Adiós RGB, hola buen gusto. Ikea y Xbox lanzan una línea de muebles para que no dé vergüenza poner la consola en el salón

No quiero tirar de típicos tópicos aquí porque mi casa, precisamente, respira videojuegos en prácticamente cada habitación, pero es fácil pensar en un 'setup gamer' como algo asociado a una habitación con una luz tenue, mucho LED RGB y una estética casi más de nave espacial que está alejada y aparte del diseño del resto de las habitaciones. Es lo que reflejan muchos streamers, la propia publicidad de compañías de hardware y dispositivos y algo que, sinceramente, no aguanto.

Luego está YXSTABY.

Es el curioso nombre (con guiño a los botones del mando de Xbox) con el que Ikea y la propia Xbox han bautizado una colección de nueve productos diseñados para sacar los videojuegos de la habitación y llevarlos al resto de la casa sin que desentonen. Y aquí quiero explicarme.

Soy un amante de los videojuegos, pero a medida que iba diseñando mi casa, me atraían más y más unos tonos marrón clarito que abrazan muy bien el verde de mis numerosas plantas. No siendo 'japandi', pero algo parecido. Pero claro, igual que me gusta ese estilo, me gusta la PS5, la Series X y la Steam Machine al lado de una tele de cuantas más pulgadas mejor para disfrutar de mi pasión.

A mí me encanta, pero digamos que no son dos estilos que puedan cuajar en todos los gustos. Ahí es donde entra esta colaboración entre Ikea y Xbox. Es una colaboración, literalmente, no un intercambio de licencias que podría ser lo habitual. Philip Dilé es desarrollador de productos de Ikea en Suecia (donde se diseñan los nuevos muebles de la compañía) y ha comentado que "en cada producto han colaborado un diseñador de Ikea y uno de Xbox. Era una condición sine qua non".

Reconozco que no conozco a los miembros de Ikea que han participado (al final, lo mío es la tecnología), pero sí a Carl Ledbetter. Lleva 30 años en Microsoft y, aunque ahora es el líder de diseño de dispositivos Xbox, ha participado en productos tan icónicos como el ratón IntelliMouse y el Zune, pero también en el mando inclusivo Adaptive Controller.

Según Ledbetter, los dos equipos de diseño comparten la filosofía de ayudar a las personas a resolver los desafíos a los que se enfrentan en su día a día y sí, puede sonar algo exagerado, pero al final, el diseño de un mueble debe responder a una necesidad: ser útil. Si luego nos parece estético o le podemos sacar más partido, es un extra.

Ya has visto algunos de estos muebles que podríamos dividir en dos vertientes: los más 'gaming' y los más 'tradicionales'. De hecho, es justo lo que voy a hacer.

Los YXSTABY más jugones

Hay muebles que son más juguetones y que podemos comprar en un arrebato simplemente porque el diseño nos haga gracia. Un cojín es un cojín, pero esta colección tiene uno con forma de cruceta.

Un tabutere es un taburete, pero puede tener una forma de stick analógico que no sólo es más cómodo de lo que parece, sino que tiene cierto balanceo en la base para no resultar muy rígido.

El clásico huevo de pascua de Xbox

Y una bandeja para dejar un centro de mesa, los mandos de la tele o las llaves y la cartera en la entrada es una bandeja, pero la de YXSTABY tiene forma de la cruceta especial del mando Elite de Xbox.

Estos tres productos están claramente inspirados por el mando de Xbox y puede que sea lo primero que nos vendría a la cabeza si a cualquiera le preguntas qué hacer inspirado en Xbox. Yo habría dicho una lámpara con la forma del stick y un cojín simulando el botón de 'Xbox' del mando, y claramente lo primero me parece una genial idea y lo segundo mucho más cutre que el cojín que han terminado diseñando desde Ikea y Xbox, la verdad.

El taburete-stick puede ser algo más difícil de encajar en un salón convencional, pero como repisa para dejar algo que sirva como asiento en una emergencia no está mal (además, es más cómodo de lo que parece). Y la bandeja me gusta.

Luego está la vitrina para mandos, algo que tiene sentido porque Xbox saca muchísimos y no deja de ser un expositor para que podamos ver el diseño desde todos los ángulos gracias a los espejos.

Los YXSTABY más conservadores (e interesantes)

Fuera de los inspirados claramente por Xbox, están los que ya sí tienen ese germen de los suecos. El sillón Vissle es quizá el más básico. Afirman que lo han diseñado para que sea cómodo cuando estemos repanchingados, pero también si queremos aferrarnos al borde en esos momentos de tensión. Cuenta con un reposacabezas y una parte bajo el asiento que sirve para dejar los mandos.

Tiene sentido combinado con el mueble de TV con ruedas. En alguna de las newsletter de Xataka ya he contado que me he fabricado una estación retro con una CRT, las consolas de quinta generación conectadas a la vez y un único cable: el del alargador de enchufe. Están sobre un mueble con ruedas que puedo transportar fácilmente por casa, y en esta colección hay algo similar.

Se trata de una estructura triangular de acero que cuenta con un soporte que permite colocar un televisor, una bandeja en la zona media para dejar las conslas y ruedas. Tras el televisor hay otra bandeja para dejar los mandos y un sistema de guías para pasar por ahí los cables y que queden escondidos.

Es un mueble pensado para que el televisor no esté en un punto fijo de la casa, para poder acercarlo al sofá en cierto momento o para, directamente, tener un monitor quizá con mejores prestaciones 'gaming' siempre disponible únicamente para jugar y transportable a través de las habitaciones.

Si por ejemplo tenemos un salón más sobrio con un televisor más de diseño como alguno que Samsung tiene en su catálogo, las consolas pueden desentonar, pero con este mueble tenemos una estación de juego que puede estar fija en una habitación y que, en un momento, también podemos llevar al salón.

Con esa idea en mente también hay una mesa auxiliar con ruedas y puertas de fieltro que permite apoyar lo que sea en su tapa de madera, pero que dentro puede ser un punto de almacenaje para no dejar los mandos a la vista o que podemos armar con una regleta para que sea un punto de carga de accesorios y dispositivos sin que estos dispositivos y los cables estén a la vista.

Por último dentro de esta colección, han presentado una especie de caja de herramientas en la que podemos dejar objetos, pero con el giro de un soporte para elevar el portátil.

Y un producto, este sí, pensado para el escritorio: un elevador de monitor con soporte para el móvil y para mandos.

"Nos propusimos crear muebles que la gente realmente quiera en su casa, no muebles que simplemente acepte porque son necesarios para jugar" - Philip Dilé

Comenta Dilé que uno de los objetivos es que la colección "amplíe la definición de lo que es un entorno gaming" porque no hay nada que recoger al terminar de jugar. Los cables están escondidos, los mandos se pueden dejar detrás del televisor o en la mesa auxiliar y la intención es que todo contribuya a crear un entorno más acogedor.

Quizá, lo más interesante es la intención a la hora de crear esta colección. Dilé hace referencia a que la aportación de Ikea al respecto va sobre la experiencia que tienen a la hora de resolver problemas de decoración y funcionalidad y que el fin ha sido el de "crear muebles que la gente realmente quiera en su casa, no muebles que simplemente acepte porque son necesarios para jugar".

Lanzamiento y precio de la colección YXSTABY de Ikea y Xbox

Hechas las presentaciones, vamos con los precios. Los productos estarán disponibles tanto en la web como en tiendas a partir del 1 de octubre de este año, y los precios son los siguientes:

Cojín gaming tipo botón direccional - 14,99 euros

Taburete gaming palanca direccional - 39,99 euros (colores verde y marrón)

Bandeja gaming de botón direccional - 14,99 euros

Minivitrina para mandos gaming - 19,99 euros (colores negro y blanco)

Sillón gaming Vissle - 99 euros

Soporte para monitor gaming - 29,99 euros

Mueble de TV gaming con ruedas - 99 euros (colores negro y blanco)

Mesa auxiliar gaming con ruedas - 129 euros

Soporte portátil gaming con almacenaje - 24,99 euros

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