Cupones de hasta 110 euros y ahorro extra pagando con PayPal: AliExpress vuelve con ofertas en consolas, móviles y más

Estamos prácticamente en el ecuador del mes de agosto y falta muy poco para que comience la nueva promo de AliExpress: Ahorros en aranceles, nombre que llega por los aranceles impuestos por la Unión Europea a productos enviados de otros países. Como de costumbre, esta promo llega con cupones de descuento de hasta 110 euros y otras formas de ahorrar en tecnología de todo tipo. Pero, ¿cómo podemos sacarle el máximo partido? Eso es justo lo que vamos a ver a continuación.

Cuanto antes hagas tus compras, más fácil es ahorrar

La promo de AliExpress comenzará en la noche del domingo al lunes, justo a las 00:00. Desde ese momento y hasta el 26 de agosto a las 23:59, vamos a tener la oportunidad de acceder a un montón de ofertas diferentes. El problema es que los cupones de descuento rara vez llegan hasta entonces, especialmente los más grandes. Por eso mismo, lo recomendable es aprovechar las ofertas lo antes posible.

Los cupones de descuento que vamos a poder usar son los siguientes. No son combinables, por lo que solo podremos usar el de mayor cuantía.

Descuento compra mínima cupón 1 cupón 2 3 euros 15 euros ESNS03 DSES03 6 euros 39 euros ESNS06 DSES06 10 euros 69 euros ESNS10 DSES10 20 euros 139 euros ESNS20 DSES20 30 euros 229 euros ESNS33 DSES33 45 euros 349 euros ESNS50 DSES50 65 euros 489 euros ESNS70 DSES70 110 euros 650 euros - DSES110

Lo que sí que podemos combinar con estos cupones de descuento es un ahorro extra eligiendo PayPal como forma de pago. El descuento que recibiremos dependerá del importe de la compra y es el siguiente:

8 euros de descuento en compras mínimas de 99 euros.

20 euros de descuento en compras mínimas de 199 euros.

33 euros de descuento en compras mínimas de 299 euros.

Más allá de hacer nuestras compras lo antes posible, lo ideal es también prepararnos con antelación. El primer paso es posible que ya lo tengas dado si has comprado antes en AliExpress, puesto que es crearnos una cuenta. El segundo pasa porque metamos lo que nos interesa en el carrito antes de que empiece la promo, puesto que así ya nos ahorraremos un paso y solo tendremos que terminar el proceso de compra.

Cinco dispositivos muy interesantes para aprovechar la promo de AliExpress

Todavía no podemos saber los precios que tendrá nada en la promo, pero sí que podemos anticipar cuáles serán las ofertas más interesantes si tenemos en cuenta las últimas promos de AliExpress. A continuación, las cinco que nosotros tendríamos vigiladas.

Nintendo Switch 2

A días de la subida de precios de Nintendo Switch 2, AliExpress se presenta como una gran alternativa para hacernos con esta consola híbrida al mejor precio. Es más potente que la Switch original y empieza a tener un catálogo de exclusivos muy top que, además, mejorará en los próximos meses con la llegada del remake de 'Ocarina of Time'. Al precio que está ahora mismo, si aplicamos el cupón 'ESNS50' y pagamos con PayPal, se quedaría en 373,09 euros.

Redmi Pad 2

De entre todas las tablets con una gran relación calidad-precio, la Redmi Pad 2 de Xiaomi es una de las mejores opciones. Tiene una pantalla de 11 pulgadas con 90 Hz que nos puede venir muy bien para ver pelis, pero también de cara a la vuelta al cole. Además, sus cuatro altavoces ofrecen buen sonido y tiene una batería de 9.000 mAh. Con el código 'ESNS20' y pagando con PayPal, se quedaría en 133,46 euros.

Huawei Watch GT 6 Pro

Seguimos ahora con un reloj bastante interesante como es el Huawei Watch GT 6 Pro. Es un smartwatch resistente (está fabricado en titanio) que destaca por ofrecer una autonomía que puede llegar hasta los 21 días. Además, cuenta con una pantalla de 1,47 pulgadas que se ve bien incluso en exteriores y tiene más de 100 modos deportivos. Pagando con PayPal y usando el cupón 'ESNS33', saldría por 192,96 euros.

POCO X8 Pro

Uno de los móviles más vendidos en las promos de AliExpress es siempre el POCO X8 Pro de Xiaomi. Es uno de los mejores móviles que podemos comprar por debajo de los 300 euros, gracias sobre todo a un rendimiento notable, una batería de 6.500 mAh y una pantalla bastante top si tenemos en cuenta el precio del dispositivo. Con el cupón 'ESNS33' y pagando con PayPal, se quedaría en 232,58 euros.

Garmin Forerunner 255

Otro reloj para terminar, aunque en este caso uno más orientado al deporte, como es el Garmin Forerunner 255. Estamos ante un reloj resistente con una pantalla de 1,3 pulgadas que, además, podremos sumergir debajo del agua hasta 50 metros. Su modo smartwatch ofrece una batería para hasta 14 días y permite realizar pagos contactless. Con el cupón 'ESNS20' y PayPal, su precio sería de 151,04 euros.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

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