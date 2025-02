El futuro de Temu y Shein en Estados Unidos tiene dos problemas: los aranceles y la doctrina "de minimis"

El pasado 1 de febrero el presidente Donald Trump emitió una nueva orden ejecutiva en la que imponía unos aranceles del 10% en todo tipo de mercancías chinas. Eso ha acabado teniendo un impacto inmediato en los negocios de Temu y Shein, dos de las grandes plataformas de comercio electrónico chino, y en las últimas horas se ha vivido una situación singular.

Aranceles. La activación de la tarifa del 10% sobre los bienes chinos que llegan a Estados Unidos es una de las medidas que Trump ha creado para incrementar los impuestos a los países con los que más comercia. De hecho, planteó aranceles del 25% para Canadá y México, aunque ha aplazado su aplicación durante 30 días.

Nada de paquetes chinos. El impacto puede llegar a ser enorme, y ya se han dejado notar los primeros efectos colaterales. Hace unas horas el servicio postal de EEUU dejó de aceptar paquetes procedentes de China y Hong Kong, lo que entre otras cosas provocó todo un caos entre los transportistas en camión que trataban de llevar sus paquetes como lo habían hecho hasta entonces. Empresas privadas de mensajería como UPS o FedEx no anunciaron restricciones en ese momento, indican en The Verge.

Servicio restablecido. Como señalan en CNBC, el servicio postal acabó volviendo a aceptar esos paquetes. En un comunicado en su sitio web indicaron que tanto ellos como el servicio de aduanas estaban "colaborando estrechamente para poner en marcha un mecanismo eficaz de recaudación de los nuevos aranceles a China, con el fin de garantizar la menor interrupción posible de la entrega de paquetes".

La excepción "de minimis". El comercio de China con Estados Unidos se ha beneficiado durante años de una excepción llamada "de minimis", un término latino que indicaba que paquetes con valor por debajo de 800 dólares podían entrar en los Estados Unidos sin pagar impuestos. Es un mecanismo que plataformas como Shein o Temu han aprovechado para ofrecer precios realmente competitivos en sus mercancías. No son las únicas que han aprovechado ese "atajo", y también empresas estadounidenses como Amazon, Etsy o eBay se han beneficiado de esta excepción.

Trump pone fin al de minimis. Pero esta excepción, que lleva cerca de un siglo activa, fue bloqueada por el nuevo presidente de Estados Unidos. El impacto de dicha medida puede llegar a ser enorme: la agencia de aduanas estadounidense indicó recientemente que procesó más de 1.300 millones de envíos de minimis en 2024. No solo eso: un informe del gobierno de EEUU revelaba que Temu y Shein son "probablemente responsables" de más del 30 % de todos los envíos de minimis que llegan en EEUU, y prácticamente la mitad de todos los envíos de este tipo que no pagan impuestos procedían de China. El auge del comercio electrónico y la avalancha de llegada de productos de bajo valor hizo que en 2016 el límite de los productos minimis subiera de los 200 a los 800 dólares con el gobierno Obama.

A chequear todos los paquetes. La desactivación de la doctrina de minimis provocará que la carga de trabajo para las empresas de mensajería y el servicio postal aumente de forma colosal. En teoría deberán chequear todos los paquetes para comprobar que no incumplen las nuevas normativas, algo que podría retrasar sensiblemente (al menos, inicialmente) los tiempos de envío.

¿Podrán seguir compitiendo Temu y Shein? Ambas plataformas se beneficiaban del de minimis y la ausencia de los actuales aranceles para poder vender sus productos a precios con los que era muy difícil competir. Amazon inició un plan para hacer precisamente eso con el lanzamiento de Amazon Haul: todo a menos de 20 dólares, aunque los envíos se completan en una o dos semanas. Las medidas de Trump podrían hacer que Amazon cambiase sus planes con ese servicio.

Lo más probable: que todo cueste más. Todos estos aranceles e impuestos probablemente acaben siendo costeados por los consumidores estadounidenses, para quienes todos los productos serán probablemente más caros. Como explicaban en The Verge, las tarifas arancelarias "son un impuesto a la persona o entidad que importa los bienes, no a su exportador. Un estudio del National Bureau of Economic Research de octubre de 2024 dejaba claro que los ciudadanos estadounidenses con economías más ajustadas serán los más perjudicados.

España y el paquete IVA. La situación que se vive ahora con la doctrina de minimis recuerda lo que pasó en España en 2021. Fue entonces cuando se activó el llamado "paquete IVA de comercio electrónico" que hizo que se aplicara el IVA en envíos con un valor no superior a 150 euros. Plataformas chinas como AliExpress, que aprovecharon mucho los atajos de la ley, se vieron especialmente afectadas. Un año después la propia firma dejó claro que la huella en sus ingresos había sido evidente. La experiencia de compra para los consumidores también cambiaba: no se podían fiar del todo (al menos, inicialmente) del precio que aparecía en los productos de su web, que normalmente era más caro.

Un futuro complicado para Temu y Shein (y para sus clientes). Las medidas tomadas por la administración Trump tendrán sin duda un impacto directo en el futuro de Temu, Shein y otras plataformas de comercio electrónico chino al operar en Estados Unidos. Se esperan subidas de precios y quizás retrasos en los tiempos de envío. Malas noticias para China... y para los consumidores estadounidenses que se beneficiaban de esos productos chinos a precios competitivos.

Y un jarro de agua fría para Meta o Google. Pero eso también tendrá efectos negativos para la economía estadounidense. Se estima que el año pasado Temu invirtió unos 3.000 millones de dólares en marketing online, y Shein lleva lleva años inundando Instagram de anuncios publicitando sus prendas a precios de saldo. Meta indicó el año pasado que el 10% de sus ingresos por publicidad provenían de empresas chinas, y ahora todo ese dinero —que por supuesto invertían en otras plataformas de EEUU— podría difuminarse.

