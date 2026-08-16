He probado decenas de robots aspiradores en los últimos años y mis dos favoritos de 2026 no son de Xiaomi ni Roomba

Ya hemos pasado el ecuador de 2026, por lo que comienza a ser buen momento para echar la vista atrás y hacer balance de todos los robots aspiradores que he probado últimamente. Desde enero han pasado por mis suelos seis robots aspiradores diferentes que he analizado para Xataka (si vamos a enero de 2025, la cifra ronda la veintena), tengo otros dos esperando en cola y no os voy a mentir: tras probarlos, tengo mis favoritos.

Hablar bien de los robots aspiradores de la gama alta no es difícil, pero ya os adelanto que los que más me han gustado no son los más caros. Porque en Xataka no solo hemos probado los buques insignia de las marcas, sino también firmes candidatos a mejor robot aspirador en calidad precio, una categoría que honestamente, para mí es la más interesante porque tengo claro que las innovaciones están muy bien y marcan el camino, pero que hay aspiradores que hacen prácticamente lo mismo por menos. Mis ganadores son el Mova E40 Ultra y el Dyson Spot+Scrub AI.

Bendita democratización

Una pregunta que me suelen hacer bastante cuando me piden consejo sobre robots aspiradores es si merece la pena gastarse mucho más de mil euros en uno y yo siempre digo lo mismo: salvo que te dé absolutamente igual el dinero, a mí no me renta. Y ojo, no es que los robots aspiradores más caros no lo merezcan, porque la innovación cuesta dinero, es que la diferencia en términos de experiencia no es tanta.

Por eso en mi lista de favoritos aparece el Mova E40 Ultra. He probado el mejor robot aspirador de la marca y no puedo dejar de recomendarlo, pero para mí este es el mejor si quieres optimizar cada euro gastado. Tiene un diseño neutro y funcional, su configuración de cepillos es apañada, aspira y friega bien, navega de forma optimizada, su app está repleta de opciones y tiene buena batería. Equilibrio y una calidad precio abismal.

Es el que más estoy recomendando este año porque no me creo lo que hace para lo que cuesta. Si la marca no te suena de nada, que no cunda el pánico: viene de Dreame, que nació como una startup participada de Xiaomi. Un batiburrillo que se resume rápido: puede que la marca parezca nueva, pero en sus productos se nota la experiencia que tienen detrás.

Cuando cambias tu aspirador casi cada dos semanas por otro y te vas fijando en detalles como qué limpia cada uno, de qué se olvida, qué rincón pasa por alto, todavía sorprende más porque está a la altura de muy pocos. Hay aspiradores que cuestan el doble y que limpian peor simple y llanamente porque tienen un algoritmo de navegación menos depurado.

Es, con diferencia, el robot aspirador que más me ha llamado la atención precisamente por eso: se nota que hay mucho trabajo consolidado detrás y quizás no tenga tantas innovaciones en el sentido estricto de la palabra (que sean nuevas en 2026) pero sí que integra algunas de las más efectivas de los últimos años, como una base multifunción, las mopas giratorias o ese bracito que se descoyunta para llegar a las esquinas. Y lo hace a módico precio.

Innovación con sentido

Mencionaba más arriba que mis favoritos no son los robots aspiradores más caros y es cierto: hoy en día hay buques insignia con un PVP de 1.500 eurazos, así que sin ser barato, los 1.199 euros de este Dyson ni tan mal. Entre otras cosas, porque la firma británica cuida bastante el soporte y las piezas ante eventuales reparaciones. O un detalle diferencial: no tienes que preocuparte por si siguen vendiendo recambios de la bolsa porque no hay, es un depósito donde simplemente la suciedad se ve y puedes tirarla.

La de Dyson con los robots aspiradores es una historia curiosa: hizo el primero hace casi 20 años, pero ha entrado con claroscuros y a cuentagotas en este segmento. Eso sí, el Spot+Scrub AI va directo a competir a mejor robot aspirador del año.

El diseño salta a la vista que es muy Dyson, pero es que bajo esa apariencia tan característica de la marca se esconde innovación sensata, como ese rodillo para fregar que sale un poquito para llegar mejor y qué bien llega: que un Dyson aspire bien no es sorpresa, pero es además es de los robots aspiradores que mejor friega. Y no escatima en detalle: que tenga un doble cepillo lateral es práctico para llegar mejor a las esquinas.

Algo también diferencial es la app: mientras que el grueso de las apps de robots aspiradores chinos (Mova incluido) abruman por lo caóticas y abarrotadas que están, esta es clara y también viene repleta de opciones. Así que resumiendo: aspira bien y friega de lujo, se mueve decente (aunque mejor despejar la casa) y tiene batería para rato, pero también tiene extras que mejoran la experiencia de uso ahora y a medio y largo plazo. En pocas palabras: está diseñado con sentido y para durar.

En Xataka | Mejores robots aspirador en calidad precio. Cuál comprar en función del uso y seis modelos recomendados

Portada | Eva R. de Luis editada con ChatGPT