Asus ha creado una de las consolas portátiles más completas. OLED de 7,4 pulgadas, diseño exquisito y un problema: el precio

Hace apenas unos años, jugar a nuestros títulos de PC en una máquina que podíamos llevar entre las manos seguía siendo una propuesta bastante de nicho. La Steam Deck ayudó a cambiar eso en 2022 y, desde entonces, hemos visto cómo ASUS, Lenovo, MSI y otros fabricantes ampliaban un catálogo que no ha dejado de refinarse. El problema es que esa madurez llega en un momento especialmente complejo: la memoria y el almacenamiento se han encarecido con fuerza mientras el auge de la infraestructura para IA lleva a los fabricantes de memoria a priorizar productos destinados a centros de datos. En ese escenario aparece la nueva ROG Xbox Ally X20, una portátil con la que ASUS quiere celebrar los 20 años de ROG llevando su fórmula mucho más lejos.

Ficha técnica de la nueva ROG Xbox Ally X20

ASUS ROG XBOX Ally X20 Dimensiones y peso 300,0 x 121,1 x 51,3 mm 756 g Pantalla 7,4" Nebula HDR con panel OLED (600 nits, 1400 pico) 16:9 FHD (1080p) VESA DisplayHDR True Black 1400 Dolby Vision Tasa de refresco de 120 Hz FreeSync Premium Pro con VRR, LCF, HDR Corning Gorilla Vitus + Corning DXC Anti-Reflex Procesador Procesador AMD Ryzen™ AI Z2 Extreme Memoria 24 GB LPDDR5X-80003 Almacenamiento SSD M.2 2280 de 1 TB Conectividad inalámbrica Wi-Fi 6E (2 x 2) + Bluetooth 5.4 Puertos 1 x USB4 con DisplayPort 2.1 / Power Delivery 3.0, compatible con Thunderbolt 4 1x USB 3.2 Gen 2 Tipo-C con DisplayPort 2.1 / Power Delivery 3.0 1 x lector de tarjetas microSD Express (compatible con hasta SD v8.0; UHSI I con modo DDR220) 1 conector de audio comb batería 80 Wh Audio Tecnología de cancelación de ruido por IA Tecnología de amplificador inteligente Dolby Atmos Certificación Hi-Res Micrófono de matriz 2 altavoces con tecnología Smart Amp Otros Sensor de huella dactilar integrado Procesador de seguridad Microsoft Pluton Precio -

ASUS ha refinado una fórmula conocida

La ROG Xbox Ally X20 es, en esencia, una evolución de la Xbox Ally X de 2025 vestida para la ocasión. ASUS ha recurrido a un chasis de plástico negro translúcido, detalles internos dorados y una estética concebida específicamente para esta edición conmemorativa. Pero el apellido Xbox importa más que el acabado: esta familia nació de la colaboración entre ASUS y Microsoft para combinar el hardware de ROG con Windows 11 y una experiencia Xbox adaptada al formato portátil. No estamos, por tanto, ante una Xbox tradicional reducida de tamaño, sino ante un PC de mano con una biblioteca agregada que reúne Xbox y Game Pass, además de los juegos instalados desde Battle.net y otras tiendas de PC.

Donde sí encontramos un cambio difícil de pasar por alto es en la pantalla. Su predecesora utilizaba un panel IPS de 7 pulgadas, resolución 1080p, 120 Hz y 500 nits; la X20 mantiene la resolución y la frecuencia de refresco, pero crece hasta las 7,4 pulgadas y da el salto al OLED. El nuevo panel Nebula HDR alcanza 600 nits en SDR y picos de 1.400 nits en HDR, cuenta con certificación VESA DisplayHDR True Black 1400, Dolby Vision y FreeSync Premium Pro con VRR entre 30 y 120 Hz. Además, ASUS asegura que el tratamiento antirreflejos reduce un 65% los reflejos frente a un OLED convencional sin ese recubrimiento.

Si miramos debajo de esa pantalla, el salto generacional resulta bastante más contenido. ASUS mantiene el Ryzen AI Z2 Extreme del modelo de 2025, acompañado nuevamente por 24 GB de memoria LPDDR5X, un SSD de 1 TB y una batería de 80 Wh. El procesador de AMD combina ocho núcleos y 16 hilos con gráficos RDNA 3.5 de 16 unidades de cómputo y, según AMD, admite un TDP configurable de entre 15 y 35 W, de modo que seguimos ante una plataforma de gama alta para este formato.

También hay cambios importantes en todo lo que tocamos mientras jugamos. ASUS sustituye los sticks de la generación anterior por unos TMR, introduce una cruceta capaz de alternar entre cuatro y ocho direcciones y retoca los botones ABXY, los bumpers, los gatillos y los agarres traseros. La X20 también elimina el botón Library del modelo anterior y coloca en su lugar un nuevo Action Button: una pulsación hace una captura de pantalla y mantenerlo presionado inicia la grabación. A esto se suma el salto a microSD Express, una mejora menos visible, pero relevante para ampliar el almacenamiento con tarjetas más rápidas.

Ese trabajo de puesta a punto también llega al interior. La firma taiwanesa ha rediseñado el sistema de refrigeración con un nuevo recorrido para dirigir aire al procesador y ventiladores de alto caudal. Pero todos esos cambios no han servido para hacer la X20 más pequeña ni más ligera: frente a los aproximadamente 290 mm de ancho y 715 gramos de la generación anterior, la nueva edición alcanza los 300 mm y 756 gramos. Son 41 gramos adicionales que recuerdan que, incluso en una máquina tan trabajada, mejorar determinados apartados sigue implicando concesiones.

La celebración del aniversario no termina en la consola. ASUS también venderá un paquete que añade las ROG XREAL R1 Edition 20, una funda dbrand Killswitch personalizada con soporte, una skin frontal, cubiertas para los sticks, un estuche Pelican y un adaptador de 68 W. Las gafas son probablemente el añadido más llamativo: utilizan paneles micro-OLED y pueden proyectar una pantalla virtual equivalente a 171 pulgadas vista desde cuatro metros, con frecuencias de hasta 240 Hz y seguimiento 3DoF. No funcionan de manera independiente, sino conectadas directamente a la Ally mediante USB-C.

Precio y disponibilidad de la ROG Xbox Ally X20

ASUS ha abierto hoy las reservas de la ROG Xbox Ally X20 en distintos mercados y sitúa su llegada a las tiendas el próximo 15 de octubre, pero en España todavía quedan algunas preguntas por resolver. En el momento de publicar este artículo, la página española de la consola independiente está activa, aunque no muestra precio ni una opción visible para reservarla o comprarla. El bundle sí aparece en la tienda oficial por 2.599 euros y con opción de precompra. Hemos escrito a ASUS para conocer el precio y la disponibilidad exactos de la X20 por separado en nuestro mercado, y actualizaremos este artículo cuando recibamos una respuesta.

Mientras esperamos esa cifra para España, Estados Unidos nos permite hacernos una idea de dónde ha colocado ASUS esta edición. Allí, la X20 puede reservarse por separado por 1.299 dólares, frente a los 1.000 dólares de la Xbox Ally X anterior, una diferencia de alrededor de 300 dólares. The Verge recuerda además que ASUS planteó inicialmente esta edición vinculada al paquete con las gafas de realidad aumentada, antes de confirmar que también habría una versión independiente. El bundle completo cuesta 2.499 dólares en ese mercado.

Imágenes | ASUS

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