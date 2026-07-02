He puesto a prueba la nueva tasa de la UE en Temu, AliExpress, Amazon y SHEIN: esto cambia justo antes de pagar

Probablemente, igual que nosotros hasta hace unas horas, tú también te hayas preguntado qué iba a cambiar realmente con la nueva tasa que la Unión Europea comenzó a aplicar desde el 1 de julio de 2026 a determinados envíos de hasta 150 euros procedentes de fuera de sus fronteras. Durante los últimos días se ha hablado mucho de la medida, de sus objetivos y de su impacto en diferentes plataformas de comercio electrónico. Sin embargo, había una pregunta mucho más sencilla y, al mismo tiempo, mucho más importante: cuánto acabaríamos pagando.

Para averiguarlo recorrí exactamente el mismo camino que seguiría cualquier usuario, buscando productos en Temu, AliExpress, Amazon y SHEIN con más probabilidades de llegar desde fuera del mercado comunitario. Muy pronto descubrí que el primer indicio no estaba en el precio ni en el carrito, sino en las propias etiquetas de las plataformas. En Temu, por ejemplo, no significa lo mismo encontrar un producto marcado como "Enviado desde España" que otro identificado como "Almacén local", una diferencia que puede condicionar lo que viene después.

Temu marca algunos productos como “Almacén local”, aunque esa etiqueta no garantiza necesariamente que el envío salga desde España.

La diferencia entre ambas etiquetas es mucho más importante de lo que parece. Al consultar la explicación que ofrece la propia Temu comprobé que "Enviado desde España" significa que, según los datos históricos de la plataforma, ese artículo se ha enviado exclusivamente desde España durante los tres meses anteriores. "Almacén local", en cambio, no garantiza eso. Temu explica que esos productos tienen más probabilidades de llegar antes porque se envían desde tu país o región, o desde países o regiones cercanos, una matización importante porque deja abierta la posibilidad de que el pedido salga de otro punto de Europa y no necesariamente de España.

Temu diferencia entre “Almacén local” y “Enviado desde España”: esta segunda etiqueta sí apunta a un historial reciente de envíos desde España

La primera advertencia apareció incluso antes de añadir el producto a la cesta, directamente en la ficha del artículo, donde la plataforma avisa de que "se aplicarán tarifas adicionales relacionadas con aduanas". Sin embargo, todavía no indica cuánto supondrán. Al acceder al carrito el importe sigue siendo el mismo y únicamente invita a consultar el pago final. Es en el último paso, justo antes de pulsar "Tramitar pedido", cuando aparece el desglose completo con una nueva línea denominada "Tasa por servicio de despacho de aduanas", que en mis pruebas ascendía a 3 euros más el IVA aplicable.

Temu ya avisa en la ficha del producto de que pueden aplicarse tarifas adicionales

El coste de la tasa no aparece en el carrito: Temu lo incorpora en el paso previo a tramitar el pedido, cuando ya muestra el total final a pagar

AliExpress también terminó añadiendo un coste adicional durante mis pruebas, pero la forma de presentarlo era diferente. En lugar de incorporar una "Tasa por servicio de despacho de aduanas", la plataforma mostraba una "Estimación de cargos aduaneros" por un total de 3,63 euros. Al pulsar sobre ese concepto, AliExpress explicaba que se trataba de una estimación de impuestos y aranceles calculada antes de finalizar la compra, añadiendo además que no habría cargos adicionales en el momento de la entrega. Aunque el importe coincidía exactamente con el que había visto en Temu, la información se presentaba de una manera distinta.

En AliExpress, el cargo aparece dentro del resumen final del pedido: 3,63 euros bajo el concepto de “Estimar impuestos”

Amazon fue el único caso en el que mis pruebas no reprodujeron el mismo comportamiento que había visto en Temu y AliExpress. Durante varias horas intenté localizar productos enviados desde fuera del territorio comunitario para comprobar si el nuevo cargo también aparecía durante el proceso de compra, pero no conseguí encontrar ningún ejemplo que lo mostrara. Esa experiencia, sin embargo, no significaba necesariamente que la plataforma hubiera optado por no aplicar la nueva medida, así que decidí trasladarle directamente la pregunta a la compañía. Un portavoz respondió con el siguiente comunicado.

“La gran mayoría de los pedidos de clientes en nuestras tiendas dentro de la Unión Europea se envían desde la UE y no se ven afectados por esta nueva tasa aduanera. Para la pequeña cantidad de artículos que se envían de forma transfronteriza a la UE, el arancel de importación de 3 € es un requisito establecido por la legislación europea y se remite directamente a las autoridades aduaneras. No es una tarifa de Amazon. Los clientes verán claramente la tasa de importación antes de completar su compra”.

Después de lo visto en Temu y AliExpress esperaba encontrar un comportamiento parecido en SHEIN, pero la experiencia fue distinta. Elegí un producto vendido por SHENZHENJIAYU, un vendedor chino, y recorrí exactamente el mismo proceso hasta el último paso antes del pago. En esta ocasión el importe permaneció inalterado desde la ficha del artículo hasta el checkout. Además, la propia plataforma mostraba un mensaje indicando que el precio final incluye los impuestos de importación aplicables, sin incorporar una línea independiente que desglosara ningún coste adicional durante la compra.

En SHEIN, el total permaneció sin cambios hasta el último paso: no apareció una línea separada para la nueva tasa durante el proceso de compra

Llegados a este punto, merece la pena hacer una pausa para entender la letra pequeña de la tasa. Mi compañero Javier Pastor ya explicó en detalle cómo funciona esta nueva tasa europea, pero hay algunas claves importantes para leer bien lo que aparece en el checkout. La medida afecta a determinados envíos de bajo valor, de hasta 150 euros, cuando los productos se importan desde fuera de la Unión Europea. Y no se calcula simplemente por paquete ni por número de unidades, sino por tipo de artículo según su clasificación aduanera. La Comisión Europea lo resume con un ejemplo bastante claro: cinco camisetas pagan una sola tasa de 3 euros, mientras que una camiseta y un reloj pagan dos tasas, es decir, 6 euros.

Ahora bien, si estamos hablando de una tasa de 3 euros, ¿por qué en Temu y AliExpress aparecían 3,63 euros? Porque a esa cantidad se le aplica el IVA correspondiente. En España, con un IVA general del 21%, esos 3 euros se convierten en 3,63 euros en el total final del pedido. Eso no significa que el IVA se multiplique por cada unidad si compramos varios productos iguales o de la misma clasificación: en ese caso se aplica una sola tasa y, por tanto, una sola vez el IVA sobre esa tasa. En cambio, si en el mismo envío añadimos otro artículo de una clasificación aduanera distinta, la tasa vuelve a aplicarse y el IVA también se calcula sobre ese nuevo importe. Por eso dos clasificaciones distintas no serían 3,63 euros, sino 7,26 euros en España.

Cuando el pedido combinaba productos de dos clasificaciones distintas, la tasa dejó de ser de 3,63 euros y pasó a 7,26 euros con el IVA incluido

Llegados a este punto, la pregunta ya no era qué plataforma mostraba un cargo adicional y cuál no, sino quién termina soportando realmente ese nuevo coste. La respuesta no es tan sencilla como parece. La normativa crea un nuevo derecho aplicable a determinados envíos de bajo valor, pero no obliga a que sea siempre el consumidor quien lo asuma económicamente. A partir de ahí entra en juego la estrategia de cada empresa. Durante mis pruebas, Temu y AliExpress terminaron incrementando el importe que debía pagar para completar la compra, mientras que en SHEIN no observé ese cambio. Eso no significa que unas plataformas apliquen la medida y otras no, sino que pueden decidir trasladar ese coste de formas diferentes o incluso integrarlo en el precio final.

Cuando realicé estas pruebas, la nueva medida apenas llevaba algo más de un día en vigor. Eso significa que este artículo refleja una fotografía muy temprana de cómo algunas plataformas habían decidido adaptarse a ella en el momento de su publicación. Además de la respuesta de Amazon que hemos visto unas líneas más arriba, también contacté con Temu, AliExpress y SHEIN para conocer su posición oficial, aunque ninguna de las tres compañías había respondido en el momento de publicar este artículo. Como ocurre con cualquier cambio regulatorio de este calibre, no puede descartarse que las plataformas introduzcan nuevas modificaciones en las próximas semanas.

Imágenes | Capturas de pantalla Xataka

En Xataka | La Comisión Europea se pone muy dura con Temu: 200 millones de euros de multa por no analizar "riesgos sistémicos