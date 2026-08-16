La partida perfecta de 'Super Mario Bros.' está muy cerca de alcanzarse. Concretamente, a 6 frames de distancia

No se puede decir que el jugador brasileño LeKukie no entrenara con dificultades: su mando, en un emulador de NES que corría en PS2, le ocasionaba un retraso en la respuesta en pantalla que dificultaba enormemente su búsqueda de la partida perfecta de 'Super Mario Bros.' Aún así, se ha quedado muy cerca de conseguirlo: a solo una décima de segundo de distancia.

El récord. El pasado 3 de junio, LeKukie completó 'Super Mario Bros.' en 4 minutos, 54 segundos y 365 milisegundos. Récord mundial de la categoría any% (terminar el juego lo más rápido posible sin importar cuánto contenido secundario se complete), y a solo seis fotogramas, una décima de segundo, de la partida que la comunidad speedrunner considera matemáticamente perfecta, y que hasta el momento solo se ha realizado de forma automatizada.

Un fiera. LeKukie lleva compitiendo en esta categoría desde 2019 y durante buena parte de ese tiempo, su única forma de entrenar fue una PS2 con 'Super Mario Bros.' emulado y un mando con un retraso de entrada muy notable. Una auténtica dificultad para establecer records que se miden por frames. Cuando sus mandos de NES originales se estropearon, la propia comunidad de speedrunners se organizó para financiarle un equipo nuevo, y se convirtió en competidor de primer nivel casi de inmediato.

Su técnica. LeKukie sostiene el mando en un ángulo poco ortodoxo que le permite alternar entre izquierda y derecha a una velocidad que es imposible de alcanzar con el teclado. De hecho, esta forma de jugar ha devuelto a parte de la escena a jugar con mandos físicos, después de años en los que el teclado dominaba la comunidad speedrunner.

Super Mario Bros. para los speedrunners. El juego de Nintendo para la NES cumple 41 años. Desde hace unos pocos, es el juego para introducirse y perfeccionar el speedrun por excelencia: más de 2.100 personas han enviado partidas a la tabla de clasificación oficial. La marca ha ido bajando solo fracciones de segundo desde que Andrew Gardikis la situó por primera vez por debajo de los cinco minutos en 2010. Y la partida perfecta se ha generado por ordenador sin margen para el error humano: 4 minutos, 54 segundos y 265 milisegundos a los que se aspira a llegar.

Antes de LeKukie, el récord pertenecía al estadounidense averge11, que en agosto de 2025 puso fin a cuatro años sin nuevas plusmarcas. Aquí las fuentes discrepan: la ficha de aquella partida en Speedrun.com la sitúa en 4:54.515, mientras que Guinness la cita como 4:54.415 al calcular la mejora de LeKukie en exactamente tres frames. No está muy clara la razón de la diferencia de cien milisegundos entre ambas cifras, según donde se consulte.

Cómo lo consiguió. LeKukie completó por primera vez el nivel 8-4, el último, sin desperdiciar un solo frame. Antes de esta partida, la comunidad ya había firmado varios cientos de repeticiones perfectas del 8-4 por separado, sin el resto del juego. Pero encadenar uno de estos niveles perfectos con una partida igual de (casi) perfecta desde el primer nivel era lo que faltaba por conseguir. En el vídeo en el que anunció su hazaña, LeKukie habla de siete años dedicados a esta categoría.

De momento, solo seis fotogramas nos distancian de jugar a 'Super Mario Bros.' sin absolutamente ningún error. La partida perfecta al juego perfecto.

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