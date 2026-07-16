Un pedido de 15 euros en AliExpress puede acabar costando más del doble por los aranceles de la UE: en otoño llega una nueva tasa

El 1 de julio entró en vigor la nueva tasa que la Unión Europea impuso a los envíos procedentes de otros países. La medida, popularmente conocida comola 'tasa Shein', afecta sobre todo a los paquetes pequeños enviados desde China, que son el principal negocio de tiendas como Aliexpress, Shein y Temu. Además de cobrarnos un arancel fijo de 3 euros extra por cada categoría de producto que compremos, a partir de otoño también cobrarán una tasa de tramitación.

Así funciona la 'tasa Shein'. Europa ya está aplicando un arancel de 3 euros a todos los paquetes pequeños que vengan de fuera de la Unión, siempre que su valor no sobrepase los 150 euros. El problema es que esos 3 euros no son por paquete, sino por tipo de producto. Si por ejemplo compramos cuatro camisetas, se nos cobrarán sólo 3 euros, pero si compramos una camiseta, un juguete para el gato y unos zapatos, serán 9 euros extra, un arancel por cada producto.

Los compañeros de Xataka Móvil han hecho una simulación de pedido con varios productos variados. El total del pedido subía a 14,91 euros, pero al ir a pagar el precio era de 33,05 euros. Son 18,14 euros de tasas, más que el valor del propio pedido.

Hay más. Hacer un pedido en estas tiendas ya no es el chollo que solía ser, pero es que además la Unión Europea tiene preparada una nueva tasa de tramitación que empezará a aplicarse este otoño. En la página donde se detalla esta normativa, la Comisión Europea indica que en el futuro se aplicará una tasa de tramitación aduanera cuyo importe y fecha exacta de entrada en vigor aún está por determinar. No habrá que esperar mucho para saberlo ya que hablan de su aplicación este mismo otoño.

La doctrina 'de minimis'. Es un término latino usado en Estados Unidos que indicaba que todos los paquetes por debajo de cierto valor no debían pagar impuestos. EEUU ya eliminó esta exención en febrero del año pasado y meses después, Europa seguía sus pasos. Este mecanismo ha permitido que plataformas online como Shein, Temu, Aliexpress y también Amazon, aprovechen para ofrecer precios muy competitivos que de otro modo habría sido imposible. Según la Comisión, se trata de "una exención arancelaria obsoleta que ya no se justifica y que, en la práctica, otorga una ventaja competitiva a ciertos modelos de negocio." La UE espera ingresar unos 1.000 millones de euros al año con este arancel.

Trucos para que comprar no salga tan caro. Podemos seguir comprando paquetes a China, pero si queremos ahorrar de verdad, se acabó lo de ir metiendo de todo en la cesta sin mirar más que el precio. Hay que cambiar la lógica a la hora de llenar el carrito, agrupando las compras por tipos de artículo y buscando ítems que se envíen desde España siempre que sea posible. Y por supuesto, antes de hacer un pedido a la otra parte del mundo, valora si en algún comercio local puedes conseguirlo a un precio competitivo.

Imagen | Kampus Production

En Xataka | 10€ de pedido, 30€ de aranceles: la UE acaba aprobar la madre de los aranceles para Aliexpress, Shein y Temu