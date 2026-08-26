En Salamanca alguien empezó a poner multas falsas en los coches. La AEPD ha acabado poniéndole una multa muy real

Estamos más que acostumbrados a recibir intentos de estafa por llamada o por SMS. También llegan al correo electrónico y algunas incluso en forma de cartas a nuestro buzón. Lo que no está tan visto es que te pongan una multa en el coche y resulte ser una estafa que lleva a una pasarela de pago fraudulenta. Es justo lo que sucedió en Salamanca hace un par de años y el responsable acaba de ser multado, aunque no por la estafa.

Un timo bien montado. Lo cuentan en Bandaancha. En junio de 2024, el Ayuntamiento de Salamanca alertó en su cuenta de X de que habían empezado a aparecer tiques de ORA falsos. Los tiques contaban con un enlace para que se realizara el pago voluntario de la supuesta sanción, que ascendía a 45 euros. Aunque al compararlo con un tique original hay diferencias más que evidentes, lo cierto es que el diseño está bastante bien conseguido y podría pasar por real. Una vez detectada la estafa, el Ayuntamiento lo puso en conocimiento de la Policía Nacional, que solicitó la ayuda del Centro Criptológico Nacional para poder cancelar el dominio.

Encontrando al responsable. Aquí es donde la cosa se pone interesante. La persona que se ocultaba tras la estafa dejó, deliberadamente, los datos personales de otro ciudadano en la raíz del dominio fraudulento (nombre, DNI y hasta una fotografía), supuestamente para despistar a quien intentara investigar. La jugada le funcionó y, como no pudieron encontrar al verdadero responsable, la investigación por la estafa de los falsos tiques fue archivada. Sin embargo, esa misma pista falsa acabaría siendo la que destaparía el caso.

La AEPD entra en acción. El estafador iba a salirse con la suya, con lo que no contaba es con que la víctima de suplantación de identidad denunciara ante la Agencia Española de Protección de Datos. Desconocemos los intentos previos que se hicieron para identificar al responsable, pero resulta llamativo que la AEPD consiguiera lo que la Policía y el CNI no lograron. ¿Cómo lo hicieron? Simplemente solicitaron la titularidad de la línea telefónica que se aportó al registrar el dominio para encontrarlo.

La multa. La AEPD ha emitido su resolución, en la que condenan al autor o autora (sus iniciales son A.A.A) a pagar una multa de 2.000 euros. La agencia considera que publicar y conservar dichos datos constituye un tratamiento de datos personales sin consentimiento, una infracción muy grave según el reglamento. La AEPD solamente puede sancionar lo que es de su competencia, que es la publicación de los datos personales, pero quizás ahora que se conoce la identidad se retome la investigación por la estafa.

Imagen | Ayuntamiento de Salamanca en X, editada

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