pico, sobre todo en productos caros. 

Hay muchas ofertas interesantes en estos momentos. El Realme GT 7 Pro se puede conseguir por 436,89 euros en su versión de 256 GB, o el Realme 16 Pro Plus por 338,60 euros en su versión de 256 GB. Pero no solo hay móviles, ya que también podemos conseguir un Mini PC como el Blackview MP100 por 356,26 euros y muchos otros dispositivos más. En todos estos casos, habrá que aplicar el cupón XATAKAES50, pero tienes muchos más para otros productos. 

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En Xataka
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