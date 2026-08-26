La última campaña de AliExpress es la mejor forma de cambiar de móvil o de PC con descuentos

Con el mes de agosto a punto de terminar y la depresión postvacacional, es posible que alguno de nosotros quiera darse un capricho. Cambiar el teléfono que llevamos años usando o actualizar el PC que ya no es capaz ni de abrir el Word. Sea cual sea el caso, AliExpress es la solución perfecta, gracias a su campaña de "Ahorro en Aranceles", donde podemos encontrar de todo, incluso un Realme GT 7 Pro por menos de 450 euros. Y todo gracias a sus cupones de descuento.

Realme GT 7 Pro PVP en AliExpress — 436,89 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

La campaña de "Ahorro en Aranceles" ofrece grandes descuentos

Como comentábamos, los cupones de descuento son la clave para poder aprovechar y hacerse con cualquier dispositivo a precios fantásticos. Como este tipo de cupones se va agotando, os hemos dejado la selección de los que todavía siguen activos en estos momentos. Son los siguientes:

Descuento compra mínima cupón 1 cupón 2 3 euros 15 euros XATAKAES03 DSES03 6 euros 39 euros XATAKAES06 DSES06 10 euros 69 euros XATAKAES10 DSES10 20 euros 139 euros XATAKAES20 DSES20 33 euros 229 euros XATAKAES33 DSES33 50 euros 349 euros XATAKAES50 DSES50 70 euros 489 euros XATAKAES70 DSES70 110 euros 650 euros XATAKAES110 DSES110

La única limitación que tienen estos cupones es que no podemos utilizarlos entre sí, además de que tampoco se pueden aplicar a productos digitales. Con respecto a todo lo demás, podremos aplicarlos siempre que se trate de productos que formen parte de la campaña, lo que nos permitirá ahorrarnos un buen pico, sobre todo en productos caros.

Hay muchas ofertas interesantes en estos momentos. El Realme GT 7 Pro se puede conseguir por 436,89 euros en su versión de 256 GB, o el Realme 16 Pro Plus por 338,60 euros en su versión de 256 GB. Pero no solo hay móviles, ya que también podemos conseguir un Mini PC como el Blackview MP100 por 356,26 euros y muchos otros dispositivos más. En todos estos casos, habrá que aplicar el cupón XATAKAES50, pero tienes muchos más para otros productos.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Xataka

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