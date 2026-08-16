En 1995, Volkswagen aprendió una lección inesperada: nunca pongas delante de un cliente un coche "de broma" que no piensas vender

La historia comenzó poco menos que como una broma desenfadada. Volkswagen solo quería enseñar una nueva forma de configurar el Polo, pero lo que no esperaba era que los clientes ignoraran por completo el mensaje y empezaran a pedir el coche del anuncio. Lo que ocurrió fue que la broma terminó escapándose de las manos de la marca: aquel experimento publicitario acabó convertido en uno de los modelos más extravagantes, reconocibles y de culto de los años 90.

Un coche que no estaba a la venta. En 1995, Volkswagen presentó la tercera generación del Polo junto con una importante novedad comercial: por primera vez los clientes podían combinar libremente motores y niveles de equipamiento.

Para explicar aquella flexibilidad, la marca recurrió a un recurso visual muy sencillo. Cada paquete se representaba con un color distinto y un pequeño grupo de Polos recibió una carrocería formada por paneles de cuatro colores diferentes. El mensaje era rotundo: "Este Polo no está a la venta".

Ignoramos el anuncio. Sí, porque la campaña consiguió llamar la atención, aunque no por el motivo que la casa alemana esperaba. En lugar de interesarse por las nuevas combinaciones de equipamiento, los visitantes de los concesionarios empezaron a preguntar cómo podían comprar aquel extraño Polo multicolor.

La demanda fue creciendo hasta el punto de que la compañía hizo números y llegó a la conclusión de que fabricar una serie limitada sí podía resultar rentable. Lo que había nacido como una ocurrencia publicitaria terminó convirtiéndose en un modelo de producción con un eslogan cargado de ironía: "El Polo Harlekin. No nos habéis dejado otra opción".

Caos “alemán”. Aunque daba la impresión de que cada coche era distinto, nada se dejaba al azar. Los Polos salían de la cadena de montaje pintados de un único color y, después, un equipo de operarios desmontaba puertas, capós, aletas y portones para intercambiarlos entre distintos vehículos siguiendo un patrón predefinido.

El techo y algunos elementos estructurales delataban el color original del coche, mientras que el resto de las piezas se redistribuían manualmente. El resultado parecía improvisado, pero cada Harlekin respondía exactamente al mismo esquema, algo que hoy permite distinguir un ejemplar auténtico de una simple réplica.

Pensaron en mil, terminaron multiplicando por cuatro. La previsión inicial era muy conservadora. Volkswagen calculó que con unas mil unidades amortizaría el proyecto, pero la acogida superó cualquier expectativa.

Finalmente se construyeron alrededor de 3.800 Polos Harlekin, incluidos cientos destinados a promociones comerciales, una cifra muy superior a la prevista para un coche que jamás había sido concebido como un producto de catálogo. Incluso los compradores debían aceptar el factor sorpresa, ya que no podían elegir cuál de las cuatro combinaciones de colores recibirían.

La “copia” que no funcionó. El éxito europeo animó a Volkswagen a repetir la idea con el Golf un año después, especialmente en Norteamérica. Sin embargo, el resultado fue muy distinto.

Muchos compradores estadounidenses consideraban que el coche parecía un disfraz sobre ruedas (lo tildaron de “modelo payaso”) y los concesionarios llegaron a desmontar los paneles de colores para volver a dejar algunos ejemplares completamente monocromáticos antes de venderlos. Paradójicamente, aquel fracaso comercial convirtió al Golf Harlequin en una de las versiones más escasas y buscadas de la historia del modelo.

30 años después. Lo cierto es que el Polo Harlekin nunca destacó por su potencia ni por una tecnología revolucionaria. Era, en esencia, un Polo completamente normal cuya única extravagancia consistía en vestir cuatro colores diferentes.

Sin embargo, precisamente esa historia es la que ha convertido al modelo en un icono. Lo que empezó como una simple herramienta para vender paquetes de equipamiento terminó transformándose en una de las campañas de marketing más inesperadas de Volkswagen y en un coche de culto que hoy sigue despertando sonrisas, nostalgia y un enorme interés entre los coleccionistas.

Imagen | Charlie, Eurodubs Automotive Apparel, Bruno Kussler Marques, Spanish Coches

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