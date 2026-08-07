ChatGPT da más razones para no pagar: OpenAI lo hace ilimitado en el plan gratuito, la trampa está en el asterisco

La moda en los modelos de IA está en corromper a otras empresas con modelos que se saltan los guardarraíles. Este “marketing” le viene perfecto a empresas como Anthropic y OpenAI, ya que les permite colocar los LLMs más caros en el segmento premium y de seguridad. Pero ¿qué ocurre con el otro lado del catálogo? En el sector gratuito se ha hecho fuerte Google con Gemini, incluso aunque OpenAI mantiene la mayor parte de usuarios en ese segmento (solo el 8 % de 1.000 millones de usuarios semanales paga, según sus propias cifras y las de Sensor Tower). Así que va a hacer lo que sea para mantenerlo.

Los datos. OpenAi está de enhorabuena porque ha alcanzado el hito que se había propuesto inicialmente para finales de 2025: ChatGPT ya lo usan más de mil millones de personas cada semana (en febrero de 2026 había acumulado 900 millones, que tampoco está nada mal). La mayor parte de quienes usan el chatbot más popular lo hacen con los planes gratuitos. A OpenAI le gustaría que, al menos, diesen el salto a ChatGPT Go: según las previsiones internas que adelantó The Information, esperan alcanzar los 112 millones de usuarios Go antes de que acabe 2026.

Selector de modelos en ChatGPT Plus para móviles

La estrategia. A OpenAI no le salen los números. Desde hace ya tiempo: pese a su ruptura en el ámbito de los chatbots con IA, y después de haberse convertido en la referencia a seguir para el resto de tecnológicas, Sam Altman y los suyos siguen sin saber cómo rentabilizar las paletadas de dinero que se están dejando en inversión. Rentabilizar su base de usuarios es uno de los planes a seguir.

ChatGPT acaba de dar un giro importante en lo que respecta al uso de su plataforma. Tras el estreno del trío de modelos de vanguardia, GPT 5.6 Sol, Terra y Luna, OpenAI remodela su chatbot de la manera siguiente:

GPT-5.6 Luna pasa a ser el modelo por defecto de las cuentas Free y Go esta misma semana.

Free y Go tendrán chats de texto ilimitados a partir de la semana que viene, sujetos a controles antiabuso.

a partir de la semana que viene, sujetos a controles antiabuso. Siguen aplicándose límites en subida de archivos, imágenes y otras herramientas.

Free y Go estrenan un botón Think que da a Luna más tiempo para razonar en preguntas difíciles.

Plus y Pro reciben la versión actualizada de GPT-5.6 Sol y un deslizador en web, móvil y escritorio para elegir cuánto piensa el modelo en cada respuesta.

Esta versión de Sol solo estará disponible en la experiencia de Chat: la que mueve Work y Codex no cambia.

El salto en uso para las cuentas gratuitas y Go es importante: sus usuarios podrán darle conversación a ChatGPT de forma ilimitada (OpenAI se reserva un uso razonable). Lo de conversación no lo he puesto al azar, porque ahí radica precisamente el asterisco.

Texto y nada más. Hablarle a ChatGPT es la base de una IA conversacional, pero solo una parte de sus superpoderes. Con los modelos multimodales ChatGPT ha convertido su IA generativa en una herramienta de creación de imágenes, gráficos y código. Es lo que se reserva una mayor capacidad de cómputo y lo que queda fuera del jardín vallado para los usuarios gratuitos y de ChatGPT Go.

La limitación dentro de la ilimitación tiene mucho sentido: OpenAI busca que los usuarios quieran ir más allá de las escasas generaciones gratuitas y salten a un plan de ChatGPT Plus. No desean que su base de usuarios free se marche, pero que tampoco se conforme con lo que extraen sin coste.

Ilimitado, pero solo de palabra. OpenAI ha encontrado la forma más barata de parecer generosa. Regalar texto le sale muy barato: Luna es el modelo más accesible de su catálogo y su precio en la API cayó un 80% hace apenas una semana. Lo que cuesta dinero de verdad (las imágenes, los archivos, el código) sigue detrás del muro. Y ahí está el cálculo: cuanto más converse un usuario gratuito con ChatGPT, antes se topará con lo único que no puede hacer. La conversación infinita no es el regalo, es el escaparate al que atraer la atención.

Imagen de portada | ChatGPT editada

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