El 1 de julio comprar en Shein, Temu o AliExpress será más caro: Europa impone un arancel fijo de tres euros para los pequeños paquetes

Durante años China se ha beneficiado de una exención arancelaria que permitía que paquetes de menos de 150 euros no estuvieran sujetos a impuestos. Plataformas como Shein, Temu o AliExpress han hecho su agosto durante años y los usuarios se han beneficiado de ello, pero el próximo 1 de julio de 2026 se acabó lo que se daba. La UE ya avisó de que esa exención tenía los días contados, y lo hará en pocos días. La consecuencia: todo lo que compramos en esos comercios será un poco más caro.

La doctrina de minimis. En noviembre de 2025 el Consejo Europeo acordó eliminar la exención para los paquetes con valor inferior a 150 euros, que no se veían obligados a pagar impuestos en aduanas. Dicha exención era muy similar a la que se seguía en EEUU hasta no hace mucho con la doctrina "de minimis".

Tres euros para empezar. Los nuevos términos entran en vigor el próximo 1 de julio de 2026, y harán que las aduanas obliguen a cualquier producto a tributar por impuestos desde el primer euro. Para acelerar la puesta en marcha de este cambio, el Consejo acordó aplicar unos aranceles fijos de tres euros en paquetes con valor inferior a 150 euros cuando entren en la Unión Europea. En 2028 se pondrá en marcha el Centro Aduanero de Datos y se pondrá fin a la tasa fija. En lugar de eso se aplicarán aranceles porcentuales.

Cuidado con mezclar productos, los impuestos suben. Esos impuestos se cobran por categoría de producto, no por paquete. Así, si un paquete contiene dos juguetes, un abrigo y tres botellas de champú, los impuestos se calculan por categoría. En este caso concreto hay tres categorías, así que a tres euros por categoría, el cargo sería de nueve euros.

Los chollos chinos ya no serán tan chollos. La Unión Europea corta así de raíz con un mecanismo que las plataformas de comercio electrónico chinas habían aprovechado para vender de forma masiva productos de poco valor. Los consumidores lo sabían y han sacado también mucho partido a dichas ventajas comprando con frecuencia en tiendas como Temu, Shein o AliExpress, pero ahora los precios subirán porque esos comercios chinos trasladarán el impuesto a los usuarios.

La UE recaudará a lo grande. En la UE defienden que esto protege el comercio local, es también una medida contra el fraude y añade seguridad para los consumidores. Todo ello es sin duda cierto, pero hay otra razón evidente para poner fin a la exención: recaudar. Se espera que estas medidas hagan que la UE ingrese cerca de 1.000 millones de euros al año.

Demasiados minipaquetes. Según la Comisión Europea, los paquetes con valor inferior a 150 euros representaban el 97,9% de los paquetes que se distribuían en la Unión Europea. Es decir: la inmensa mayoría de lo que llegaban eran compras pequeños con un valor promedio de 8,86 euros. Aunque eran muchísimos paquetes, sumando el valor de todos ellos solo representaban el 2,1% de todo el dinero que mueve el comercio exterior con la UE. Las aduanas estaban inundados de millones de paquetes individuales de poquísmo valor.

Y muchos mentían. La Confederación Helena de Comercio y Emprendimiento (ESEE) estimaba en el medio griego Tovima que cerca del 65% de los paquetes declaran un valor inferior al real para evitar pagar impuestos en aduanas. El problema, por supuesto, está en inspeccionar millones de paquetes para confirmar que el valor declarado es correcto.

Ahora el "vertedero" de Shein y Temu será otro. Estas exenciones habían convertido a Europa en destino masivo de la capacidad productora china y de sus exportaciones masivas. La nueva regulación debería mitigar el problema, y ahora quien puede convertirse en ese nuevo "vertedero" de productos chinos de poco valor es Reino Unido.

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