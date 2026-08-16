Nos vendieron las redes 5G como la forma más rápida de conectarnos con el móvil. Ahora resulta que también pueden detectar drones

Si miras tu móvil lo más seguro es que aparezca un icono en la parte superior de la pantalla, el del 5G. Empezó de forma tímida y ahora conquista una buena parte del territorio español, incluso como 5G SA real. Con unas redes inalámbricas casi omnipresentes, poco a poco se han ido destapando usos avanzados más allá de comunicar teléfonos. Uno de ellos es el de convertirse en radares.

Detección de objetos. Igual que ocurre con el WiFi, que puede identificar las interferencias de aquello que cruza el espectro inalámbrico, la infraestructura 5G también puede servir de vigilante. Como si fuera el radar de una torre de seguridad de aeropuerto, porque la funcionalidad es muy parecida: detectar objetos no identificados dentro de la cobertura que dan las redes 5G.

Como explica Lockheed Martin en colaboración con Verizon y Nvidia, las redes 5G comerciales son válidas para la detección de objetos volantes si se complementan con sistemas que analicen mediante IA las perturbaciones que provocan en las señales de radiofrecuencia. Esto permite detectar drones en vuelo, por ejemplo, justo el tipo de servicio que van a ofrecer las empresas implicadas.

Dron detectado en pleno vuelo. Imagen de Lockheed Martin

Cómo funciona. NetSense, la solución planteada por Lockheed Martin, utiliza las redes 5G ya desplegadas para captar las perturbaciones, detectar un dron y predecir y seguir su trayectoria mediante:

Un sistema nativo de detección mediante IA que se apoya en Nvidia AI Aerial, una plataforma en parte de código libre destinada a proyectos avanzados de IA sobre redes 5G y 6G.

El sistema analiza perturbaciones en tiempo real de las señales de radiofrecuencia y envía los datos a los algoritmos NetSense de Lockheed Martin.

La solución va sobre redes ya desplegadas y una arquitectura abierta.

NetSense anticipa una de las grandes capacidades del 6G, el 6G Integrated Sensing and Communication o ISAC (Detección y comunicación integradas en 6G). LockHeed ha demostrado que esa filosofía puede aplicarse ya sobre el espectro 5G existente y sin esperar al despliegue del futuro estándar.

Como demostraron las pruebas de Lockheed Martin en un entorno poblado de Estados Unidos, NetSense puede detectar en tiempo real el vuelo de los drones que cruzan la cobertura 5G del lugar, identificar el aparato y seguirlo en tiempo real aprovechando la infraestructura ya creada del operador.

No significa que cualquier antena 5G sea un radar. La demostración es una prueba de concepto. Y, pese a que resulta viable, no convierte automáticamente cada cobertura 5G en un radar: resulta imprescindible incorporarle una capa de procesamiento, IA y software que, actualmente, no se encuentra instalada. Lo interesante es que permite desplegar fácilmente un sistema de detección sin instalar nuevas torres de radiofrecuencia.

Otro detalle que nos deja es el de la privacidad. Con la demostración de que las perturbaciones en el espectro 5G permiten trazar la posición y trayectoria del objeto, esto podría usarse para otros fines más allá de la detección de drones. Nos acostumbramos a pensar en el 5G como una red que conecta lo que hay a su alrededor, y estamos empezando a descubrir que también puede observarlo.

Imagen de portada | Montaje con fotos de Iván Linares

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