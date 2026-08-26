El Gobierno español planea introducir normas más estrictas a los centros de datos tras la avalancha que se avecina

España es objetivamente uno de los países de Europa más atractivos para instalar centros de datos para inteligencia artificial (IA). Dispone de abundante energía renovable y muchísimo terreno que es posible destinar a estas instalaciones, lo que lo está posicionando como un destino preferente para muchas de las compañías que están desplegando infraestructuras de IA.

Este escenario ha provocado que, según Reuters, el Gobierno español haya decidido introducir una nueva regulación más estricta que la actual en materia de consumo de agua, electricidad, e, incluso, en el ámbito de la ciberseguridad. No obstante, por el momento esta propuesta es un borrador de decreto que se someterá a consulta pública esta misma semana.

Sea como sea, esta medida refleja claramente que el plan de la Administración pasa por aprovechar el interés que España está despertando entre las empresas de tecnología para elegir los proyectos más eficientes en términos de sostenibilidad y ciberseguridad. Esta estrategia también conlleva riesgos: si las nuevas normas son demasiado restrictivas, algunos de estos proyectos podrían acabar apostando por otros destinos.

Este es el plan del Gobierno

El borrador de decreto, según Reuters, exigirá a los operadores de los centros de datos que estén establecidos en la Unión Europea, y también que los datos y los metadatos que administren permanezcan dentro de la Unión. Para lograrlo tendrán que habilitar mecanismos que permitirán controlar el acceso desde terceros países. Y, además, aquellas instalaciones que gestionen datos procedentes de entidades públicas o involucrados en la seguridad nacional estarán sometidas a controles más estrictos.

La nueva normativa exigirá que las energías renovables cubran como mínimo el 80% del suministro energético durante cada hora de funcionamiento

Por otro lado, en lo que se refiere al consumo de agua y electricidad la nueva regulación estará alineada con el nivel más alto de eficiencia previsto por la etiqueta de sostenibilidad para los centros de datos que está preparando actualmente la Unión Europea. El Gobierno también está planeando aplicar a estas instalaciones unas normas de energías renovables parecidas a las habilitadas actualmente para el hidrógeno verde.

Un apunte muy interesante: la nueva normativa exigirá que las energías renovables cubran como mínimo el 80% del suministro energético durante cada hora de funcionamiento. Además, cada nuevo megavatio de energía consumido tendrá que ser compensado por un nuevo megavatio de energía renovable instalado durante los dieciocho meses previos al inicio de la operación del centro de datos.

Si esta regulación finalmente se aprueba y algún operador de centros de datos la incumple será sancionado. Podría, incluso, llegar a ser desconectado de la red eléctrica. Estas normas se aplicarán a las instalaciones que tienen una potencia superior a un megavatio y todavía no han sido conectadas a la red. Aquellos proyectos que ya han sido aprobados y están tramitando los permisos de operación tendrán seis meses para adaptarse a esta regulación.

En este escenario el Gobierno español se enfrenta a un desafío muy importante: debe regular las condiciones en las que van a operar los centros de datos en nuestro país para garantizar su sostenibilidad, y, al mismo tiempo, tiene que diseñar un marco normativo razonable que no ahuyente a las empresas de tecnología que han decidido invertir en España.

Imagen | QTS

Más información | Reuters

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