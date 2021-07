Así ha cambiado comprar en AliExpress con la nueva norma del IVA (y por qué no puedes fiarte ahora del precio que aparece en la web)

Comprar en AliExpress, o en cualquier otra tienda en internet que opere fuera de la Unión Europea, en adelante puede salirnos un poco más caro. Como os explicamos ayer, hoy ha entrado en vigor el «paquete IVA» con el que la Agencia Tributaria graba las compras realizadas en estos establecimientos on-line que hasta hace unas horas estaban exentas tanto de IVA como de aranceles.

Hasta ahora cualquier compra de menos de 22 euros que realizábamos en estas tiendas no requería pagar el IVA. Si el importe superaba esa cantidad, pero era inferior a 150 euros, se aplicaba el 21% de IVA. Y las compras de 150 euros o más requerían aplicar tanto el IVA como los aranceles. En estas circunstancias las compras pequeñas que quedaban exentas tanto de IVA como de aranceles nos permitían hacernos con auténticos chollos, pero la fiesta acaba de terminar.

AliExpress no ha homogeneizado la forma en que expone el IVA en los artículos que vende, por lo que el precio que aparece junto a los productos no refleja siempre el coste que acabaremos pagando

En AliExpress, y también en otras tiendas, podemos seguir encontrando productos interesantes a precios muy buenos, pero desde hoy compite con las tiendas que operan dentro de la Unión Europea en igualdad de condiciones. Al menos si nos ceñimos a los impuestos vinculados a sus operaciones de venta.

El problema es que esta popular tienda china todavía no ha homogeneizado la forma en que expone el IVA en los artículos que vende (y no sabemos si lo hará en el futuro), por lo que el precio que aparece inicialmente junto a los productos no refleja siempre el coste que acabaremos pagando los compradores. En este artículo os explicamos qué debéis tener en cuenta para no llevaros una sorpresa desagradable al finalizar el proceso de compra.

Fuera de la sección 'Plaza' AliExpress añade el IVA en el resumen de la compra

El catálogo de esta tienda es enorme. Incluso descomunal. Es inviable llevar a cabo una muestra que nos permita indagar en todas las secciones y en una cantidad de productos realmente significativa, pero después de hacer una cantidad de simulaciones de compra respetable de artículos de varios tipos, en varias secciones y seleccionando varias modalidades de envío, hemos identificado cómo está tratando AliExpress el IVA actualmente.

En aquellas compras que los usuarios llevamos a cabo fuera de la sección 'Plaza' el precio que aparece inicialmente junto a los productos no tiene aplicado el IVA. No importa si el envío se lleva a cabo desde España, desde un país de la Unión Europea, o desde China; el IVA no ha sido añadido. Pero lo pagaremos, claro. Lo que sucede es que AliExpress nos indica cuánto pagaremos por el IVA en el resumen de la compra, justo al final del proceso. Y nos interesa tenerlo en cuenta.

Los auriculares que podéis ver en la siguiente captura ilustran muy bien lo que os estamos contando, pero cualquier otro producto nos serviría para comprobar cómo administra AliExpress el IVA. Tienen un precio inicial de 10,15 euros si seleccionamos el envío gratuito desde China, y, como podéis ver, hasta aquí no hay ni rastro del IVA:

Si los añadimos a nuestra cesta de la compra e introducimos nuestra dirección, la forma de pago que queremos utilizar y procesamos el pedido, AliExpress nos mostrará el resumen de la compra. Y en él comprobaremos que, como podíamos prever, esta tienda nos va a cobrar 2,13 euros adicionales vinculados al IVA.

Os proponemos hacer una prueba ligeramente diferente. Ahora vamos a simular la compra de esos mismos auriculares desde fuera de la sección 'Plaza', pero esta vez seleccionaremos el envío desde España. Lo primero que comprobaremos es que su precio se incrementa hasta los 15,77 euros. Además, AliExpress nos adelanta que tendremos que abonar 7,08 euros en concepto de gastos de envío, pero del IVA de momento no hay ni rastro.

Y una vez más, como podemos esperar, al procesar el pedido y justo antes de formalizarlo y ejecutar el pago, esta tienda nos indica en el resumen de la compra que además de los gastos de envío que nos notificó desde el principio tendremos que pagar 4,79 euros de IVA. El importe total de los auriculares asciende en esta ocasión a 27,65 euros.

Dentro de la sección 'Plaza' los productos ya tienen el IVA añadido desde el principio

Os proponemos repetir nuestro pequeño experimento, pero esta vez simulando la compra de unos auriculares parecidos a los que hemos elegido en la operación anterior que están disponibles dentro de la sección 'Plaza'. Su precio, como podéis ver, es 12,90 euros, y AliExpress nos indica desde el principio que deberemos pagar 3,51 euros en concepto de gastos de envío. Por el momento del IVA no hay ni rastro.

Si procesamos el pedido y nos fijamos en el detalle del resumen de la compra veremos que tendremos que pagar los 12,90 euros de los auriculares y los 3,51 euros del envío. El IVA sigue sin aparecer por ninguna parte, pero tiene que estar presente para cumplir con la obligación fiscal contraída con la Agencia Tributaria, por lo que podemos asumir que AliExpress lo ha añadido al precio inicial del producto.

Como acabamos de comprobar, no hay ningún misterio. Las simulaciones de compra que hemos hecho reflejan que AliExpress ha integrado el IVA dentro del precio inicial de los productos que tiene a la venta en la sección 'Plaza' (que se envían desde España), pero en los que no pertenecen a esta sección suma el IVA al final, cuando estamos a punto de finalizar el pedido y tenemos delante el resumen de la compra.

En este último escenario no importa desde dónde se efectúa el envío. Esto es todo. Es sencillo, pero a los usuarios nos viene bien conocer el «doble rasero» que utiliza esta popular tienda china por el momento para no tener dudas acerca de la cantidad que vamos a pagar por los productos que compramos en ella.

Imagen de portada | Markus Winkler